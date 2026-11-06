Natalia Gómez del Pozuelo: "Viajando sola nunca sentí soledad; fue al hacerlo acompañada cuando apareció"
En 2007 dejé una carrera como directiva para dedicarme a escribir y desde entonces he publicado ocho libros, entre ellos Últimas conversaciones con la tía Flor, Premio de Novela Corta José Luis Castillo-Puche 2022. Mi última obra, La mirada del corzo, nace de un viaje real que hice sola y a pie.
Salí de mi casa, en la sierra de Madrid, con una mochila de 10 kilos, sin destino ni tiempo determinados. Quería averiguar qué era lo mínimo que requería para vivir y me eché a andar mientras lo iba narrando.
Durante semanas atravesé la España menos poblada. Dormí en el monte, caminé por carreteras y senderos, pasé por pueblos donde apenas vivía nadie y aprendí a organizar los días alrededor de necesidades bastante elementales: agua, comida, un lugar donde descansar y seguir avanzando.
En esos pueblos descubrí también hasta qué punto un viaje en solitario depende de los demás. Encontré personas que me ofrecieron todo eso. Cuanto menos llevaba conmigo, más necesitaba confiar en el apoyo de desconocidos.
Algo fue cambiando mientras caminaba. Cuando desaparecí, buena parte de las expectativas, los horarios y las obligaciones se modificaron y también lo hizo mi forma de mirar.
Dejé la cabeza para situarme en el cuerpo, en los sentidos, y empecé a estar mucho más conectada con el entorno.
Un encuentro con un corzo me ayudó a poner palabras a aquella sensación. Durante unos instantes, nos miramos con curiosidad y apertura; sólo existía el presente. Pensé que tal vez yo también podía aprender a mirar así: sin colocar condicionantes previos en lo que veía.
Durante la salida conocí a un atractivo ciclista con el que más adelante hice otro viaje, esta vez en bicicleta y acompañada. Y sucedió algo que me desconcertó: cuando fui a pie no sentí soledad; en cambio, en compañía viví la experiencia en solitario. Aquella contradicción terminó convirtiéndose en uno de los motores de la novela.
La presencia de otra persona puso en marcha mecanismos que mientras caminaba sola parecían dormidos. La necesidad de agradar, de adaptarme, de interpretar gestos y silencios, de anticipar deseos ajenos. Automatismos aprendidos en torno al amor que actuaban antes incluso de que pudiera reconocerlos.
La mirada del corzo no es una novela sobre caminar, sino sobre recuperar una forma de mirar. Una propia que, casi sin darnos cuenta, perdemos cuando aparece otra persona.
Tardé cuatro años en escribirla. Necesité esa distancia para separar la experiencia vivida de la historia que quería contar.
Porque una novela basada en hechos reales no consiste, para mí, en reproducir lo sucedido, sino en intentar comprender qué ocurre por debajo, a nivel más profundo.
Me gustaría que cada lectora hiciera ese recorrido a su manera. No para llegar a las mismas conclusiones que la protagonista, sino para observar las propias y reconocer esos automatismos que a veces confundimos con nuestra forma de ser, cuando quizá sólo son nuestra forma aprendida de amar.