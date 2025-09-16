Tú tienes el poder, solo te falta explotarlo: los consejos de tres expertos que has de seguir para sentirte mejor

Tener una mente y un cuerpo sanos es más fácil si tenemos la información para lograrlo a nuestro alcance. Cuando tomamos conciencia de los beneficios de una dieta equilibrada o disponemos de las herramientas necesarias para gestionar nuestras relaciones, comenzamos a sentirnos mejor.

Multiplica oportunidades

La abogada Lidia Zommer conoce a la perfección cuáles son las claves del liderazgo profesional.

Su misión con esta sesión es orientarte en tu entorno laboral a través de la confianza, el poder de convicción y la credibilidad, forjando relaciones sanas y duraderas.

Suplementación inteligente

Cuando llevamos un ritmo de vida muy activo, no está de más asegurarnos de que nuestro cuerpo se encuentra en equilibrio. En ocasiones, puede faltarnos alguna vitamina, pero también se dan casos de enfermedades como la diabetes o la osteoporosis.

Esto se puede combatir tomando suplementos que contrarresten las carencias de la dieta, nunca como sustitutos, sino de forma complementaria.

La doctora Manrique explica en este curso qué tipos existen, sus beneficios y cuál debes tomar según tus necesidades.

Conoce más acerca de estos refuerzos alimenticios con la píldora Suplementación inteligente: una guía para saber elegir bien qué tomar.

Fomentando el talento

La innovación tecnológica es un fenómeno que facilita tanto el trabajo como la rutina. Sin embargo, hay personas que no tienen acceso a la formación necesaria para entender los nuevos sistemas.

Luis María Scasso, director de la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI) en Argentina, considera que es necesario un replanteamiento de los sistemas educativos e invertir en enseñanza laboral.

Esto, según explica, es imprescindible para mejorar el rendimiento de los trabajadores, así como aumentar su creatividad y garantizar el cumplimiento de sus horarios.

Si quieres conocer más sobre cómo fomentar el talento de una empresa, aquí tienes una base para empezar a poner en práctica algunas de las estrategias clave.