Mirian, cuidadora cubana en España: "A mi nadie me ha regalado la nacionalidad, llevo 8 años madrugando para ir a trabajar"

La inmigración continúa siendo uno de los asuntos presentes en el debate público en España. La integración de las personas que llegan de otros países, su incorporación al mercado laboral y los trámites para obtener la nacionalidad española son algunas de las cuestiones que siguen despertando interés tanto en el ámbito político como en las redes sociales.

Sin embargo, detrás de las cifras y los debates también hay historias personales. Personas que un día dejaron atrás su país de origen para comenzar de cero en España y que, con el paso de los años, han ido construyendo aquí su vida.

Una de ellas es Mirian Vázquez, una mujer cubana que llegó a España hace ocho años y que, desde entonces, ha trabajado en la limpieza de viviendas y en el cuidado de personas mayores. Dos ocupaciones con las que, según cuenta, ha conseguido mantenerse y salir adelante lejos de su tierra natal.

Actualmente tiene la nacionalidad española, un reconocimiento que obtuvo después de cumplir los requisitos legales y que, sin embargo, ha sido cuestionado por algunos usuarios en las redes sociales.

Precisamente por eso, Mirian ha querido compartir un nuevo vídeo en su cuenta de TikTok donde responde a las críticas de un seguidor.

"Nadie me la regaló"

Todo comenzó cuando Mirian recibió un comentario en sus redes sociales en el que el usuario cuestionaba su nacionalidad española, asegurando que la había conseguido sin esfuerzo y sin cumplir los requisitos legales.

"Primero, quiero aclararte algo. A mí nadie me regaló la nacionalidad española. Llevo 8 años viviendo en este país, trabajando y cumpliendo con mis obligaciones", explica en el vídeo.

Y es que, después de casi una década viviendo en España y pasando por diferentes empleos, su nacionalidad no es algo que le llegara por casualidad. "Mi nacionalidad la conseguí legalmente, cumpliendo los requisitos que exige España", asegura.

Pero más allá de cómo consiguió la nacionalidad, lo que también le ha sorprendido es que se cuestione su condición de española por el simple hecho de haber nacido en otro país.

"Mire señor, usted puede pensar lo que quiera pero ser española no depende de que usted me acepte o no. Yo nací en Cuba y estoy orgullosa de mis raíces. Pero también soy ciudadana española aunque a usted no le guste", responde.

Ocho años trabajando

Mirian no ha dudado tampoco en recordar cómo han sido estos últimos ocho años de su vida: "Llevo años levantándome temprano para trabajar pagando mis cosas y cumpliendo mis responsabilidades y no tengo que darle explicaciones a nadie por utilizar los servicios a los que tengo derecho", señala.

"Usted también habla de lo que construyeron sus antepasados y claro que hay que respetarlo, pero eso no quiere decir que las personas que llegamos de fuera no podamos formar parte de él", explica.

#cubanosenespaña #emigrantesenespaña #seguidores #comunidad ♬ sonido original - Marian Vazquez @unacubanaen.spain 🇨🇺🇪🇸 Mi nacionalidad española no fue un regalo, fue un derecho que conseguí después de 8 años de esfuerzo, trabajo y sacrificio. Soy cubana de nacimiento y española por nacionalidad. No tengo que renunciar a mis raíces para sentir que España también es mi hogar. Hoy respondo con educación, pero con firmeza, a quienes creen que pueden decidir quién merece ser español y quién no. ¿Tú qué opinas? ¿La nacionalidad se lleva solamente en la sangre o también se construye con los años? 👇 #nacionalidadespañola

Mirian ha nacido en Cuba, pero tampoco duda en sentirse parte del país en el que lleva casi una década viviendo y trabajando: "España se construye cada día con el trabajo de quienes vivimos aquí y hayamos nacido donde hayamos nacido", añade

"Soy cubana de nacimiento, española por nacionalidad y usted no tiene que considerarme española, España ya me reconoce como española y eso es lo que importa", asegura.

Y es que, tras ocho años lejos de Cuba, no renuncia a sus orígenes ni considera que tener la nacionalidad española suponga dejar atrás el país en el que nació. "Yo no tengo que dejar de ser cubana para ser española. Soy cubana de nacimiento, española por nacionalidad y estoy orgullosa de las dos cosas", concluye.