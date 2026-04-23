Ya es oficial: Mercadona devuelve dinero por latas y botellas al reciclarlas en sus supermercados

Un cliente devuelve una botella de plástico con el nuevo sistema de recogida en el supermercado Mercadona de Caldas da Rainha (Portugal). E.E.

En los supermercados de Mercadona ya es posible devolver latas y botellas a cambio de dinero. Pero no en España. El sistema acaba de ponerse en marcha en Portugal y anticipa, con bastante precisión, cómo será el modelo que llegará a nuestro país.

Desde el pasado 10 de abril, los clientes pueden introducir sus envases vacíos en máquinas específicas y recuperar parte del importe pagado al comprarlos. Es el conocido sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR), una fórmula que cambiará por completo el reciclaje en España.

La escena, por ahora, solo se repite en ciudades portuguesas como Lisboa o Caldas da Rainha. Allí, el gesto de reciclar ya no es solo una cuestión de conciencia ambiental, sino también de incentivo económico directo.

Y ese detalle es clave. Porque el sistema no se apoya únicamente en la voluntad del ciudadano, sino en un pequeño estímulo económico que transforma el comportamiento de consumo.

Portugal se convierte así en un banco de pruebas real para España. No solo por proximidad geográfica, sino porque comparte productos, marcas e incluso etiquetado en muchos casos.

Cómo funciona el sistema

El sistema implantado en Portugal incluye envases de bebidas de un solo uso, principalmente latas y botellas de plástico (PET) de hasta tres litros. Para identificarlos, llevan un distintivo específico del sistema.

Cuando el consumidor compra una bebida en este formato, paga un depósito adicional de 10 céntimos. Ese dinero no se pierde: se recupera íntegramente si el envase se devuelve en buen estado.

La devolución se realiza en máquinas instaladas en supermercados, muchas de ellas dentro de tiendas de Mercadona. El proceso es automático, rápido y no requiere interacción con personal.

Una vez introducido el envase, el sistema reconoce el producto y permite elegir cómo recibir el dinero. Puede ser en forma de vale para gastar en tienda, en efectivo o incluso como abono directo en tarjeta bancaria.

Este modelo, conocido como "Volta", ya funciona en 19 países europeos. Su objetivo es claro: aumentar las tasas de reciclaje y reducir la presencia de residuos en calles, parques y espacios públicos.

Además, introduce un cambio cultural importante. El envase deja de ser un residuo sin valor y pasa a convertirse en un objeto con retorno económico.

España, obligada por Europa

La implantación del SDDR en España no es una decisión voluntaria. Llega tras el incumplimiento de los objetivos europeos de reciclaje de envases plásticos.

En 2023, el país debía recuperar al menos el 70% de las botellas de plástico. Sin embargo, los datos oficiales situaron la tasa en torno al 41%, muy lejos de lo exigido por Bruselas.

Ese desfase activó automáticamente la obligación de implantar un sistema de depósito en todo el territorio nacional, según recoge la normativa vigente.

El plazo está fijado: noviembre de 2026. Pero el propio sector ya da por hecho que será difícil cumplirlo. Los retrasos administrativos y la complejidad del modelo están ralentizando el proceso.

Uno de los principales puntos de bloqueo es la gestión. Varias entidades han solicitado autorización para operar el sistema, y la decisión depende de la Comunidad de Madrid.

Este trámite lleva meses pendiente y resulta clave para poner en marcha toda la estructura. Sin un gestor definido, no pueden desplegarse las máquinas ni organizar la logística.

Además, todavía hay aspectos sin concretar. Por ejemplo, qué tipos de envases se incluirán finalmente. Mientras que Portugal limita el sistema a latas y plástico, España plantea añadir también los briks.

Esta diferencia genera dudas en el sector, que teme que ampliar demasiado el sistema complique su funcionamiento y retrase aún más su implantación.

El caso portugués refuerza esa idea. Allí, el proceso ha llevado años: desde las primeras leyes en 2018 hasta su puesta en marcha efectiva en 2026.

Más allá de los plazos, el impacto potencial es enorme. En España se consumen cada año unos 18.000 millones de envases, una cifra impulsada tanto por el consumo interno como por el turismo.

El incentivo económico puede cambiar por completo el comportamiento ciudadano. Si cada envase tiene un valor, dejará de ser basura abandonada para convertirse en un recurso recuperable.

Los expertos apuntan a efectos inmediatos en la limpieza urbana. Menos residuos en papeleras, calles y espacios naturales, y un sistema de reciclaje mucho más eficiente.

Pero también advierten de un reto clave: la pedagogía. Sin una campaña clara y masiva de información, el sistema podría generar confusión en sus primeros meses.

Portugal, una vez más, vuelve a marcar el camino. España observa de cerca, consciente de que el margen para reaccionar se reduce y que el cambio será, tarde o temprano, inevitable.