Tu guía definitiva: mejora tu salud y bienestar con las píldoras formativas de la Comunidad de Magas

En la Comunidad de Magas, la energía no cesa. Día tras día, traemos las últimas novedades para que nuestras lectoras deslumbren, siempre radiantes, tanto en su exterior como en su interior.

Conscientes de que el conocimiento es el pilar fundamental de la belleza y el empoderamiento femenino, durante los últimos meses hemos estado publicando píldoras formativas, a través de las cuales nuestras magas tienen la oportunidad de aprender de las mayores expertas.

En este artículo te presentamos nuestras tres últimas píldoras, que desde aquí te animamos a verlas.

Tania Martínez

¿Alguna vez has pensado que la menopausia es un tema del que nadie quiere hablar? ¿Como si, de repente, entraras en una fase de tu vida para la que no hay un manual, ni suficiente apoyo, ni siquiera conversaciones abiertas y honestas?

Si tu respuesta es que sí, no estás sola, y tenemos la solución perfecta para ti.

Tania Martínez, la protagonista de esta formación, es una investigadora experta en menopausia. Esta asegura que a las mujeres "les ha faltado información sobre esta etapa por la que pasamos todas".

Tania Martínez, protagonista de la píldora, posando con su último libro. Cedida

A veces, la falta de referencias puede causar frustración, pero en esta píldora formativa podrás poner nombre a todas las cosas que nos suceden cuando dejamos de tener la regla.

Tania Martínez ha publicado su último libro, No me regales rosas, prefiero margaritas con mucho hielo, que habla precisamente de la menopausia desde una perspectiva humorística. Puedes hacerte con él participando en nuestro sorteo a través de este enlace.

Ya sabes, si quieres conocer un poco mejor las fases de esta etapa tan natural como la vida misma, puedes acceder a la píldora de forma gratuita a través de la Comunidad de Magas.

Amaya Manrique

La doctora es especialista en nutrición, medicina integrativa, neuroinflamación y salud intestinal, y sin duda, a la conclusión a la que ha llegado en sus años de experiencia, es que el mayor problema del siglo XXI es la inflamación.

Es posible que alguna vez te hayas preguntado por qué, a pesar de haber comenzado una nueva rutina de ejercicio o de haber cambiado tu alimentación, sigues sin bajar de peso.

La doctora Amaya Manrique, protagonista de la píldora 'La inflamación: el gran problema del s.XXI'. DR

Y para Manrique no hay ninguna duda: "Nuestro cerebro no está preparado para llevar el ritmo de vida que tenemos hoy en día, exponiéndonos a miles de estímulos constantemente".

Ese estrés químico inconsciente es el que provoca la inflamación, el que hace que por mucho que te lo propongas te cueste bajar de peso.

Todo esto te lo explicará mucho mejor ella en la píldora. Si quieres conocer el origen real de las dolencias de tu cuerpo, solicítala para que la docotora Manrique te ofrezca algunas claves para ponerles remedio.

María Vitoria Sola

¿Notas como cada vez te cuesta más hacer cosas en el día a día? ¿Es por el dolor muscular y de articulaciones?

No te preocupes, es normal. Todas las personas nos vamos haciendo mayores y esto se ve reflejado en cosas tan habituales como la aparición de arrugas, las canas en nuestro cabello y el temido "dolor de huesos".

María Vitoria Sola, protagonista de la tercera píldora de este artículo. Esteban Palazuelos

Pero no te preocupes, porque la traumatóloga María Vitoria Sola te contará cómo el movimiento es la mejor "pastilla" para evitar el dolor corporal.

Si quieres descubrir más detalles, ¡solicita su píldora en la Comunidad de Magas!