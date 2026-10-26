María, 27 años: "Me he vuelto a España después de vivir 5 años fuera, ahora soy capaz de sonreír por las mañanas"

La emigración española ha dejado de ser una experiencia reservada a quienes buscan una oportunidad laboral puntual. Para muchos jóvenes, marcharse al extranjero se ha convertido en una forma de empezar de cero, mejorar sus condiciones de trabajo o descubrir cómo quieren vivir.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan la dimensión de este fenómeno. En 2024, 137.719 personas de nacionalidad española emigraron al extranjero, de las cuales 88.243 habían nacido en España.

Para algunos, marcharse supone encontrar un lugar en el que echar raíces; para otros, vivir fuera durante varios años permite descubrir qué dejaron atrás y qué quieren recuperar.

Es el caso de María del Pino, una joven de Huelva que ha pasado buena parte de sus últimos años entre Malta, Australia y Francia. Después de vivir en el extranjero, ha decidido regresar a España con una idea clara: quiere volver a sentirse en casa.

Volver a casa después de 5 años

Fue el pasado mes de mayo cuando María dejó su trabajo en Francia y compró un billete de vuelta a España, después de cinco años, sin fecha de regreso.

"Me vuelvo a España. A ver, espérate, porque tengo muchos sentimientos encontrados en este momento. Esta que está aquí ha dejado su trabajo, se ha comprado un ticket para España sin vuelta a Francia ni a ningún otro país del extranjero, porque ya, ya vale, ya vale", explica en un vídeo de sus redes sociales.

No es la primera vez que María hace las maletas para empezar una vida nueva. Natural de Huelva, estudió Turismo y se marchó al extranjero cuando tenía 21 años.

Y es que, lo que comenzó como una manera de mejorar su inglés y salir de una etapa personal complicada, acabó convirtiéndose en una experiencia de varios años en la que ha trabajado, ha conocido otras culturas y ha aprendido a desenvolverse lejos de su familia.

Su primera parada fue Malta, donde viajó con una amiga a finales de 2021 debido a un sentimiento de estancamiento. "Venía de una etapa muy complicada a nivel personal, me sentía bastante estancada en España y lo único que tenía claro era que necesitaba un cambio", relató en una entrevista para La Vanguardia.

La decisión de marcharse también estuvo relacionada con sus primeras experiencias laborales. Según contó al medio citado, pasó seis meses buscando trabajo en España y lo único que consiguió fue un contrato de 16 horas semanales en Primark.

Ahorró alrededor de 1.000 euros para emprender el viaje a Malta, sin tener un empleo asegurado ni demasiadas certezas sobre lo que encontraría al llegar.

La experiencia fue muy distinta de lo que había vivido hasta entonces y nada más empezar a buscar trabajo, recibió llamadas de varios establecimientos.

Había entregado su currículum en restaurantes, bares, hoteles y tiendas de ropa, y pronto empezó a recibir ofertas. Aquella respuesta le sorprendió, especialmente porque su nivel de inglés todavía no era perfecto.

"Llegar a Malta y que me llamasen de tantos lugares fue un choque absoluto. Recuerdo entrevistas en las que mi inglés no era perfecto y en España nadie me quería", explicó al medio citado.

Encontrar oportunidades laborales con tanta rapidez cambió su percepción de lo que podía conseguir por sí misma y reforzó su decisión de seguir explorando otros países.

En Malta, la separación todavía se sentía como una aventura. La joven explicó que al principio tenía la impresión de estar jugando al Monopoly, como si su estancia fuera un viaje largo y no una mudanza definitiva. Sin embargo, la situación cambió cuando se trasladó a Australia.

Australia le ofreció la oportunidad de empezar desde cero en un entorno completamente distinto. Llegó sin casa ni trabajo y pasó casi un mes en un alojamiento para viajeros mientras buscaba ambas cosas.

Fue allí donde conoció a un francés que le habló de una oportunidad laboral en el aeropuerto, donde acabó trabajando durante dos años.

Aquella etapa le enseñó a resolver problemas prácticos, buscar contactos y adaptarse a situaciones inciertas. También le permitió descubrir las dificultades de instalarse en un país tan grande, donde encontrar vivienda y empleo podía resultar complicado.

