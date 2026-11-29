Jesús Serrano, maquillador: "A partir de los 50, alargar demasiado el final de la ceja con el lápiz puede hacer que parezcas más mayor"

Hay días en los que, después de maquillarnos, nos vemos con un aspecto de más cansadas y con las facciones más endurecidas que antes de hacerlo. Aunque solemos atribuirlo a la base de maquillaje o al exceso de producto, la forma y el lugar en el que aplicamos los cosméticos pueden tener mucho que ver.

El rostro, con el paso de los años, experimenta una serie de cambios que conviene tener en cuenta a la hora de maquillarnos. La pérdida de colágeno, las modificaciones en los compartimentos grasos faciales y los cambios en la estructura ósea favorecen la aparición de surcos y la pérdida de definición del óvalo facial.

Precisamente sobre esta cuestión ha hablado el maquillador Jesús Serrano, quien explica cómo trabajar cinco puntos estratégicos del rostro para conseguir una apariencia más fresca y rejuvenecida.

Su técnica consiste en compensar visualmente la pérdida de volumen, iluminando determinadas zonas y modificando la dirección en la que difuminamos los productos.

Iluminador en nariz y pómulos

Uno de los primeros puntos en los que el maquillador recomienda detenerse se encuentra junto a las aletas de la nariz, en la región piriforme. Los cambios óseos y la pérdida de soporte de los tejidos pueden contribuir a que el surco nasogeniano se haga más evidente con la edad.

"Por eso siempre cuando te maquilles, tienes que aportar luz a esta zona", explica Serrano. Para conseguirlo, basta con aplicar una pequeña cantidad de corrector luminoso junto a las aletas de la nariz. Lo ideal es utilizar una fórmula fluida, ligeramente más clara que la base de maquillaje y sin partículas brillantes que acentúen la textura de la piel.

El segundo punto se encuentra en la mejilla, una de las regiones donde los cambios en la distribución de la grasa facial pueden comenzar a apreciarse a partir de los 30 años.

Para localizarlo, el maquillador propone trazar una línea imaginaria desde la nariz hasta la parte superior de la oreja y otra desde el extremo del ojo hasta la boca. El lugar donde ambas se cruzan es el que debemos trabajar.

"Por eso, cuando difumines el iluminador de la nariz, llévatelo hacia la zona más alta del pómulo", aconseja. De esta manera, conseguiremos aportar visualmente volumen a la mejilla.

Cómo maquillar las cejas

Las sienes son otra de las regiones del rostro que pueden perder volumen con el envejecimiento. Este cambio, unido a la pérdida de elasticidad cutánea, puede favorecer el descenso de las cejas y acentuar la apariencia del párpado caído.

Para contrarrestar este efecto, Jesús Serrano recomienda modificar ligeramente el diseño de las cejas, prestando especial atención a su longitud y al punto más alto del arco.

"Por eso, es importante acortar un poco el final de la ceja y levantar el punto de altura para que la mirada se vea más levantada", explica el maquillador.

Uno de los errores más habituales es prolongar demasiado la cola de la ceja en dirección descendente. Este gesto puede endurecer la expresión y cerrar visualmente la mirada.

Lo ideal es utilizar un lápiz de punta fina para rellenar los pequeños huecos mediante trazos que imiten el vello natural, definir ligeramente el arco y evitar alargar en exceso el extremo exterior.

Para potenciar ese efecto lifting, Serrano también recomienda difuminar el corrector de manera ascendente, desde el extremo exterior del ojo hacia la sien.

El toque final puede conseguirse con un gel fijador transparente, peinando el vello hacia arriba y ligeramente hacia el exterior para aportar definición sin endurecer las facciones.

Rejuvenecer boca y mandíbula

Los dos últimos puntos que señala el maquillador se encuentran en el tercio inferior del rostro, alrededor de las comisuras de los labios y en la mandíbula.

Con los años, los cambios en los tejidos faciales favorecen la aparición de las conocidas líneas de marioneta, esos surcos que descienden desde las comisuras de la boca hacia la barbilla y que pueden conferir al rostro una expresión más seria.

"Es importante aportar luz al final del labio de manera ascendente", recomienda Serrano. Un pequeño toque de corrector ayudará a suavizar ópticamente estas sombras.

En cuanto a la mandíbula, el profesional propone aplicar el producto de contorno y difuminarlo hacia el cuello. Después, aconseja iluminar la pequeña depresión situada entre la barbilla y la zona descolgada de la mejilla, trabajando el cosmético hacia arriba.