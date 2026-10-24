Ali, fontanera: "Gano más de 3.000 euros al mes siendo mi propia jefa y haciendo un trabajo que ninguna mujer quiere"

El sector laboral todavía arrastra estereotipos de género, especialmente en oficios tradicionalmente asociados a los hombres. En España, aunque no existen cifras exactas para todas estas profesiones, las mujeres afiliadas a actividades como la albañilería o la fontanería no superaban las 160.288 en 2024.

Alice Illidge es una de ellas. A sus 28 años, esta británica ha apostado por un oficio en el que las mujeres siguen siendo minoría y ha encontrado una salida profesional que le ha permitido mejorar sus ingresos.

Trabajar como fontanera le reporta más dinero que cualquiera de sus empleos anteriores. Una realidad que demuestra que estos trabajos también pueden ofrecer oportunidades económicas a las mujeres, pese a los prejuicios que todavía los rodean.

Hace unos años, Illidge decidió abandonar la incertidumbre laboral y emprender por su cuenta su propia empresa de fontanería y calefacción, que hoy se ha hecho un hueco en el mercado local.

Su recorrido está sirviendo de ejemplo para otras mujeres que se plantean seguir el mismo camino y abrirse paso en un sector en el que, durante décadas, apenas han tenido presencia.

Empresaria

La trayectoria de esta joven fontanera comienza hace más de una década, cuando con solo 16 años decidió no seguir el camino universitario que sus compañeros tomaban.

En su lugar, optó por una Formación Profesional en mantenimiento del hogar, porque siempre se le había dado bien arreglar cosas.

"Mi profesor me animó a especializarme en fontanería. Me dijo que si me esforzaba, nunca me faltaría trabajo", cuenta.

Se graduó y especializó en calefacción, Alice empezó a trabajar en una empresa del sector. Sin embargo, su vida dio un giro completo cuando fue madre. Su hija, hoy de cinco años, se convirtió en su prioridad, y su empleo no le ofrecía la flexibilidad necesaria para conciliar.

"Mi jefe no podía adaptarse a los horarios que necesitaba como madre soltera", asegura. Fue entonces cuando decidió dar el salto al autoempleo, una decisión que cambió su vida para siempre.

Salario superior

Ella misma asegura que convertirse en autónoma no fue fácil. Las dudas, los comentarios machistas y el miedo a no tener suficientes clientes la acompañaron en su inicio. Pero el tiempo le dio la razón.

"Ahora gano más dinero que nunca haciendo un trabajo que casi ninguna mujer quiere", afirma entre risas. Y la cifra no es menor: según datos del portal especializado Checkatrade, una fontanera autónoma con buena reputación puede llegar a superar los 64.000 euros anuales en Reino Unido.

Alice explica que muchos clientes la prefieren precisamente por ser mujer. "Las mujeres y las personas mayores me dicen que se sienten más cómodas conmigo. Agradecen poder llamar a una fontanera", comenta.

Pero no todos los encuentros son así: "Más de una vez me han preguntado '¿dónde está el fontanero?', cuando llego a una casa. Algunos no creen que yo pueda hacer el trabajo hasta que me ven actuar".

Brechas que superar

Ser una mujer fontanera sigue resultando "raro". En Reino Unido, apenas el 1% de los profesionales del sector son mujeres. Alice ha tenido que enfrentarse a muchos comentarios sexistas y a las dudas constantes sobre su capacidad.

"He escuchado de todo, desde bromas fuera de lugar hasta insinuaciones de que no tengo fuerza suficiente. Pero los resultados hablan por sí solos", asegura. Su secreto, dice, está en aprovechar las herramientas digitales para promocionar su trabajo y construir una comunidad fiel.

Esa independencia es, para ella, lo mejor de su nueva vida: "Puedo trabajar cuando quiero, organizar mi día y no tener que rendir cuentas más que a mis propios estándares. La satisfacción de poder vivir de tu oficio en tus propios términos no tiene precio".

Alice insiste en que las mujeres pueden desempeñar perfectamente cualquier tarea técnica o manual si se lo proponen. "Las herramientas no distinguen entre hombres y mujeres. Lo importante es hacerlo con profesionalidad y pasión".

Sobre todo, Alice tiene claro que no cambiaría su vida actual por nada. "Soy mi propia jefa, tengo tiempo para mi familia y, además, he demostrado que una mujer también puede ser la mejor fontanera de la ciudad".