'No me regales rosas, prefiero margaritas con mucho hielo': el nuevo libro de Tania Martínez que sorteamos en la Comunidad de Magas
Si eres de las que comienza a estar harta de la imagen de 'supermujer perfecta' y te preguntas quién nos ha vendido esa moto, este libro es para ti.
Tania Martínez
Estudió Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad CEU San Pablo y se licenció en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha llevado a cabo labores directivas en medios como El Mundo, Expansión y Marca y ha sido la directora general de la revista SEMANA. Actualmente, es CEO de 'The Menopause Feel', empresa de la que también es fundadora y en la que trabaja como coach.
Comenzó a interesarse por los hábitos saludables, la nutrición y prevención de enfermedades y a cursar entrenamientos relacionados con el Alzheimer, enfermedad que desarrolló su padre.
Es la autora de 50 a mis espaldas y a mí me importa un bledo, su primer libro, en el que habla de salud, del estrés, de las relaciones, de sentirse joven y de reencontrarte consigo misma.
Además, colabora para Magas en la sección 'Menopausia' con contenido relacionado con la nutrición, el sueño y el estrés femenino.
'No me regales rosas...'
Ahora, Tania vuelve con una lectura entretenida que disfrutarás muchísimo. Esta novela habla de los cambios físicos y emocionales que atravesamos con la edad, y de la amistad, todo a través de una interesante trama que te hará querer recomendársela a tus amigas más cercanas.
No dejes pasar esta oportunidad de ganar un ejemplar y apúntate al sorteo.