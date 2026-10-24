Irene Montero, 38 años: "Era monaguilla. Mi familia era muy creyente y yo iba a la iglesia con mi abuela en el pueblo"

Antes de convertirse en una de las figuras más conocidas de la política española, Irene Montero (38 años) fue una niña que creció entre los barrios madrileños de La Elipa y Ciudad Lineal, aunque algunos de sus recuerdos más especiales pertenecen a un pequeño pueblo de Ávila.

La actual eurodiputada de Podemos, que vuelve a ocupar la actualidad política ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, ha compartido en distintas entrevistas detalles poco conocidos de su infancia, marcada por la estrecha relación con sus abuelos y una educación religiosa que hoy puede resultar sorprendente.

Y es que, aunque actualmente no se considera creyente, Montero se crio en una familia católica, hizo la Primera Comunión e incluso llegó a ser monaguilla en la iglesia del pueblo donde pasaba los veranos.

"Nunca he creído en Dios, pero sí me he criado en una familia creyente y practicante", reconoció durante una entrevista en el programa Hora 25 de la Cadena SER, en agosto de 2026.

Infancia entre Madrid y Ávila

Irene Montero nació en Madrid el 13 de febrero de 1988. Sus primeros años transcurrieron en La Elipa, uno de los barrios del distrito de Ciudad Lineal, aunque su infancia también estuvo vinculada a Moratalaz y Vallecas.

En julio de 2026 regresó a las calles de La Elipa junto a la Cadena SER para recordar algunos de los lugares donde había crecido, desde los parques hasta los espacios que frecuentaba con su familia.

Sin embargo, los meses de verano tenían un destino diferente y partían a Tormellas, una pequeña localidad de la provincia de Ávila de la que procedía su familia paterna.

Allí permanecía durante largas temporadas al cuidado de sus abuelos mientras sus padres continuaban trabajando en Madrid.

"Viví muchas primeras veces allí. Mis padres trabajaban y los veranos los pasaba allí enteros. He pasado allí mi infancia y era una maravilla", explicó en una entrevista concedida a Los Replicantes en 2023, recuperada posteriormente por El Español.

Su educación religiosa

Uno de los recuerdos más llamativos de aquella etapa está relacionado con su abuela, quien tuvo una influencia especial en su educación.

La política ha contado que acudía habitualmente a misa con ella durante sus estancias en Tormellas y que participaba en las celebraciones religiosas del pueblo.

"Iba a la iglesia regularmente con mi abuela en el pueblo. Era hasta monaguilla en la iglesia de mi pueblo", confesó en Hora 25.

Aunque nunca llegó a compartir plenamente las creencias familiares, conserva algunos hábitos y recuerdos de aquellos años, especialmente las oraciones que aprendió junto a su abuela.

"Lo tengo vinculado también a mi abuela, que me decía: 'Vamos a rezar por la noche'", recordó durante la misma conversación.

Conforme fue creciendo, comenzó a expresar abiertamente su falta de fe. Su abuela terminó aceptando aquella diferencia sin que, según su relato, se rompiera la relación entre ambas.

"Cuando ya me fui haciendo mayor le explicaba que no creía", señaló Montero, quien recuerda que su abuela acabó asumiendo su postura con naturalidad.

Estudiosa y fiestera

Más allá de sus recuerdos familiares, la eurodiputada también ha hablado de cómo era durante su etapa escolar y su adolescencia. Se describe como una joven responsable, especialmente pendiente de sus resultados académicos, aunque eso no le impedía disfrutar de su tiempo libre.

"Yo era bastante fiestera. Siempre he sido muy doña perfecta en cuanto a los estudios: me gustaba sacar buenas notas y no faltar a las tareas", reconoció en su entrevista con Los Replicantes.

Para ella, terminar los deberes y cumplir con sus obligaciones era una condición previa antes de salir con sus amistades. "Pero una vez que tenía cumplida esa responsabilidad, a disfrutar", añadió.

Posteriormente, estudió Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid y completó su formación con estudios de posgrado en Psicología de la Educación.

Antes de iniciar su trayectoria institucional, trabajó como cajera en una cadena de establecimientos de electrónica y electrodomésticos. Aquella etapa universitaria acabaría dando paso a su incorporación a la actividad política, pero los recuerdos de los veranos en Tormellas, la convivencia con sus abuelos y las calles de Madrid siguen formando parte de la historia personal que ha compartido públicamente.