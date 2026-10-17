Ester Parareda, abogada laboralista: "Los trabajadores que trabajen durante 6 horas seguidas deben descansar 15 minutos, como mínimo"

La duración de la jornada laboral, las horas extraordinarias y los días de vacaciones suelen centrar buena parte de las dudas de los trabajadores sobre sus derechos. Sin embargo, hay otra cuestión que también influye en el día a día de millones de personas: las pausas durante el horario de trabajo.

En España, el Estatuto de los Trabajadores recoge las condiciones mínimas que las empresas deben respetar para garantizar los descansos del personal. Estas normas afectan tanto a quienes trabajan en oficinas como a los empleados del comercio, la hostelería, la industria o cualquier otro sector, aunque existen particularidades según la actividad y el convenio colectivo aplicable.

Conocer la legislación resulta fundamental para saber cuándo corresponde hacer una pausa, cuánto debe durar y si ese tiempo cuenta como parte de la jornada. Son cuestiones que pueden influir en los horarios de entrada y salida, especialmente en los empleos con jornadas continuadas en los que cada minuto de trabajo efectivo cuenta, y que explica la abogada Ester Parareda.

Qué dice el Estatuto de los Trabajadores

El derecho al descanso durante la jornada está regulado en el artículo 34.4 del Estatuto de los Trabajadores que establece que, cuando la duración de la jornada diaria continuada exceda de seis horas, debe fijarse un periodo de descanso de al menos 15 minutos.

Se trata de un mínimo legal que la empresa debe respetar y que puede ampliarse mediante la negociación colectiva. Además, "una de las dudas más frecuentes" entre los clientes de la abogada.

La expresión "exceda de seis horas" es importante para interpretar correctamente este derecho. No basta con que la jornada dure exactamente seis horas para que se active automáticamente la obligación prevista en este artículo: debe superar ese límite y desarrollarse de manera continuada.

Por ejemplo, una persona que trabaja siete horas seguidas tiene derecho a una pausa mínima de 15 minutos, mientras que una jornada continuada de seis horas exactas no queda incluida en este supuesto concreto.

Esto no significa que quienes trabajan seis horas o menos nunca tengan derecho a descansar. El convenio colectivo, el contrato o las condiciones específicas de la actividad pueden reconocer pausas adicionales.

Por eso, para conocer las condiciones que se aplican a cada puesto, conviene consultar tanto la legislación general como la regulación laboral correspondiente.

#EstatutodelosTrabajadores #DescansoLaboral #ComplianceLaboral #ReelsInformativos#DerechosLaborales ♬ original sound - Ester Parareda Laboralista @ester.parareda.la ¿Sabías que el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores regula tu derecho al descanso durante la jornada? 🕒 💡 Si trabajas más de 6 horas al día, tienes derecho a un descanso mínimo de 15 minutos (¡aunque puede ser más según tu convenio colectivo!). 💡 Si eres menor de 18 años y trabajas más de 4 horas y media, tu descanso será de al menos 30 minutos. 👉 Este tiempo puede ser clave para desconectar, cargar energías y mejorar tu rendimiento. Pero, ¿el descanso es considerado tiempo de trabajo? Depende del convenio o acuerdo. 💬 ¿Conoces tus derechos al respecto? ¡Déjamelo en los comentarios! 👇 #DerechosLaborales

La finalidad de esta disposición es establecer una pausa mínima dentro de determinadas jornadas continuadas. La ley fija el suelo de protección, pero deja margen para que los convenios colectivos mejoren las condiciones, por ejemplo, ampliando la duración del descanso o regulando cuándo debe disfrutarse.

También hay que tener en cuenta que la legislación contempla una protección específica para los menores de edad. "Los trabajadores menores de 18 años tienen derecho a un descanso mínimo de 30 minutos cuando su jornada diaria continuada exceda de cuatro horas y media", explica la abogada.

Esta diferencia responde a las garantías especiales que se aplican al trabajo de las personas menores de edad.

¿Los 15 minutos de descanso cuentan como tiempo trabajado?

Una de las dudas más frecuentes sobre los descansos laborales es si esos minutos se descuentan de la jornada o si el trabajador debe recuperarlos al final del día.

La cuestión fundamental está en determinar si esa pausa se considera tiempo de trabajo efectivo. Parareda lo aclara al señalar que "si el convenio no prevé que este tiempo se considere jornada, no se va a considerar jornada".

En la práctica, esto significa que el derecho a descansar no implica necesariamente que esos minutos estén incluidos en el horario de trabajo.

"Aunque tengamos que parar 15 minutos, la empresa nos va a hacer recuperar estos 15 minutos al final de la jornada", explica. Esto puede suceder cuando el convenio colectivo o el contrato no reconoce ese periodo como tiempo de trabajo efectivo, de modo que el empleado debe completar las horas de trabajo que le corresponden.

Por ejemplo, una persona que tiene que realizar ocho horas efectivas de trabajo y dispone de una pausa de 15 minutos que no computa como jornada deberá completar esas ocho horas, además del descanso.

Si la pausa sí está reconocida como tiempo de trabajo efectivo, esos minutos se integran en el horario y no deben recuperarse por ese motivo.

La abogada insiste en que hay que revisar las condiciones aplicables a cada puesto, ya que el convenio colectivo puede establecer una regulación más favorable.

Por tanto, antes de dar por hecho que la pausa debe recuperarse, conviene consultar qué dispone el convenio del sector o de la empresa.

Cuántas horas se pueden trabajar al día y a la semana

El Estatuto de los Trabajadores también establece límites a la duración de la jornada ordinaria. Su artículo 34 fija un máximo de 40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, aunque el convenio colectivo o el contrato pueden establecer una jornada inferior.

En cuanto a la distribución diaria, el número de horas ordinarias de trabajo efectivo no puede superar las nueve al día como regla general.

No obstante, un convenio colectivo o un acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores puede establecer otra distribución, siempre que se respete el descanso mínimo entre jornadas.

Esto significa que trabajar más de ocho horas en un día no supone necesariamente una infracción. La legalidad depende de cómo se distribuya la jornada, de las condiciones pactadas y de que se respeten los límites aplicables.

En cualquier caso, la empresa debe cumplir las reglas sobre descansos y no puede utilizar la distribución horaria para eliminar las garantías mínimas que reconoce la ley.

La normativa permite también distribuir irregularmente la jornada a lo largo del año. Cuando no existe un pacto específico, la empresa puede distribuir de esta manera hasta el 10% de la jornada anual, siempre que respete los descansos mínimos y comunique al trabajador, con al menos cinco días de antelación, el día y la hora en que debe prestar servicios como consecuencia de esa distribución.

Esta flexibilidad no elimina el derecho a las pausas ni permite ignorar los periodos mínimos de descanso. La organización del horario debe ajustarse a las condiciones legales y convencionales que correspondan.