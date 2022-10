Isabel perdió 16,5 kilos: “Ahora me apetece arreglarme y vuelvo a tener espejos”

Quedamos con Isabel para que nos explique cómo fue su experiencia Naturhouse. De padres portugueses, Isabel nació hace 48 años en Brasil. Su infancia la pasó a caballo entre estos dos países y, ya con 29 años, se estableció en Andorra. Allí conoció al que se convertiría en su marido, con quien decidió mudarse a Tarragona, la ciudad de él, y donde residen desde hace 12 años.

Isabel siempre ha tenido una gran fortaleza que le ha hecho hacer frente a los numerosos cambios de su vida y a superar con éxito todas las dificultades que le ponía la vida. Ganar peso supuso para ella un malestar y perderlo, un reto conseguido: “Espero que con mi ejemplo otras personas se animen a ponerse en manos de Naturhouse. Nunca es tarde para aprender a comer de forma saludable”.

Ella, llena de entusiasmo y feliz por haber perdido más de 16 kilos, toma las riendas de la conversación y nos relata cómo han sido los últimos años de su vida.

¿Qué te llevó a engordar hace unos años?

Perder el trabajo. Yo soy una persona muy activa, que no había dejado de trabajar desde los 15 años, así que no llevé nada bien tener que hacer un parón y verme en casa. También dejé de fumar y eso hizo aumentar mi ansiedad. Empecé a picar y a comer patatas, dulces, chocolate... a todas horas.

¿Crees que tu alimentación era en ese momento equilibrada?

Para nada. Bebía mucho café y fumaba horrores. Sustituía el desayuno y otras comidas por unos cuantos cigarrillos y una taza de café.

¿Y por qué decidiste hacer dieta?

Fue un poco por casualidad, paseando por mi barrio me fijé en que habían inaugurado un centro Naturhouse y eso me llamó la atención. Entonces ya tenía en mente perder peso y, a través del cristal, me di cuenta de que conocía a la dependienta de verla por el mercado. Eso me dio suficiente confianza y decidí entrar a preguntar.

¿Y que sucedió? ¿Te gustó lo que te explicaron de este Método?

Desde el primer momento me pareció todo muy profesional. Me explicaron bien el Método y me asesoraron para corregir los hábitos que no eran saludables. Desde ese día, sin mucho esfuerzo, empecé a hacer cinco comidas diarias y a seguir las pautas que, semanalmente, me indicaban.

¿Qué objetivo te habías marcado?

Yo le dije a mi Asesora que, aunque por supuesto quería perder todos mis kilos de más, deseaba hacerlo poco a poco. No pretendía perder 10 kilos en dos meses ni nada por el estilo. No tenía prisa en conseguirlo porque lo que deseaba era aprender a comer bien.

¿Te gustó la variedad de menús que te propusieron?

Sí. Reconozco que soy un poco especial con la comida y mi Asesora adaptó los menús a mis gustos. Por ejemplo, como no soporto las verduras crudas, en lugar de tomarlas en ensaladas me proponía cocinarlas y comerlas en caldo, cocidas, al horno, a la plancha... Ahora sí tomo espinacas, brócoli, zanahoria, pimientos, sopa con verduras... Y ¡me encantan! 30

¿Cómo se ve y se siente la “nueva” Isabel comparada con la de hace dos años?

Soy la mujer más feliz del mundo, ya me veis. Estoy tan contenta... ¡Ahora me apetece arreglarme y vuelvo a tener espejos en casa!

Y, ¿qué opina tu familia sobre tu nueva imagen?

Están también muy felices por mí. Mi hijo, que trabaja en el extranjero, me había alertado con mucho tacto y cariño sobre el peso de más que había cogido y sobre cómo ello me estaba afectando. En cambio, no olvidaré la cara de felicidad que puso cuando me vio así... Sólo de pensarlo me emociono. Me dijo “ésta sí es mi madre”.

¿Puedes ponerte la ropa de antes?

Podría, pero no lo hago. “Renové” mi alimentación y también me apeteció renovar mi armario. Aumentar de peso fue un paréntesis en mi vida que, aunque no me guste, estuvo ahí. A raíz de esa etapa cambiaron muchas cosas en mí. Porque en Naturhouse no sólo perdí peso, sino que aprendí a comer bien, algo que llevaba décadas haciendo mal.

