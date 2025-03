"Escribo historias reales en las que las protagonistas son mujeres", dice la escritora Celia Santos

Soy escritora. Cuando me preguntan de dónde soy, respondo que de muchas partes, aunque hace décadas Barcelona me acogió bajo su manto.

Escribo historias reales en las que las protagonistas son mujeres, casi siempre anónimas, que han tenido que enfrentarse a lo desconocido y a lo prohibido.

A veces pienso que mis personajes están esperando a que acabe una novela para darme un toquecito en el hombro y pedir su turno. Siempre me ha pasado igual.

He escrito sobre mujeres españolas emigrantes a Alemania, sobre una piloto de carreras en 1902, sobre una niña de Rusia que sobrevivió, entre otras cosas, al cerco de Leningrado.

Tras publicar mi anterior novela, La niña de Rusia, llegó a mí un artículo sobre El avión de las novias, así se titulaba, que hablaba de la Operación Martha. Y me fascinó.

Y ahora, de nuevo, la memoria de esas mujeres, sacrificadas, entregadas, que lo dejaban todo por mantener a los suyos. Pero ya no iban a Alemania, en este caso su destino era el fin del mundo.

Australia. Allí se aventuraron. Pero tras esa llamada Operación Martha había otra intención, mucho más macabra que la de ganar dinero para enviar a sus casas.

¿Quién no recuerda la película de 1951, Caravana de mujeres? En el film de William A. Wellman las mujeres eran conscientes de que su destino era el matrimonio, poblar el territorio, algo ya de por sí de dudosa moralidad.

Pero en el caso de mis heroínas, se embarcaban en un viaje al fin del mundo con la simple pero necesaria promesa de un futuro mejor, ganar dinero y alimentar a las familias de España.

Esa era la máscara, el cebo. Y cuando llegaban allí, se encontraban con la cruda realidad: una población donde había una mujer por cada once hombres. Trabajadores que a veces se trasladaban desde puntos remotos del país para recibirlas y probar suerte. Necesitaban una mujer a toda costa.

Las autoridades, y sobre todo la Iglesia Católica, organizaban encuentros, guateques y acercamientos. Algunas parejas se casaban apenas una semana después de conocerse. En la película de Wellman al menos elegían a su futurible antes de salir.

Puede parecer una distopía, pero es un hecho totalmente real. Mujeres de entre 21 y 35 años, solteras y católicas, como rezaba el anuncio que se publicaba en los periódicos.

Toda esta información era un caramelo para mí, como escritora. Así me aventuré a descubrir a aquellas mujeres olvidadas, a refrescar esa parte de la memoria que nadie nos contó, a escarbar en los archivos y las hemerotecas.

Y me encontré, una vez más, con un episodio de los que nadie nos ha hablado, que no aparecen en los libros de historia. Y eso suponía un proceso de documentación mucho más arduo.

Y regando esa cruda realidad con unas gotitas de fantasía, aventura, exotismo y otras injusticias, como el trato a los aborígenes, emprendí mi propio viaje a las antípodas.

Al igual que me ocurrió en mi primera novela, La maleta de Ana, las historias de migrantes siempre me han llamado la atención. Por eso me gustaría dejar constancia de que también nosotros tuvimos que cruzar fronteras y abandonar hogares y familias para poder comer.

Eso debemos tenerlo presente. Y que nadie diga que los españoles eran diferentes porque iban con contrato porque no es cierto. El 50% de los españoles que emigraron a Alemania lo hicieron de forma ilegal.

¿Por qué estos hechos no aparecen en los libros de texto, junto a "los padres de la Constitución" (se ve que no tuvo madres, fue engendrada por esporas), la gesta de Colón o la conquista de Granada?

Mis libros tienen una pretensión clara: dejar constancia de todo lo vivido por estas mujeres. Si lo consiguiera, sería mi mayor satisfacción. La memoria es nuestro único legado, los recuerdos y las vivencias de los más viejos.

Por eso siempre digo: escuchad a vuestros mayores, dejad que os cuenten sus batallitas, sus historias de la mili, o cuando la abuela estuvo sirviendo en Madrid o Barcelona, o cuando un antepasado viajó a Cuba, o a Filipinas.

Es la forma que tenemos de momento de preservar la historia, la de verdad, la auténtica. La escrita por los académicos e interesados ya nos la sabemos, demasiado bien.

Existe otra historia tras la oficialidad, construida con recuerdos, trabajo y cuerpos destrozados por el trabajo. Sacrificios humanos que nadie reconoce, que nadie investiga, que nadie saca a la luz para encender debates sobre la catadura moral de los mismos. O sobre el origen de sus protagonistas.

Historias de mujeres y hombres que han quedado diluidas en el tiempo y olvidadas por los estudiosos, sobre todo por los que ahora se empeñan y montan espectáculos en prime time discutiendo el ADN de Colón.