Esther con 17 kilos menos: “He ganado confianza, me veo más guapa y con más energía”

Esther es una veinteañera activa, amiga de sus amigos y con ganas de pasarlo bien. Empezó a ganar peso por comer de forma desordenada y una amiga la animó a acudir al centro Naturhouse de Valdebernardo. El resultado salta a la vista.

Esther, antes de su pérdida de peso.

¿Cuándo empezaste a ganar peso?

Cogí bastantes kilos después del verano. Mis padres trabajan y yo llegaba a casa de la universidad antes que ellos. Como no sabía cocinar, comía a deshoras y de cualquier manera. Además, tengo bastante tendencia a retener líquidos.

¿Cómo afectó ese nivel de sobrepeso a tu día a día?

Me sentía pesada, me cansaba y me veía cada vez menos favorecida en el espejo. Cuando iba de compras con mis amigas no me valía la ropa o no me gustaba cómo me quedaba. Entonces fue cuando dije ¡basta!

Y decidiste buscar asesoramiento en Naturhouse...

Fue las pasadas Navidades. No me podía permitir ganar más peso y gracias a una amiga y a la experiencia de mi primo, que también había acudido a este centro, conocí el Método Naturhouse.

¿Habías intentado perder kilos con otros métodos?

Intenté perder peso por mi cuenta con una dieta, pero fue un desastre porque pasaba hambre. En cambio, con Naturhouse no, y durante estos meses he aprendido a comer mejor. Cuéntanos cómo fue tu experiencia. He tenido mucha afinidad con Natalia, la Técnica en Dietética del centro, y desde la primera semana noté los resultados. Con constancia y aplicando las pautas que ella me daba fui bajando peso. Estaba muy mentalizada de que tenía que aprender a alimentarme de un modo más equilibrado.

Esther, en Ikaro Peluqueros. Óscar Rodbag

¿Cuál crees que es la clave para llegar a alcanzar el peso óptimo?

Lo importante es no hacer dieta sola, contar con el asesoramiento profesional adecuado y tomárselo en serio. Cuando adquieres unos hábitos alimenticios correctos se pierde peso fácilmente.

¿En qué ha cambiado tu manera de alimentarte con Naturhouse?

Antes me costaba comer de todo. En cambio, ahora en mi nevera no faltan frutas, verduras y yogures. ¡Me he convertido en una cocinitas! Incluso a veces preparo los menús para mi familia. Intento hacer las ingestas a las mismas horas y nunca me salto ninguna de las cinco recomendadas al día.

¿Cómo te encuentras al haber alcanzado tu peso objetivo?

He ganado confianza, me veo más guapa y con más energía. Al mirarme al espejo pienso que me lo propuse y lo he conseguido: estoy en mi peso y me siento mejor.

¿Qué dirías a quienes creen que perder peso es incompatible con mantener una vida social?

Es cuestión de saber qué alimentos te convienen. En Naturhouse me aconseja- ban sobre los platos que podía pedir cuando salía a cenar con mis amigos. A veces te puedes permitir algún capricho, pero sin cometer excesos.

[Isabel perdió 16,5 kilos: “Ahora me apetece arreglarme y vuelvo a tener espejos”]

Andar para estar más en forma ◗ Esther nunca había sido demasiado deportista, pero ahora es toda una aficionada a caminar. Lo hace, al menos, un par de días a la semana durante una hora y media en compañía de una buena amiga. Vive en un barrio, Valdebernardo, repleto de parques y pistas para bicicletas, algo que es una ventaja. Le ha cogido el gusto a hacer ejercicio. “Es el mejor complemento de una dieta saludable”, afirma.

Sigue los temas que te interesan