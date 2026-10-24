Lola Bernabé, cocinera: "Las lentejas más ricas y fáciles no llevan pimiento, sino 2 rebanadas de pan frito triturado con el sofrito"

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Las lentejas son uno de esos platos de cuchara imprescindibles en cualquier hogar en España cada vez que bajan los termómetros. Un plato económico, nutritivo y fácil de preparar, que forma parte de ese recetario español tradicional que sigue pasando de generación en generación y en el que cada familia tiene sus propios secretos.

Aunque solemos asociarlas al chorizo, la morcilla o el tocino, lo cierto es que no necesitan ninguno de estos ingredientes para quedar sabrosas. Un buen sofrito, unas cuantas verduras y una cocción tranquila pueden ser suficientes para preparar unas lentejas de las que apetece repetir.

Así lo demuestra Lola Bernabé, cocinera y autora del blog gastronómico Loleta, donde hace unos meses compartía una de las recetas más especiales de su familia: las lentejas que siempre ha preparado su madre.

Lola, que también publica habitualmente sus elaboraciones en redes sociales, recupera una versión sin carne ni embutidos en la que utiliza un ingrediente poco habitual para dar consistencia al caldo: dos rebanadas de pan integral fritas y trituradas junto al sofrito.

El resultado es un guiso de lentejas con verduras, sin necesidad de añadir pimiento ni recurrir a un caldo de carne. Una receta que conserva la esencia de los platos caseros y que se prepara con productos que solemos tener en la despensa.

El truco del pan frito

Las lentejas admiten numerosas formas de preparación. Algunas recetas incorporan chorizo o jamón mientras que otras apuestan por verduras como zanahoria, cebolla, tomate o pimiento.

En casa de Lola Bernabé, sin embargo, la receta familiar tiene una particularidad: el sofrito se prepara con cebolla, ajo y esas dos rebanadas de pan integral que se doran en aceite de oliva virgen extra.

La cocinera explica que se trata de una elaboración heredada de su madre, una de esas recetas que llevan años repitiéndose en la familia y que apenas necesitan modificaciones.

"Estas son las lentejas de mi madre, las de toda la vida, ligeras y deliciosas", cuenta al presentar el plato en su web. Para prepararlas, Lola comienza cocinando lentamente dos cebollas y dos dientes de ajo picados. Cuando las verduras están tiernas, incorpora el pan y deja que se tueste por ambos lados.

Después añade un poco de agua y tritura la mezcla con una batidora de mano hasta obtener una crema fina. Esta preparación será la encargada de aportar parte del sabor y, sobre todo, de espesar el caldo durante la cocción.

El pan contiene almidón, que ayuda a dar cuerpo al líquido del guiso. Al triturarlo con el sofrito, también permite repartir mejor el sabor de la cebolla y el ajo por toda la cazuela.

De esta manera, las lentejas adquieren una textura más ligada sin necesidad de incorporar harina ni triturar una parte de las legumbres una vez cocinadas.

Un guiso con mucho sabor

Otro de los aspectos que distinguen la receta de Lola es que prescinde de los embutidos y de la carne, dos ingredientes frecuentes en las lentejas tradicionales.

"No llevan carne ni grasa pero sí todo el sabor del chup-chup tradicional", explica la cocinera, que se refiere a una versión sin grasas animales añadidas, aunque sí utiliza aceite de oliva virgen extra.

Para completar el sofrito incorpora tomate frito casero y una cucharadita de pimentón dulce, dos ingredientes que aportan color y profundidad al caldo. También utiliza laurel y clavo de olor, además de las zanahorias y las patatas que se cocinan junto a las lentejas.

Las zanahorias se cortan en bastones, mientras que las patatas se pelan y se trocean antes de incorporarlas a la cazuela. Durante la cocción, ambas verduras se ablandan y terminan de dar consistencia al plato.

Una vez reunidos todos los ingredientes, Lola los cubre con agua y deja que se cocinen a fuego suave durante unos 45 minutos, removiendo ocasionalmente.

