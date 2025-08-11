¿Hay días en los que te levantas y no te reconoces? En la Comunidad de Magas estamos sorteando el libro perfecto para reconectar contigo

Seguro que ha habido muchas ocasiones en las que te has puesto a mirar tu armario, y por mucho que veías ropa, no sabías qué ponerte.

No te preocupes, nos pasa a casi todas. De hecho, es una situación a la que nos enfrentamos de forma constante, muchas veces llegando a sentir frustración por la búsqueda de nuevas prendas que, en la mayoría de ocasiones, realmente no necesitamos.

Y, como desde Magas conocemos los dolores de cabeza que causan los looks diarios, estamos sorteando en la Comunidad de Magas: No tengo nada que ponerme, el último libro de Nat Cebrián, que pensamos que puede ser perfecto para ti.

Nat Cebrián

La barcelonesa es una de las primeras creadoras de contenido fashion en España. Lleva más de diez años compartiendo estilismos, consejos, viajes y momentos de su día a día.

En esta nueva etapa, ha decidido embarcarse en el mundo de la literatrua, combinando su pasión por la moda, con el gran altavoz que ofrecen los libros.

¿La razón de esta novela? Ayudar a las mujeres a sacarse el mayor partido y valorarse a través de la moda. Tal y como ella afirma en una entrevista para la Comunidad de Magas: "No hay mejor prenda que la confianza en una misma".

Y es que esta obra nace en un momento de ruptura literal y emocional de la autora. Fruto de no poder reconocerse en el espejo en el que se solía mirar.

Esta es una época por la que hemos pasado todas alguna vez, el hecho de dudar y preguntarnos quienes somos.

No sólo eso, sino que en esos momentos de tanta vulnerabilidad tampoco somos capaces de vernos físicamente como siempre. Solemos cuidarnos menos y nuestra expresión cambia a otra, que no es la misma que siempre.

Nat Cebrián, influencer y autora de 'No tengo nada que ponerme'.

Por eso, la influencer decidió embarcarse en esta nueva aventura para dar apoyo y entendimiento a aquellas que están pasando por esta misma situación.

'No tengo nada que ponerme'

Si buscas un libro que vaya de tendencias y modas, este no es tu libro. Esta obra trata sobre la conexión con una misma y la necesidad de construir una imagen desde la autenticidad, no desde la apariencia.

Cada capítulo acompaña a quien lo lee con: herramientas, ejercicios y anécdotas reales que surgen de sesiones de asesoría y de la propia experiencia de la autora . Porque tal y como dice Nat: "Antes de apoyar a otras mujeres, tuve que aplicarlo en mí".

Nat Cebrián posando con su libro: 'No tengo nada que ponerme'.

Ya sabes: si quieres hacerte con un ejemplar, en la Comunidad de Magas estamos sorteando 5 libros de No tengo nada que ponerme de Nat Cebrián, para que en los momentos más débiles te valores y te saques el mayor partido posible.