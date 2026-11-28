David Francés, maquillador: "A partir de los 50 no uses eyeliner, mejor maquilla la línea de las pestañas con sombra de ojos"

Es una realidad: hemos tardado años en aprender a hacernos el eyeliner. Hemos estado prueba y error delante del espejo para lograr el famoso delineado sin que nos tiemble el pulso, sin que un ojo quede diferente al otro y sin borrar media cara para corregir un rabillo que nunca sale como queremos. Y justo cuando por fin dominamos la técnica, resulta que toca desaprenderla.

Y es que, a partir de los 50, igual que adaptamos nuestra rutina facial, también conviene revisar cómo maquillamos los ojos. Y sí, el eyeliner negro, ese imprescindible que llevamos años utilizando para intensificar la mirada, puede hacer que parezca más pequeña o endurecer nuestros rasgos.

Es algo de lo que los maquilladores, como David Francés, llevan avisándonos un tiempo. Esto no quiere decir que tengamos que prescindir de nuestro queridísimo delineado, sino que quizá ha llegado el momento de cambiar el grosor, probar otros colores o recurrir a técnicas diferentes, como maquillar la línea de las pestañas con sombra de ojos.

Las sombras como sustitutas

El eyeliner negro ha sido durante décadas uno de los productos imprescindibles de cualquier neceser. Permite definir el ojo, intensificar las pestañas y crear desde un maquillaje discreto hasta un delineado mucho más sofisticado.

Sin embargo, cuando la piel del párpado comienza a cambiar, su acabado puede resultar demasiado contundente, especialmente si dibujamos una línea gruesa o intentamos prolongarla hacia el exterior con un rabillo muy marcado.

El problema se acentúa cuando apostamos por el negro, un tono que, según los maquilladores, puede endurecer los rasgos, acentuar la caída del párpado o hacer que la mirada parezca más pequeña.

"Hay alternativas al eyeliner para dar profundidad a la mirada y rejuvenecerla y elevarla como son las sombras de ojos que pueden transformarla por completo", explica David Francés a la revista Telva.

Y es que, aunque las sombras de ojos puedan intimidarnos a la hora de aplicarlas, lo cierto es que permiten trabajar el color de una forma mucho más versátil y conseguir un acabado más suave y natural.

En lugar de crear una línea rígida, podemos difuminarla, modular su intensidad y adaptarla a la forma del ojo. De esta manera, el maquillaje aporta definición, pero el acabado resulta más suave y natural, sin esa sensación de contorno demasiado marcado que puede restar frescura a la mirada.

El secreto está en utilizar la sombra como si fuera un delineador, pero sin buscar una línea perfecta ni excesivamente gráfica.

Cómo aplicar la sombra de ojos

No hace falta tener una gran colección de pinceles ni dominar técnicas profesionales para conseguir este efecto. La clave está en cambiar la dirección en la que trabajamos el maquillaje y evitar que el color termine concentrándose en el extremo exterior del ojo.

Francés recomienda comenzar "estirando ligeramente la esquina del ojo y, con una brocha, recorrer toda la línea de las pestañas de lado a lado" utilizando la sombra elegida.

El producto debe quedar pegado a las pestañas, sin crear un trazo demasiado grueso, que después se debe difuminar para conseguir un acabado ligeramente ahumado.

Imagen de ilustración. iStock

"Con este truco lo que conseguimos es un sombreado ahumado que da profundidad y expresión al ojo y lo levanta sin endurecer la mirada", explica.

La técnica permite trabajar la intensidad poco a poco, por lo que es preferible empezar con poca cantidad de producto y añadir más si queremos un maquillaje algo más marcado. Eso sí, tenemos que "olvidarnos de hacer el rabillo".

La diferencia respecto al eyeliner convencional es que no necesitamos dibujar una línea recta perfecta. La sombra permite difuminar el pigmento e integrarlo con las pestañas, de modo que el resultado sea más suave y natural, pero sin renunciar a dar profundidad a la mirada.

Otro gesto que conviene tener en cuenta es "limpiar con la yema del dedo la zona del párpado situada entre las pestañas superiores e inferiores".

Si el producto se desplaza, se acumula o termina manchando esa parte del ojo, puede generar una sensación de mirada caída o cansada.

Mantener esa zona limpia ayuda a que el maquillaje se vea más ligero y a que el ojo conserve una apariencia abierta.

Los colores que favorecen

Cambiar la técnica del eyeliner también abre la puerta a utilizar otros colores. Aunque el negro continúa siendo uno de los tonos más utilizados para definir las pestañas, existen alternativas que aportan intensidad sin resultar tan duras.

Los tonos vino y burdeos son una de las opciones más interesantes. Tienen profundidad suficiente para enmarcar la mirada, pero su matiz rojizo suaviza el resultado frente al negro puro.

También funcionan especialmente bien los verdes musgo y los azules noche. David Francés señala que estos tonos favorecen a distintos colores de iris y pueden resultar mucho más suaves que los delineados negros o marrones tradicionales.

El verde, por ejemplo, permite crear un maquillaje elegante y discreto, mientras que el azul noche aporta profundidad y un punto de sofisticación sin necesidad de recurrir a un trazo excesivamente oscuro.

Los marrones siguen siendo otra apuesta segura. Son fáciles de incorporar a cualquier maquillaje, funcionan tanto de día como de noche y permiten definir las pestañas sin crear un contraste tan intenso.

La diferencia está en, como ya hemos explicado, aplicarlos a ras de las pestañas en lugar de concentrar todo el pigmento en el extremo exterior del ojo.