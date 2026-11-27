La Navidad, el mejor momento para jugar con el maquillaje y llevarlo un paso más allá. Cedida

Maybelline, NYX y Essie rebajan sus imprescindibles para el maquillaje que llevarás en Navidad y Nochevieja

Hay dos maneras de vivir la Navidad. Están quienes llevan el espíritu navideño puesto desde octubre, montan el árbol antes que nadie y ya tienen decidido qué se van a poner (os entendemos). Y aquellos que lo dejan todo para el último momento y, curiosamente, siempre salen airosos.

Son dos formas opuestas de afrontar las fiestas que, sin embargo, se dan la mano en un punto: el maquillaje. Tanto si necesitas rescatar un look improvisado como si por fin vas a estrenar ese conjunto que lleva semanas colgado en el armario, una buena base de make-up lo cambia todo.

Ahí es donde entra FOMO, aunque no es ese FOMO. Estas siglas significan 'Feel Our Make Up Obsession', una invitación a soltarte con el maquillaje que tanto te apasiona, que te empuja a llevar labios rojos sin miedo, iluminador sin medida y mostrar al mundo la versión más osada de ti misma.

Para lograrlo, Maybelline New York, NYX Professional Makeup y Essie han unido fuerzas y reúnen una selección de básicos para ojos, labios, rostro y uñas, pensada tanto para tus looks navideños como para regalar.

Eso sí, con promociones especiales de por medio.

Esta Navidad, ponte a punto con Maybelline New York, NYX Professional Makeup y Essie. Cedida

El maquillaje, igual que la ropa o la rutina de skincare, va cambiando con las estaciones. En verano tiramos de texturas ligeras y nos animamos con colores fantasía; en diciembre, en cambio, vuelven las ganas de probar cosas nuevas, aunque con un puntito más elegante y sofisticado.

Ese labial rojo que el resto del año nos parece too much pasa a ser el mejor aliado de las cenas navideñas. Y lo mismo ocurre con el brillo, que se cuela en las sombras metalizadas, en los pómulos y hasta en las uñas.

Esa es la idea de fondo de 'Feel Our Make Up Obsession', el lema con el que Maybelline New York, NYX Professional Makeup y Essie quieren que te entregues a tu pasión por el maquillaje durante las fiestas.

Además, los descuentos que las tres marcas lanzan en tus tiendas de siempre vienen de perlas para reponer básicos, estrenar productos o resolver los regalos de belleza en Navidad.

Maquillaje para las cenas navideñas: lo que no puede faltar en tu neceser

Ha llegado el momento perfecto para potenciar la mirada sin miedo a caer en el exceso. Cedida

Las cenas de Navidad tienen sus propias reglas de belleza. Queremos vernos elegantes y favorecidas, sin dejar de ser nosotras, con buena cara y con productos que aguanten toda la noche sin cuartearse ni dejar brillos.

¿Y cuál sería el maquillaje ideal con estas condiciones? Pues uno que consiga una piel jugosa y luminosa, un toque de rubor y sombras en champán, bronce o marrones oscuros, tonos fáciles de combinar con casi cualquier outfit.

Pero, realmente, lo que evita que parezca una propuesta de cualquier otro día está en la mirada. Y ahí es donde brilla la máscara Lash Sensational Sky High Tubes de Maybelline New York, nuestra recomendación para los ojos.

Funciona con tecnología tubing, la gran tendencia del año: envuelve cada pelito para alargarlo y definirlo hasta lograr un efecto de pestañas postizas. Y dura hasta 24 horas. Su aplicador de punta esférica llega a todas partes: a las más cortas, a las del lagrimal y a las inferiores, para una mirada abierta.

Lo mejor, sin duda, sucede a la hora de quitarla. Basta con lavar los ojos con agua tibia, sin frotar y sin desmaquillante en aceite. Eso sí, lo aguanta todo: el agua, el sudor y las noches que se alargan más de la cuenta.

¿Quieres el combo perfecto? Suma The Brow Glue Instant Brow Styler de NYX Professional Makeup, un gel transparente con textura de pegamento que fija las cejas hasta 16 horas. Se peinan hacia arriba con el aplicador y listo. Tienes al momento un efecto laminado que, además, define y aviva la mirada.

Nochevieja: maquillaje de fiesta para recibir 2027 por todo lo alto

Que el maquillaje no sea el que marque las horas. Cedida

Si hay una noche para soltarse con el maquillaje y llevar el FOMO al máximo nivel, es la del 31 de diciembre. Es el momento de sacar ese labial que llevas meses guardando para una ocasión especial, sea un rojo de toda la vida o una opción más arriesgada: cereza, frambuesa, burdeos y vino te van a favorecer.

¿Prefieres el acabado mate al gloss? Aprovecha la promo FOMO para probar, si todavía no lo has hecho, el SuperStay Matte Ink de Maybelline New York. Es un labial líquido con pigmentos ultrasaturados que deja un mate aterciopelado, con hasta 30 tonos para dar con el que mejor te quede.

Resiste hasta 16 horas y no transfiere. De hecho aguanta comida, bebida y hasta besos sin problema.

Para quienes se decantan por unos labios jugosos y brillantes, NYX Professional Makeup propone dos alternativas para tu maquillaje de fiesta.

Una es Jelly Job, un gloss superbrillante con aroma a cereza y 16 tonos. La otra es Duck Plump, un brillo voluminizador con aceite de jengibre que aporta color y más volumen a los labios con un acabado natural. Ideales para recibir 2027 con buen pie.

Y nos quedan las uñas. Si ya andas tanteando inspiración para tu manicura en redes, sabrás que una manicura cuidada eleva cualquier look.

Los esmaltes de Essie dan mucho juego con el color, yendo del rojo clásico y el burdeos a los nudes, los marrones o los acabados con brillo. Son tonos de larga duración y muy tentadores que también entran en las promociones de maquillaje de Maybelline, NYX y Essie.

Qué regalar a quien vive para el maquillaje

Queridos Papá Noel y Reyes Magos, este año nos hemos portado muy bien... Cedida

Seguro que tienes cerca a alguien que adora maquillarse. Alguien que no es capaz de salir de casa sin su máscara de pestañas y va a la caza de cada oferta para reponer el neceser o probar novedades. Puede ser tu pareja, tu madre, tu abuela, tu mejor amiga... Da igual, la cuestión es que FOMO también es ideal para hacer buenos regalos de belleza estas navidades.

Como las conoces de sobra, es posible que ya tengas alguna idea en mente con la máscara tubing de Maybelline New York o con alguno de los esmaltes de Essie que hemos mencionado.

Pero esta promoción, disponible en tus tiendas de confianza, incluye muchos más productos rebajados: el tinte labial Lip I.V. de NYX Professional Makeup, con efecto gloss; Fat Oil Lip Drip, un aceite labial con hasta 12 horas de hidratación; o el perfilador Lip Lingerie, para que cada una monte su propio lip combo. ¡Son regalos con los que acertarás sí o sí!

¿Lista para la Navidad más maquillada del año? FOMO ya está aquí y no, no significa lo que piensas: Feel Our Make Up Obsession.

Atrévete, combina, repón tus básicos y saca partido a las promos especiales de Maybelline New York, NYX Professional Makeup y Essie para que el maquillaje sea el gran protagonista de tus fiestas.