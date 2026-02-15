'La Ordenatriz', sobre cómo eliminar los restos de pegamento de las etiquetas de la ropa: "Es fácil y rápido"

Comprar ropa nueva es casi un mandamiento cada temporada —sin contar los caprichos textiles puntuales que acontecen de cuando en cuando— y eso nos lleva al tema de las etiquetas.

Aunque es cierto que la mayoría son de cartón y van colgadas en la zona del cuello, otras van pegadas directamente sobre la ropa; sobre todo las que marcan las tallas en algunas tiendas muy populares. También sucede en los textiles del hogar: sábanas, toallas, mantas...

En ocasiones, se retiran sin causar más problemas, pero hay veces que no resulta tan sencillo. Sobre este problema doméstico versa la pregunta de esta semana dentro del consultorio de 'La Ordenatriz'. "Me he comprado una camiseta y al quitarle la pegatina se ha quedado todo pegajoso. Aunque la he lavado, no termina de quedar bien. ¿Puedes ayudarme con algún tip?", le dicen.

El pegamento de la camiseta no se va en la lavadora. iStock

Y ella, como experta que es, no duda en responder con un rotundo gesto afirmativo, añadiendo que su truco es muy fácil y rápido. Solamente se necesita un producto, un utensilio que muchas tenemos en casa y un poquito de maña. Coge un bote de alcohol y rocía la zona donde estaba el adhesivo. Échalo directamente sobre la prenda, sin miedo.

Luego, con un cepillo blandito —vale el de los zapatos— y limpio, frota suavemente la zona hasta retirar esos restos pegajosos. ¿Por qué funciona? Este líquido penetra en esa capa de pegamento, rompe parte de las interacciones entre sus moléculas y lo reblandece, lo que facilita que se vaya desprendiendo.

Con la prenda aún mojada, métela en la lavadora y luego en la secadora —si la tienes o, en caso contrario, la tiendes al aire—. Al finalizar los ciclos comprobarás que ha quedado impecable. Puedes usar este tip en ropa de algodón y otros tejidos que no sean demasiado delicados.

Evítalo en lana, seda, pelo o piel, ya sea natural o sintético, porque puedes dañarlos. Si son piezas teñidas o con estampados intensos, hay que tener cuidado porque la tinta puede emborronarse. En estos casos, quizá sea mejor recurrir a otro tipo de productos específicos para no correr riesgos.

Eliminar totalmente los restos de adhesivo que, a veces, deja esas etiquetas es importante para que la prenda se vea perfecta, también evita que se vayan pegando sobre ese rastro fibras, pelusas, cabellos... Haz lo que indica Begoña Pérez antes de estrenar la prenda en cuestión para lucirla en condiciones óptimas desde el primer momento; quizá luego te cueste más limpiarla.

¿Estamos listas para estrenar? Lo estamos...