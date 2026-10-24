Conchita, abuela cocinera: "Para que los plátanos no se pongan negros rápido, no los guardes en la nevera; mejor usa papel de plata"

La fruta es uno de los alimentos que menos tiempo parece durar en buen estado en la cocina. Basta con dejar unos plátanos en el frutero durante varios días para comprobar cómo su piel amarillea, aparecen manchas oscuras y, casi sin darnos cuenta, empiezan a estar demasiado maduros para nuestro gusto.

A diferencia de otros alimentos que podemos conservar durante semanas o meses en la despensa, muchas frutas siguen madurando después de la recolección. Su aspecto, su textura y su sabor cambian con el paso de los días, un proceso natural que depende de cada variedad y que también está condicionado por la temperatura, la humedad y la forma en la que las almacenamos.

Sin embargo, que una fruta madure demasiado deprisa no siempre significa que haya llegado a su fin su vida útil. En muchas ocasiones, pequeños cambios en la manera de conservarla pueden ayudar a mantenerla en mejores condiciones durante más tiempo.

Eso es precisamente lo que explica Conchi, abuela cocinera, quien confiesa que los plátanos, en concreto, se ponen negros rápidamente porque no cubrimos su tallo con papel de aluminio.

El sencillo truco de Conchi

Los plátanos son una de las frutas que más dudas generan a la hora de conservarlos. Es habitual comprarlos todavía algo verdes para que aguanten varios días en casa, pero también ocurre que, cuando empiezan a madurar, su piel se llena de manchas oscuras en muy poco tiempo.

Ante esta situación, muchas personas recurren al frigorífico con la intención de frenar el proceso, aunque el frío no es la mejor opción cuando la fruta todavía está verde.

La clave está en el extremo superior del plátano, en la zona del tallo o pedúnculo, donde los frutos permanecen unidos al racimo. Según explica Conchi, por esa parte se libera etileno, un gas vegetal que interviene en la maduración y que contribuye a que los plátanos cambien de color, se ablanden y desarrollen su característico sabor dulce.

"¿Qué vamos a hacer, entonces? Que no salga el gas", señala Conchi. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cubriendo esa zona para tratar de reducir la liberación de etileno y ralentizar, en cierta medida, el proceso de maduración.

Para hacerlo, Conchi utiliza un trozo de papel de aluminio, también conocido popularmente como papel de plata, que coloca alrededor del rabito del plátano.

Después, ajusta el material para que quede bien sujeto y utiliza una pequeña goma elástica para mantenerlo en su sitio. De esta forma, evita que el papel se desprenda y consigue que la parte superior permanezca cubierta.

La cocinera muestra que también se puede aplicar el truco cuando los plátanos se separan individualmente del racimo. "Yo, como no sé cómo los vamos a comer, yo los divido y en el rabito lo tapo bien y aquí tengo plátano para días", explica.

La idea es adaptar el método a la cantidad de fruta que se vaya a consumir. Si se compran varios plátanos y se quiere comer uno cada día, se puede cubrir el tallo de cada pieza por separado.

Si, por el contrario, se prefiere mantenerlos unidos, basta con envolver la zona en la que se conectan al racimo.

Aunque se trata de un método doméstico fácil de aplicar, conviene matizar que cubrir el tallo no detiene por completo la maduración ni garantiza que los plátanos permanezcan amarillos durante un número concreto de días.

El papel de aluminio puede ayudar a ralentizar el proceso, pero el resultado dependerá también de la madurez inicial de la fruta, la temperatura de la cocina y las condiciones de almacenamiento.

Dónde guardar los plátanos para que duren más

Más allá de cómo conservar los plátanos, el lugar donde los guardamos también tiene importancia y una de las recomendaciones principales es mantener los plátanos a temperatura ambiente mientras todavía estén verdes o no hayan alcanzado el punto de maduración deseado.

El frigorífico no es la mejor opción para conservarlos en esa fase, ya que las bajas temperaturas pueden provocar daños por frío y alterar su textura y su capacidad para madurar con normalidad.

Lo más práctico es colocarlos en un frutero en una zona fresca y ventilada de la cocina, lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor, como el horno o los fogones.

Una temperatura elevada acelera las reacciones que intervienen en la maduración, por lo que dejar los plátanos junto a una ventana donde incida el sol durante varias horas puede hacer que se ablanden antes.

También conviene evitar que queden amontonados o aplastados debajo de otras frutas. Los golpes y la presión pueden dañar la piel y favorecer la aparición de zonas oscuras, mientras que una ventilación adecuada ayuda a mantener unas condiciones de almacenamiento más favorables.

La separación respecto a otras frutas que producen etileno puede marcar una diferencia, especialmente si se han comprado plátanos todavía verdes y se pretende consumirlos a lo largo de varios días. No hace falta aislarlos por completo, pero sí evitar que permanezcan pegados a piezas muy maduras que puedan acelerar su proceso de maduración.

Qué hacer cuando los plátanos ya están demasiado maduros

Incluso con una buena conservación, los plátanos acabarán madurando. En lugar de desecharlos cuando aparecen muchas manchas oscuras, se pueden utilizar en recetas en las que su textura blanda y su dulzor natural resultan especialmente útiles.

Una de las opciones más habituales es preparar un bizcocho de plátano o un banana bread, ya que la pulpa madura aporta humedad y sabor a la masa.

También se pueden triturar para elaborar tortitas, añadir a un bol de avena o mezclar con yogur natural. Cuanto más maduros estén, más dulce será su sabor, por lo que puede ser posible reducir la cantidad de azúcar añadida en algunas recetas.

Otra alternativa consiste en pelarlos, cortarlos en rodajas y congelarlos en un recipiente o una bolsa apta para el congelador. De esta forma, se pueden utilizar más adelante en batidos, helados caseros o preparaciones de repostería. La congelación altera su textura al descongelarlos, pero no supone un inconveniente cuando se van a triturar o incorporar a una masa.

Eso sí, conviene distinguir entre una fruta muy madura y otra que ya se ha estropeado. Las manchas oscuras en la piel son habituales en los plátanos maduros, pero la presencia de moho, un olor desagradable o una pulpa con signos evidentes de descomposición son motivos para desecharlos.