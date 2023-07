Transforma tus cejas con canas: el ingrediente de tu cocina para teñirlas de forma natural

Primeras arrugas, líneas de expresión más marcadas, cambios hormonales como la menopausia y como no... las canas. El paso del tiempo tiene una forma bastante peculiar de dejarse ver en nuestro cuerpo y aunque cada vez más mujeres en España apuestan por lucir con orgullo esas arrugas y canas, sabemos que esto no convence a todo el mundo por igual. Precisamente si ya has averiguado el ingenioso y sencillo truco de Salma Hayek para hacer desaparecer las canas en tiempo récord del cabello, esta vez te traemos un remedio casero con el que podrás decir adiós a las canas en las cejas y ¡sin químicos!

Precisamente porque sabemos que no todas las personas se sienten cómodas con la aparición de canas en las cejas, esta vez te traemos una solución natural y una alternativa para evitar los típicos tintes para cejas con químicos o el maquillaje. Un truco casero que podrás conseguir con algunos de los ingredientes de tu cocina. Te lo contamos.

¿Por qué aparecen las canas en las cejas?

Antes de desvelarte este tinte casero con los ingredientes de tu cocina, queremos hablarte sobre esta aparición de las canas en las cejas. Y es que, al igual que sucede en el cabello, la aparición de canas en las cejas no deja de ser un proceso natural asociado al envejecimiento. El cabello y las cejas obtienen su color gracias a un pigmento llamado melanina, producido por células especializadas llamadas melanocitos. Con el paso del tiempo, los melanocitos pueden disminuir su actividad y producción de melanina, algo que deriva en la pérdida gradual de color y en la aparición de canas.

Pero además del envejecimiento, también existen otros factores que pueden contribuir a la aparición prematura de canas en la ceja, este es el caso de la genética. Y es que si tus familiares cercanos desarrollaron canas en las cejas a una edad temprana, es posible que tú también llegues a experimentar este fenómeno.

Por otro lado, el estrés crónico, ciertas enfermedades autoinmunes, deficiencias nutricionales o tabaquismo, también pueden ser una posible causa de canal en las cejas prematuras.

Cómo teñir las cejas con canas de forma natural

Lo sabemos... Conseguir teñir las cejas y que quede un acabado natural puede parecer un auténtico desafío, pero con estos productos adecuados que podrás encontrar en tu cocina podrás conseguir muy buenos resultados. Asegúrate de repetir este tratamiento natural de color al menos una vez por semana para prolongar y mantener el color natural.

Ingredientes que necesitas de tu cocina:

Café

Cacao en polvo

Miel

Aceite de coco

Preparación y aplicación del tinte natural para cejas:

En un recipiente mezcla varios posos de café, una cucharada de cacaeo en polvo y un poco de aceite de coco. Después agrega un poco de miel para mejorar la adherencia y mezcla hasta obtener una pasta homogénea. Antes de aplicarlo en la ceja, asegúrate de aplicar vaselina en todo el contorno de la ceja para evitar teñir la piel. Después con ayuda de una brocha pequeña aplica con cuidado la mezcla en las cejas. Deja actuar unos 20 minutos o más tiempo si quieres que queden más oscuras o menos tiempo si quieres un resultado más claro.

Si este remedio natural no te satisface y lo que buscas es una opción más duradera, lo mejor es que valores la micropigmentación o microblading de cejas. Una buena opción semipermanente con la que podrás evitar maquillarlas o teñirlas tan de seguido y con la que además podrás darles forma y rellenarlas aportando una apariencia más densa y definida.

Precauciones al teñir las cejas con este remedio natural

Es importante que si vas a aplicar este tinte natural en tus cejas, antes te asegures de tomar algunas precauciones como el hecho de no tener ninguna alergia a cualquiera de estos ingredientes. Por esto, lo mejor es que antes de aplicarlos en la ceja, hagas una pequeña prueba en un área de la piel para verificar que no existe ninguna reacción alérgica.

Evita también que la mezcla entre en contacto con los ojos, ya que esto podría causarte una irritación. Si esto sucede, no olvides enjuagarte inmediatamente con agua.

Otro punto a destacar, es que después de teñir tus cejas te asegures de cuidarlas para que el color dure más tiempo. Lo más aconsejable es que evites el uso de productos fuertes en la zona y también utilices serum para cejas, de esta manera podrás mantenerlas hidratadas y saludables más tiempo.

