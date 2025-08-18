Rejuvenece tu rostro con el sorteo especial de la Comunidad de Magas de la mano de Unique

Unique pink collagen yellow, lo que puedes ganar en el sorteo de la Comunidad de Magas.

Todas somos conscientes de que, con el paso del tiempo, nuestro cuerpo experimenta cambios inevitables.

Sin duda, uno de los más significativos, y a menudo subestimado, es la disminución progresiva de la producción de colágeno.

Esta proteína es clave en el cuerpo humano, ya que proporciona estructura y soporte a diversos tejidos, incluyendo la piel, huesos, músculos, tendones y ligamentos, y que a partir de los 25 años, va disminuyendo considerablemente.

¿Y cuáles son las consecuencias de este decrecimiento proteico? La aparición de líneas finas, arrugas, pérdida de elasticidad y una sensación general de menor vitalidad.

Por ello, la suplementación con colágeno a edades maduras no es solo una opción, sino una estrategia fundamental para mantenernos jóvenes, saludables y llenas de energía.

Meritxell Martí, fundadora de Unique, en el pódcast 'Arréglate que nos vamos', Esteban Palazuelos

Desde Magas lo sabemos muy bien, por eso nos hemos unido a una de las marcas líderes en suplementos de colágeno de España, Unique, para que nuestras lectoras mantengan siempre esa chispa joven que todas tenemos.

Meritxell Martí

Detrás de Unique hay una historia y una visión, y esa es la de su fundadora: Meritxell Martí.

Ella se considera una farmacéutica apasionada, y sin duda es la mente brillante que ha impulsado la creación de una línea de suplementos que combinan innovación, ciencia y un profundo conocimiento de las necesidades del cuerpo.

Para ella, el enfoque de la marca va más allá de la estética superficial, la farmacéutica busca el bienestar integral de todas sus clientas, entendiendo que la verdadera belleza nace de la salud interna.

Y es que, aparte de su gran motivación por buscar la belleza de las mujeres, su compromiso con la excelencia y la eficacia se refleja en cada uno de sus productos, diseñados para optimizar nuestra salud desde el interior.

Unique Collagen Pink Yellow

Ahora te presentamos al protagonista de nuestro sorteo: Unique Collagen Pink Yellow, que te avisamos de antemano, no es como los demás colágenos.

Su formulación avanzada, con una combinación de péptidos de colágeno hidrolizado, te ofrecerán unos resultados visibles y duraderos, maximizando los beneficios del colágeno.

Pero, sin duda, lo que lo hace realmente especial es su enriquecimiento con ácido hialurónico, que retiene hasta 1.000 veces su peso en agua, aportando jugosidad y elasticidad.

Unique pink collagen yellow.

¿El resultado?: Una piel más firme, elástica, luminosa y con menos arrugas, además, la mejora de la calidad de la piel no es su único beneficio ¡También verás tu cabello y uñas más fortalecidos!

Ya sabes, no te pierdas esta oportunidad de transformar tu piel y sentirte más joven que nunca. Participa en el sorteo de la Comunidad de Magas y gana el pack de Pink Collagen Yellow que tenemos disponible para ti hasta el 15 de septiembre.