'La Ordenatriz' sabe cómo ordenar el armario a la perfección: de cajones con etiquetas a barras regulables

La vuelta a casa tras las vacaciones se puede hacer muy cuesta arriba. Tras unos días o semanas de relax, puede resultar tan reconfortante como estresante. Sobre todo, teniendo en cuenta que en estos casos se suma a la ecuación el comienzo del nuevo curso escolar y, además, un más que posible cambio de armario.

Entre deshacer maletas, llenar el frigorífico, comprar libros, cuadernos o arreglar uniformes, la vida se transforma en una carrera de obstáculos, cuya meta es difícil de vislumbrar. Para hacerlo todo más llevadero, conviene contar con esos trucos básicos que facilitan el día a día.

En este caso, Begoña Pérez, 'La Ordenatriz', se propone echar una mano con una serie de tips para ordenar la ropa de forma eficiente, aprovechando al máximo el espacio de roperos y vestidores. "Estos consejos sirven tanto para niños como para mayores", aclara la experta.

Lo fundamental es comenzar colgando las prendas de izquierda a derecha y de lo más pesado a lo más ligero. En cuanto a la cuestión tonal, lo idóneo sería ubicar lo que se vaya colgando de lo más oscuro a lo más claro.

"Empezamos con abrigos, batas, lo que sea… Y luego continuamos con chaquetas más ligeras", especifica, poniendo un ejemplo muy visual. Además, añade que de manera lógica, habría que ir agrupándolo todo por categorías. Es decir, vestidos por una parte, pantalones por otra, camisas, faldas…

Ejemplo de ropa organizada por colores y categorías. Foto de Alyssa Strohmann en Unsplash

En referencia al mobiliario para los más pequeños, su indicación es que resulta de mucha utilidad la instalación de una barra regulable, ya que, conforme los niños vayan creciendo y, por ende, su ropa vaya cambiando de tamaño, se puede ir subiendo.

Otra recomendación esencial es que los cajones estén etiquetados, porque en parte es una buena forma de implicar a los peques en este tipo de tareas. Además, resulta muy útil para la persona que se esté encargando de guardar la ropa.

'La Ordenatriz' aconseja, además, que estos espacios se dividan por categorías: "Aumentarás tanto la capacidad como el orden". Por otro lado, también muestra unos separadores que se pueden comprar en ferreterías, para hacerlo todo más sencillo si cabe.

Tras esto, Begoña Pérez pasa a una de las tareas de organización de armarios que puede resultar más complejas… ¡La de los zapatos! En el ejemplo aparecen todos dispuestos en baldas. En estos casos, para optimizar el espacio, su recomendación es utilizar unas cuñas: "Metemos uno y el otro arriba. De este modo, donde había dos, ahora tenemos uno".

Perchas como la que menciona la experta. Foto de Maria Sime en Unsplash

Por último, como tip extra, menciona el empleo de perchas de terciopelo, destacando dos ventajas principales de las mismas: "No se cae la ropa y además son muy finitas. Cabe mucho más".

Sin duda, ¡no hay tarea del hogar que se le resista a 'La Ordenatriz'! Y gracias a ella, ahora a ti tampoco.