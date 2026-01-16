Confirmado por la Seguridad Social: "Los mayores de 23 años recibirán el Ingreso Mínimo Vital aunque vivan con sus padres"

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha consolidado como una de las principales herramientas del Estado para combatir la pobreza y la exclusión social.

Aunque suele asociarse a familias con hijos o a hogares monoparentales, la normativa también contempla supuestos menos conocidos que afectan especialmente a jóvenes y adultos que todavía residen en casa de sus padres.

La Seguridad Social permite que personas mayores de 23 años puedan cobrar esta ayuda incluso si viven en el domicilio familiar. Eso sí, no basta con compartir techo, también deben cumplirse una serie de requisitos estrictos para que el solicitante sea considerado un beneficiario individual y no forme parte de la unidad de convivencia.

El objetivo del IMV sigue siendo el mismo desde su creación: garantizar un nivel mínimo de ingresos a quienes carecen de recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Se trata de una prestación estructural que no solo busca aliviar situaciones de urgencia, sino ofrecer una red estable de protección.

Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en diciembre de 2025 el IMV llegaba ya a cerca de 800.000 hogares en toda España, donde viven más de 2,4 millones de personas. La cuantía media por hogar ronda los 480 euros mensuales, aunque varía según la composición familiar.

Una parte muy relevante de los beneficiarios de esta nueva normativa son menores. Más del 40% de las personas protegidas por el IMV son niños y adolescentes, y casi siete de cada diez hogares que reciben la prestación conviven con menores de edad.

Muchos de ellos pertenecen a familias monoparentales, en su mayoría encabezadas por mujeres. Pero no todos los perceptores del IMV forman parte de una familia con hijos. El sistema también contempla situaciones individuales, cada vez más frecuentes, ligadas a jóvenes en precariedad, personas que han roto su vínculo familiar o adultos que, pese a vivir en casa de sus padres, no dependen económicamente de ellos.

Quién puede cobrarlo

La clave está en no formar parte de la misma unidad de convivencia a efectos administrativos. Para ello, el solicitante no puede estar casado —salvo que haya iniciado trámites de separación o divorcio—, no puede tener pareja de hecho y no puede integrarse en otra unidad familiar reconocida.

Además, debe acreditar que carece de recursos económicos suficientes y que cumple los requisitos generales del IMV, como la residencia legal y efectiva en España y la situación de vulnerabilidad económica.

La normativa distingue por edades. En el caso de las personas entre 23 y 29 años, se exige haber residido legalmente en España y haber vivido de forma independiente durante al menos los dos años anteriores a la solicitud. Esta condición puede flexibilizarse si la persona ha salido del domicilio familiar por causas justificadas, como ser víctima de violencia de género o haber iniciado un proceso de separación.

Para quienes ya han cumplido los 30 años, el criterio es algo distinto. Deben demostrar que durante el año inmediatamente anterior su domicilio ha sido diferente al de sus progenitores, tutores o acogedores, salvo en casos excepcionales como el fallecimiento de estos.

Requisitos generales

La Seguridad Social subraya que no basta con un simple cambio formal de empadronamiento, puesto que la administración comprueba que exista una desvinculación real y efectiva entre el solicitante y la economía familiar. Pero además, es importante tener en cuenta las siguientes puntualizaciones:

Para acceder al IMV es imprescindible acreditar residencia legal y efectiva en España durante al menos el último año, con algunas excepciones para casos especialmente vulnerables. También se exige estar en situación de vulnerabilidad económica, algo que se evalúa teniendo en cuenta ingresos, rentas y patrimonio.

durante al menos el último año, con algunas excepciones para casos especialmente vulnerables. También se exige estar en situación de vulnerabilidad económica, algo que se evalúa teniendo en cuenta ingresos, rentas y patrimonio. En el caso de las unidades de convivencia , estas deben estar constituidas desde hace al menos seis meses y demostrarse mediante documentación oficial como el padrón o el registro civil.

, estas deben estar constituidas desde hace al menos seis meses y demostrarse mediante documentación oficial como el padrón o el registro civil. La prestación, además, es compatible con rentas del trabajo y contempla incentivos para favorecer la incorporación al empleo. La idea es que el IMV no sea una trampa de dependencia, sino un apoyo temporal que permita a los beneficiarios recuperar estabilidad y mejorar sus condiciones de vida.

En un contexto en el que los precios alcanzan máximos históricos, alquileres inaccesibles y empleos cada vez más frágiles, el Ingreso Mínimo Vital se ha convertido para muchos jóvenes y adultos en la última barrera antes de caer en la exclusión social. Y, en algunos casos, esa barrera sigue estando dentro de la casa de sus propios padres.

Una ayuda cada vez más joven

Desde su puesta en marcha, el Ingreso Mínimo Vital ha protegido ya a más de 3,4 millones de personas. De ellas, más de 1,4 millones son menores. La edad media de los beneficiarios se sitúa en torno a los 28 años, lo que refleja el peso creciente de la juventud en las situaciones de vulnerabilidad económica.

Si se excluye del cálculo a los titulares formales de la prestación y se tiene en cuenta a todos los miembros de los hogares beneficiarios, la media de edad desciende todavía más, hasta poco más de 20 años.

Un dato que ilustra una realidad cada vez más visible, la de muchos jóvenes que encadenan precariedad laboral, empleos intermitentes o directamente la falta de ingresos, lo que retrasa su emancipación y los mantiene en una situación de dependencia familiar que no siempre es sostenible.