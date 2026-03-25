Sin autoconocimiento no hay marca; sin propósito no hay rumbo; sin autenticidad no hay legado posible
Soy Paula Fernández-Ochoa y hoy cumplo un sueño que nace de muchos kilómetros (reales y emocionales) recorridos: presento VivircorRiendo: 10 pasos para liderar tu marca personal desde la autenticidad y hacia el legado. Un libro que he escrito para acompañarte a hablar de ti: de quién eres, de qué te mueve y de cómo puedes convertir tu historia en tu mejor herramienta de liderazgo.
Reír para mí es un acto de poder. La alegría no es una consecuencia: es una decisión. Y mi lema, "Que a reír no te gane nadie", resume esa filosofía vital que impregna cada página de la publicación: una invitación a vivir con autenticidad, con luz propia y con una valentía que nace del corazón.
Este proyecto llega rodeado de voces que admiro profundamente. Xavier Marcet firma el prólogo, aportando una mirada lúcida sobre liderazgo y sentido.
Y figuras inspiradoras como Edurne Pasaban, Enrique Tomás, Toni Segarra, Cristina Cabañas o Jorge Valdano, entre otros, han prestado su experiencia en forma de testimoniales, enriqueciendo el libro con su trayectoria, aprendizaje y visión del mundo profesional y humano.
Tras más de 25 años en entornos de alta competición (en la empresa, en el deporte y en la vida) entendí que la marca personal no va de visibilidad, sino de verdad. No va de postureo, sino de propósito.
No consiste en parecer, sino en ser y mantenerlo. Y ese es exactamente el motivo por el que nace este proyecto: para poner orden, estrategia y autenticidad en un terreno donde demasiadas veces reina la inercia o el piloto automático.
Mi mirada está profundamente marcada por mis raíces: por el legado olímpico de mi padre, Paco Fernández-Ochoa, que me enseñó disciplina, sacrificio y amor por el deporte; y la coherencia de mi madre de sangre y elegida que me sostiene. Ellos me dieron raíces para saber quién soy y alas para atreverme a serlo.
VivircorRiendo surge de una convicción profunda: sin autoconocimiento no hay marca; sin estrategia no hay rumbo; sin autenticidad no hay legado.
A lo largo de mi trayectoria he acompañado a CEOs, deportistas, directivos, emprendedores y profesionales de todos los sectores. He visto cómo muchos se perdían en un ruido que no les representaba. Y también cómo brillaban cuando conectaban con aquello que verdaderamente eran.
Este libro es una guía para eso: para ayudarte a descubrir y ordenar tu identidad, construir tu posicionamiento, elevar tu comunicación, ganar confianza para mostrarte y convertir tu nombre en tu mejor activo dentro y fuera de tu carrera.
No encontrarás fórmulas mágicas, sino algo más valioso: un método claro, humano y accionable. 10 pasos que integran mente, emoción, estrategia y acción. 10 pasos que te invitan a avanzar con coherencia, ilusión y foco.
Quiero que este libro te impulse a algo decisivo: vivir tu marca personal. Que lo que te define no sea un uniforme prestado, sino tu mejor traje a medida. Que te atrevas a ser tú sin pedir permiso.
Que encuentres la energía, el propósito y la valentía que a veces olvidamos entre obligaciones, miedos o inercias.
Construir esto no es un acto vanidoso: es un gesto de responsabilidad contigo y con tu impacto en el mundo. Es decidir cómo quieres presentarte, qué quieres transmitir y qué huella quieres dejar. Del ego al legado.