El tiempo exacto puede variar según la variedad de lenteja, su antigüedad y el remojo previo. Lo importante es comprobar que estén tiernas antes de retirar la cazuela del fuego.

Ingredientes Receta de lentejas de Lola Bernabé Aceite de oliva virgen extra, 80 ml

Cebollas, 2 unidades

Ajo, 2 dientes

Rebanadas de pan integral, 2 unidades

Tomate frito casero, 150 ml

Pimentón dulce, una cucharadita

Lentejas, 1 kg

Agua

Laurel, 2 hojas

Clavos de olor, 2 unidades

Sal, media cucharadita

Zanahorias, 5 unidades.

Patatas medianas, 4 unidades Paso 1 La víspera, coloca las lentejas en un recipiente amplio y cúbrelas con abundante agua. Déjalas en remojo durante toda la noche. Al día siguiente, elimina el agua, acláralas y escúrrelas. Paso 2 Pela las cinco zanahorias y córtalas en bastones. Reserva mientras preparas el sofrito que servirá como base del guiso. Paso 3 Retira la piel de las cebollas y los dientes de ajo y pícalos en trozos pequeños. Vierte los 80 mililitros de aceite de oliva virgen extra en una cazuela grande y caliéntalo a fuego medio. Paso 4 Incorpora la cebolla y el ajo y deja que se cocinen poco a poco, removiendo de vez en cuando, hasta que estén tiernos. Evita que se doren demasiado para que el sofrito mantenga un sabor suave. Paso 5 Añade las dos rebanadas de pan integral a la cazuela y deja que se frían en el aceite del sofrito. Dales la vuelta para conseguir que ambas caras adquieran un color dorado. Paso 6 Vierte una pequeña cantidad de agua para humedecer el pan y, con ayuda de una batidora de mano, tritura el contenido de la cazuela hasta conseguir una crema sin trozos. Paso 7 Incorpora los 150 mililitros de tomate frito casero, la cucharadita de pimentón dulce y los dos clavos de olor. Mezcla bien y deja cocinar alrededor de un minuto para que se integren los aromas. Paso 8 Agrega el kilo de lentejas escurridas y las zanahorias cortadas. Pela las cuatro patatas medianas, córtalas en gajos y añádelas también a la cazuela. Paso 9 Cubre todos los ingredientes con agua, incorpora las dos hojas de laurel y la media cucharadita de sal. Remueve suavemente para repartir el sofrito por todo el guiso. Paso 10 Coloca la tapa y deja que las lentejas se cocinen a fuego suave durante unos 45 minutos. Remueve ocasionalmente y comprueba el nivel de líquido, añadiendo algo más de agua si fuera necesario. Paso 11 Antes de apagar el fuego, prueba las lentejas para comprobar que están tiernas y verifica que las patatas y las zanahorias se han cocinado completamente. Si todavía están duras, prolonga unos minutos la cocción. Paso 12 Retira la cazuela del fuego, deja reposar brevemente y sirve las lentejas calientes, procurando que cada plato lleve una buena cantidad de verduras y caldo.

Admite otras versiones

Una de las ventajas de esta receta es que permite cocinar una cantidad generosa de una sola vez. Con un kilo de lentejas, Lola calcula unas 12 raciones, por lo que resulta especialmente práctica para familias numerosas o para organizar las comidas de varios días.

Además, los guisos de legumbres suelen conservar bien su textura cuando se refrigeran correctamente y pueden recalentarse añadiendo un poco de agua si el caldo se ha espesado demasiado.

Aunque su versión familiar no incluye carne, Lola señala que quienes prefieran unas lentejas con chorizo pueden incorporarlo troceado durante la preparación.

También recomienda reducir todas las cantidades a la mitad cuando no se necesiten tantas raciones. Y, para quienes quieran ahorrar tiempo, recuerda que es posible adaptar la receta a una olla exprés.

En cualquier caso, el detalle que caracteriza estas lentejas sigue siendo el mismo: un sofrito de cebolla y ajo con pan frito, triturado antes de incorporar las legumbres.