María llegó a pasar dos años sin ver a sus padres, un periodo en el que las videollamadas y los mensajes ayudaban a mantener el contacto, pero no sustituían la posibilidad de compartir el día a día. "Esa distancia, tan grande y tan literal, se me hizo mucho más complicada de llevar", contó al periódico catalán.

Fue después de dos años donde llegó Francia, el país que se convertiría en el último de su experiencia por el extranjero. Allí se instaló en Saint-Tropez, en el sur del país, donde encontró una rutina más estable junto a su pareja, un joven francés.

"Mi corazón no pinta nada en el extranjero"

El sur del país le resultó familiar desde el primer momento y la adaptación fue más sencilla de lo que había imaginado. Aunque no hablaba francés cuando llegó, la cercanía geográfica con España, las costumbres europeas y su relación le proporcionaron una sensación de estabilidad que no había tenido en Australia.

Durante un tiempo, parecía que había encontrado un equilibrio. Tenía trabajo, pareja y una rutina propia. Trabajaba en Saint-Tropez durante la temporada de verano y había aprendido a desenvolverse en un entorno cultural distinto.

Aun así, vivir en Francia no terminó de resolver una cuestión que llevaba tiempo acompañándola: dónde quería construir su futuro.

La respuesta ha llegado después de varios años fuera. "He decidido seguir mi corazón y mi corazón no pinta nada en el extranjero", confesó recientemente.

Cuando se marchó, buscaba salir de una situación que no la hacía feliz y descubrir qué podía ofrecerle la vida fuera de España. Ahora, después de haber vivido en varios países y haber trabajado en entornos diferentes, ha decidido que quiere probar a construir su futuro de nuevo en su país.

No presenta su decisión como un fracaso ni reniega de los años que ha pasado fuera. "Esos cinco años que yo me he pegado en el extranjero de aquí para allá, a mí ya nadie me lo quita", afirma en el vídeo.

Lo que ha cambiado es su manera de valorar lo que significa quedarse. Para ella, seguir acumulando experiencias en otros países ya no compensa el coste emocional de vivir lejos de su familia y de un entorno con el que se siente identificada.

"Yo levantarme por las mañanas y sonreír, eso lo es todo", dice al explicar qué espera encontrar con su regreso.

Empezar de nuevo en España

Volver al lugar del que uno se marchó no significa necesariamente recuperar la vida que tenía antes. María es consciente de que regresa a un entorno conocido, pero también de que ella ha cambiado durante estos años.

Sus prioridades son distintas, sus hábitos han evolucionado y la experiencia de vivir fuera le ha permitido descubrir cosas de sí misma que probablemente no habría aprendido de la misma manera si se hubiera quedado en Huelva.

En Malta le costó acostumbrarse al precio de la vida cotidiana, al transporte y a determinados horarios. También echaba de menos la naturaleza y no terminó de adaptarse a la comida ni a la costumbre de no beber agua directamente del grifo.

En Australia, el principal obstáculo fue la distancia. Echaba de menos la diversidad europea y la posibilidad de desplazarse en poco tiempo a otro país, conocer otra cultura o cambiar de ambiente sin tener que organizar un viaje de muchas horas.

Francia, por su parte, le recordó en muchos aspectos a España. La vida en el sur del país le resultó más cercana y le permitió establecer una rutina que combinaba el trabajo con su relación sentimental.

Aun así, las diferencias culturales seguían presentes en detalles cotidianos como los horarios de las comidas, la forma de cocinar o las relaciones sociales.

La experiencia también transformó algunos de sus hábitos. María contó que ahora prefiere cenar alrededor de las siete y media y que ha aprendido a disfrutar más del tiempo en casa.

Vivir fuera le enseñó a encontrar un equilibrio entre la vida social y los momentos de tranquilidad, algo que no siempre había sabido gestionar antes de marcharse.

"Al principio choca, porque echas de menos la vida de España, pero esta pausa forzada me ha enseñado a equilibrar la vida social con el tiempo para mí misma y tranquila en casa", explicó.