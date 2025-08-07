'No me regales rosas, prefiero margaritas con mucho hielo': el nuevo libro de Tania Martínez que sorteamos en la Comunidad de Magas

Cuando los años pasan y nos reencontramos con aquellas amigas del instituto que hace tanto que no vemos, nos damos cuenta de lo mucho que hemos cambiado. Nos recordábamos con otras parejas, otros amantes, otras amistades, sin hijos y mucho más guapas y jóvenes. Entendemos que ninguna es perfecta y que, en realidad, tampoco queremos serlo.

Justamente de esto habla No me regales rosas, prefiero margaritas con mucho hielo, el nuevo libro de Tania Martínez, que trata de temas tabú para muchos, al mismo tiempo que importantes.

y uno de ellos puede ser tuyo. Si estás interesada en esta temática o has pasado por esta situación, tienes que leerlo.

Tania Martínez

Estudió Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad CEU San Pablo y se licenció en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha llevado a cabo labores directivas en medios como El Mundo, Expansión y Marca y ha sido la directora general de la revista SEMANA. Actualmente, es CEO de 'The Menopause Feel', empresa de la que también es fundadora y en la que trabaja como coach.

Comenzó a interesarse por los hábitos saludables, la nutrición y prevención de enfermedades y a cursar entrenamientos relacionados con el Alzheimer, enfermedad que desarrolló su padre.

Es la autora de 50 a mis espaldas y a mí me importa un bledo, su primer libro, en el que habla de salud, del estrés, de las relaciones, de sentirse joven y de reencontrarte consigo misma.

Además, colabora para Magas en la sección 'Menopausia' con contenido relacionado con la nutrición, el sueño y el estrés femenino.

Tania Martínez con su nuevo libro. Cedida

'No me regales rosas...'

Ahora, Tania vuelve con una lectura entretenida que disfrutarás muchísimo. Esta novela habla de los cambios físicos y emocionales que atravesamos con la edad, y de la amistad, todo a través de una interesante trama que te hará querer recomendársela a tus amigas más cercanas.

'No me regales rosas, prefiero margaritas con mucho hielo' de Tania Martínez.

