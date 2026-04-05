La Unión Europea marca las normas: obligará a cambiar la calefacción en España para ahorrar hasta 550 euros al año

Con la finalidad de reducir la factura energética en los hogares, la Comisión Europea ha aprobado un paquete de medidas que incluye, entre otras, la mayor facilidad para cambiar de proveedor eléctrico, reducir los impuestos y recargos en la electricidad.

También se busca reforzar el derecho de los ciudadanos a producir y compartir su propia energía limpia a través del autoconsumo. Bruselas impulsa de esta forma las renovables en España, con 200 millones de euros destinados a cambiar la calefacción y ahorrar luz.

La vicepresidenta de la Comisión para la Transición Limpia, Teresa Ribera, ha asegurado que el objetivo de este paquete de medidas impulsado por la Comisión Europea es contribuir a que los ciudadanos reduzcan su factura energética, que representa “una parte muy considerable del presupuesto mensual” en muchos hogares.

Ribera ha defendido que el despliegue de energías renovables y limpias es la principal vía para poder hacer frente a la volatilidad de los mercados de combustibles fósiles, que sigue suponiendo un encarecimiento de los precios que deben pagar los consumidores.

Ahorro anual de hasta 550 euros

Las propuestas que llegan desde Bruselas forman parte del denominado Paquete de Energía para los Ciudadanos, con el que se busca reducir el impacto de los altos precios de la energía en los hogares y poder hacer frente a la pobreza energética.

Entre las medidas propuestas, figura también mejorar la transparencia en las facturas y los contratos de energía, al mismo tiempo que se trata de impulsar el acceso a las comunidades energéticas para que los consumidores puedan generar su propia electricidad y compartirla.

De acuerdo con las estimaciones de la Comisión Europea, aquellos hogares en los que se genere su propia energía solar pueden llegar a conseguir un ahorro anual de entre 260 y 550 euros, por lo que se trata de una opción interesante para reducir los costes en las viviendas.

El comisario de Energía y Vivienda de la Comisión Europea, Dan Jorgensen, asegura que el hecho de facilitar el cambio de proveedor eléctrico es clave para poder reforzar la competencia en el mercado y contribuir a reducir los costes en la electricidad para los hogares, suponiendo un ahorro estimado de hasta 152 euros anuales para los consumidores.

El paquete incluye una serie de iniciativas para el apoyo de inversiones en eficiencia energética en viviendas, sobre todo en edificios con mayor consumo, con el objetivo de reducir el gasto energético de los hogares más vulnerables.

75.000 millones de euros

Más allá de todas las iniciativas enfocadas a que los consumidores puedan ver reducida su factura eléctrica, la Comisión Europea ha dado a conocer su plan para impulsar la inversión en energía limpia, destinada a facilitar la financiación de infraestructuras eléctricas y proyectos de eficiencia energética.

El Grupo del Banco Europeo de Inversiones prevé la movilización de más de 75.000 millones de euros en financiación a lo largo de los próximos tres años con el fin de brindar apoyo a la transición energética e impulsar el desarrollo de infraestructuras y tecnologías limpias.

Esta iniciativa es parte de un plan más amplio que tiene como finalidad el aceleramiento de la transformación del sistema energético en la Unión Europea, el cual requerirá de una inversión de cerca de 660.000 millones de euros anuales hasta 2030. Gracias a ellas se podrán desplegar nuevas redes, reforzar las ya existentes y aumentar el uso de tecnologías bajas en carbono.

Con el objetivo de atraer capital privado, la estrategia prevé instrumentos financieros específicos con la finalidad de reducir el riesgo de los proyectos e impulsar que participen grandes inversores institucionales, como fondos de pensiones o aseguradoras que quieran apostar por infraestructuras que tengan retornos estables a largo plazo.

Al acelerar el despliegue de energías limpias y apostar por la electrificación, se busca reducir la factura europea de importaciones fósiles, lo que podría traducirse en un ahorro de 130.000 millones de euros al año para 2030.

Según los cálculos compartidos por parte de la Comisión Europea, aproximadamente la mitad del ahorro proviene de la sustitución de la generación fósil por tecnologías limpias. El aumento de la electrificación y la mejora de la eficiencia energética aporta un cuarto del ahorro, un porcentaje similar al refuerzo de redes y flexibilidad del sistema energético.

Reactores nucleares modulares

El paquete energético anunciado por la Comisión Europea incluye una estrategia para el desarrollo de pequeños reactores nucleares modulares, buscando de esta manera servir como impulso para el despliegue de esta tecnología en el continente.

Se prevé que las primeras unidades puedan entrar en funcionamiento a comienzos de la década de 2030, siendo unos reactores que tienen un tamaño inferior al de las centrales convencionales, y que tienen la ventaja de poseer un diseño modular que permite fabricar componentes en instalaciones industriales y luego transportarlos para su ensamblaje.

Gracias a ello, se reducirán tanto los costes de desarrollo como los tiempos de construcción, siendo una tecnología que desde Bruselas se considera un buen complemento para la generación renovable.

Con ella se podrá disfrutar de una fuente estable de electricidad y calor descarbonizado para sectores industriales con altas demandas energéticas. Este es el caso de la industria química, las refinerías o la producción de acero, entre otros.

Los Reactores Modulares Pequeños (SMR, por sus siglas en inglés) también se podrían usar para la calefacción urbana o para producir hidrógeno bajo en carbono, contribuyendo de esta manera a descarbonizar actividades difíciles de poder electrificar de manera directa.