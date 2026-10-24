Paula, 23 años: "He durado un día en el trabajo. No voy a trabajar 40 horas de lunes a sábado en un sitio que no me gusta"

Encontrar trabajo no siempre significa encontrar un empleo en el que uno quiera quedarse. Para muchos jóvenes, conseguir una primera oportunidad laboral supone meses de búsqueda, entrevistas y currículos enviados, pero la realidad del puesto puede ser muy distinta de lo que esperaban.

El horario, las condiciones laborales o las propias tareas pueden hacer que un trabajo que parecía una buena oportunidad deje de serlo una vez que comienza la jornada. En esos casos, surge una duda: ¿merece la pena continuar en un puesto que no convence o es mejor seguir buscando?

Es lo que se ha planteado Paula, una joven de 23 años que decidió no volver a su trabajo después de completar su primera jornada. A través de las redes sociales, explicó los motivos de su decisión, que ha abierto un debate sobre la posibilidad de empezar de cero cuando un empleo no encaja con las expectativas.

Un trabajo de un solo día

Encontrar una oportunidad laboral puede convertirse en un proceso largo para una persona joven, especialmente cuando todavía no cuenta con experiencia suficiente para que las empresas la incorporen a sus plantillas.

De hecho, en el segundo trimestre de 2026 aumentó en 53.400 personas el número de desempleados que buscaban su primer empleo, hasta situarse en unas 309.000 personas.

Por eso, conseguir finalmente un puesto no siempre supone el final del problema. La incorporación al mercado laboral también implica descubrir cómo son realmente las tareas, el ambiente, los horarios y las condiciones de un empleo que, durante el proceso de selección, puede haberse percibido de una manera diferente.

Es precisamente lo que le ha ocurrido a Paula, una joven de 23 años que ha contado su experiencia en redes sociales. A través de su cuenta (@paula.lap) explicó que había decidido abandonar un trabajo después de completar su primera jornada.

"Hermanas, he durado un día en el trabajo. He durado un día en el trabajo por voluntad propia. A mí nadie me ha echado de ningún lado", explica la joven al comenzar su relato.

Su historia refleja una situación que puede resultar especialmente difícil para quien lleva tiempo buscando empleo. Después de dedicar semanas o meses a enviar currículums, acudir a entrevistas y esperar una oportunidad, recibir finalmente una respuesta positiva puede generar alivio.

El problema aparece cuando la realidad del puesto no coincide con las expectativas y surge la duda de si merece la pena aceptar unas condiciones que no convencen.

"Os prometo que sentí una mezcla de emociones. De estar tanto tiempo buscando trabajo, por fin tienes el trabajo y cuando te lo dan ves que no te gusta, dices... '¿qué hago?", relata.

A partir de ahí apareció una decisión que muchos trabajadores, especialmente quienes todavía están comenzando su trayectoria profesional, pueden encontrarse en algún momento: continuar en un puesto que genera rechazo o volver al punto de partida y seguir buscando otra oportunidad.

Paula asegura que optó por la segunda alternativa y que no considera que empezar de nuevo sea necesariamente un fracaso. "¿Me quedo aquí pasándolo mal o empiezo otra vez de cero? Cariño, el claro ejemplo de que empiezo desde cero las veces que haga falta", afirma.

La diferencia está en que ella podía permitirse tomar esa decisión sin que, según su propio relato, existiera una obligación que la llevara a permanecer en el puesto.

No todos los trabajadores tienen esa posibilidad. Para muchas personas, abandonar un empleo no es una opción sencilla porque necesitan los ingresos para pagar una vivienda, contribuir a la economía familiar o cubrir sus gastos diarios.

Por eso, el caso de Paula representa una elección personal y no una situación que pueda trasladarse automáticamente al conjunto de los jóvenes.

Lo que los jóvenes no están dispuestos a asumir

Durante su primera jornada, Paula comenzó a conocer de manera más concreta cómo sería su día a día en la empresa. Las explicaciones sobre las funciones y la dinámica del puesto hicieron que la joven se planteara si realmente quería dedicar una parte tan importante de su tiempo a ese trabajo.

Uno de los elementos que más peso tuvo en su decisión fue el horario. Según explica, se trataba de un empleo de 40 horas semanales, de lunes a sábado.

Para ella, aceptar ese calendario suponía asumir una parte importante de su semana en un lugar en el que ya había comprobado que no se sentía cómoda.

"¿Me voy a tener que quedar aquí en un puesto de lunes a sábado con contrato de 40 horas en un sitio que no me gusta?", plantea en su relato.

La cuestión que plantea, además, va más allá de un horario concreto. El trabajo ocupa una parte considerable de la vida adulta y, cuando una persona tiene una jornada completa, puede pasar ocho horas al día en su puesto durante buena parte de la semana.

A eso se suma el tiempo necesario para desplazarse, prepararse y volver a casa, de manera que las condiciones de un empleo terminan afectando también a la organización del resto de la vida cotidiana.

Para una persona que todavía está empezando su carrera profesional, esa realidad puede generar un conflicto entre dos necesidades.

Por un lado, está la importancia de conseguir experiencia y comenzar a construir un currículum. Por otro, aparece la necesidad de encontrar un empleo cuyas condiciones sean asumibles y que permita mantener una vida fuera del trabajo.

Paula reconoce además que su trayectoria laboral todavía es corta. "Tengo 23 años, he trabajado bien poquito todavía", explica.

Precisamente por su edad, considera que tiene margen para seguir buscando y probar otras alternativas antes de aceptar permanecer en un puesto en el que no se ve a largo plazo.

Los comentarios del vídeo, sin embargo, no opinan lo mismo que Paula. "No es que no tengas obligación, es que no tienes necesidad", dice un usuario.