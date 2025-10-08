He escrito 'Mirar de frente' desde las entrañas para volver a respirar

Dicen que hay historias que se escriben con la cabeza, otras con el corazón, y unas pocas, las más necesarias, con las entrañas. Mirar de frente pertenece a esta última categoría. No lo concebí como un libro, sino como una forma de respirar después de haberme quedado sin aire.

Nació de un silencio demasiado largo, de una herida que había aprendido a esconder con profesionalidad. Durante años pensé que contar mi intento de suicidio sería debilidad, pero entendí que callarlo era perpetuar el dolor. Así que decidí escribir. No desde el miedo, sino desde la verdad.

En estas páginas no hay metáforas dulces ni eufemismos. Hay realidad: la mía y la de otros cinco testimonios que también estuvieron al borde del abismo.

Conversaciones, cartas, confesiones… una red invisible que une historias distintas bajo una misma certeza: que sobrevivir también es una forma de valentía.

Recuerdo que una amiga me dijo una frase que me persiguió hasta que me senté a escribir: “Ali, si de verdad quieres cambiar las cosas, escribe desde las entrañas”. Y eso hice.

Vomité palabras, lloré cada párrafo y, al hacerlo, descubrí que también podía sanar. Que al narrar mi historia, tal vez estaba abriendo espacio para las de otros.

Mirar de frente no es solo mi historia. Es un espejo. Un refugio. Un abrazo a quien hoy no puede más. Quise que cada relato fuera una mano tendida a quienes se sienten solos o diferentes. Porque yo también estuve ahí. Y sigo aquí. Y eso, en sí mismo, ya es una victoria.

Mientras lo escribía, nacía también una comunidad. Un lugar donde hablar sin miedo, donde la salud mental no sea tabú y donde cada testimonio se convertía en un faro para alguien que todavía está a oscuras. Porque no se trata solo de contar, sino de acompañar.

Este libro me ha reconciliado con la vida, con mis sombras y con el poder de la palabra. Es mi manera de decirle al mundo que, incluso después de romperse, una puede volver a brillar. No igual, pero sí más auténtica. Mirando de frente, siempre.

