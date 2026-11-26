Pablo Bogado, peluquero: "El 'Moonlight Blonde' es un color que va a ser tendencia este 2027 porque rejuvenece e ilumina el rostro"

"No busco transformar a las personas, sino potenciar lo que ya tienen", decía Pablo Bogado en una entrevista para esta revista. El peluquero paraguayo, afincado en Madrid, lleva más de 20 años dedicándose a encontrar ese corte o color que hace que una mujer se mire al espejo y se guste un poco más. Su trabajo parte de una premisa sencilla: cada melena es diferente y no todo lo que está de moda tiene por qué sentar bien a todo el mundo.

Esa forma de entender la peluquería es la que guía también sus propuestas de color. Lejos de apostar por tonalidades idénticas para todas, el estilista defiende adaptar cada tendencia a las facciones, la personalidad y las necesidades del cabello, buscando resultados que favorezcan y que, al mismo tiempo, resulten fáciles de llevar.

Ahora, con su nueva colección After Dark, Bogado pone la mirada en 2027 y adelanta tres colores que prometen dar mucho que hablar el próximo año. Uno de ellos es el Moonlight Blonde, un rubio cremoso que aporta luz y brillo a la melena y que puede convertirse en una buena opción para quienes buscan rejuvenecer el rostro sin necesidad de apostar por un cambio demasiado radical.

El rubio que ilumina el rostro

Si eres rubia o llevas tiempo pensando en aclararte el pelo, seguramente sabes que no todos los tonos sientan igual. Hay rubios que apagan el rostro, otros que endurecen las facciones y algunos que, sin necesidad de cambiar demasiado la melena, consiguen que te veas con mejor cara.

El Moonlight Blonde es precisamente una de esas tonalidades. Pablo Bogado lo define a esta revista como "un rubio cremoso que aporta brillo y luminosidad a las melenas rubias".

La diferencia frente a otras propuestas está en que el Moonlight Blonde no busca un cabello excesivamente claro ni un contraste marcado, sino un color con un acabado suave, de esos que hacen que la melena se vea bonita incluso cuando no llevas demasiado peinado.

Y esa luminosidad también se nota en el rostro. Cuando el color de pelo favorece y aporta luz alrededor de la cara, las facciones pueden verse más suaves y la piel adquiere un aspecto más fresco.

Por eso, a la hora de elegir un rubio, no siempre hay que fijarse en cuánto aclara, sino en cómo queda una vez que se adapta a nuestro tono de piel, nuestros ojos y nuestras facciones.

Los colores demasiado uniformes tampoco suelen ser la mejor opción si buscamos una melena con movimiento. Introducir diferentes matices ayuda a que el cabello tenga más dimensión y a que la luz se refleje de manera distinta según cómo nos peinemos o dónde estemos.

Es ese pequeño detalle el que puede hacer que un rubio parezca mucho más natural.

Además de todas estas ventajas, el Moonlight Blonde es una opción excelente para disimular las canas, especialmente cuando empiezan a aparecer y todavía no queremos recurrir a una cobertura completa.

Sobre una base rubia, los cabellos blancos se mezclan con mayor facilidad y el contraste con la raíz puede resultar menos evidente que en una melena oscura.

También es una alternativa para quienes no quieren estar pendientes del crecimiento cada pocas semanas. Dependiendo de cómo se trabaje el color, se puede conseguir una transición más suave entre la raíz y el resto del cabello, de manera que el mantenimiento resulte más llevadero.

No hay una técnica que funcione igual para todas, pero sí merece la pena hablarlo con el peluquero antes de decidirse por un cambio de color.

De hecho, para Bogado el asesoramiento es fundamental, y es lo que diferencia a un buen colorista. Antes de decidir qué color llevar, hay que saber qué quiere la clienta, qué necesita su cabello y cómo es su día a día.

"Aprendemos a asesorarlas, a escucharlas, a saber su día a día y a encontrar el tono ideal", explica. No se trata de poner el mismo color a todas ni de reproducir una tendencia sin pensar en cómo va a quedar, "no estamos en una fábrica".

Por eso, si estás pensando en dar el paso al rubio, lo mejor es llevar fotografías de los tonos que te gustan y hablar con tu peluquero de lo que esperas conseguir.

Puede que el color que has visto en una imagen necesite adaptarse a tu base, que haya que realizar varios pasos para llegar a él o que exista una alternativa más favorecedora y fácil de mantener.

La colección After Dark propone tres caminos para cambiar de color el próximo año: un rubio cremoso que aporta luz, una morena iluminada sin decoloración y un cobrizo con matices dorados.

La colección de Bogado

El Moonlight Blonde forma parte de After Dark, la sexta colección de Pablo Bogado, en la que reúne tres tonalidades que ha elegido para adelantarse a las tendencias de 2027.

Para presentarla, el peluquero se trasladó al autocine de Madrid, con una cafetería americana de los años cincuenta, un Cadillac y una sesión fotográfica nocturna que acompañaba la estética de la colección.

La noche tiene un papel importante en esta propuesta. Bogado quiso mostrar cómo cambia el cabello cuando deja de estar iluminado por la luz natural y pasa a depender de los focos.

"Un color siempre se ve bonito bajo los focos de un salón, pero lo más importante es siempre cuando lo vemos en plena oscuridad", explica. De ahí el nombre After Dark y la idea de trabajar tonalidades que también tengan fuerza cuando cambia la iluminación.

Además del rubio cremoso, su colección incluye Midnight Brunette y Afterglow Copper, dos propuestas pensadas para quienes prefieren mantener su base natural, pero quieren darle un nuevo aire a la melena.

Midnight Brunette apuesta por iluminar los tonos castaños sin necesidad de decolorar. "Sabemos que las morenas no se quieren decolorar el pelo, pero siempre quieren tener ese toque de color para darle vida y movimiento al pelo", cuenta Bogado.

Es una petición bastante habitual: querer darle un aire diferente a la melena, introducir algunos reflejos y conseguir que el cabello se vea menos apagado, pero sin tener que aclararlo demasiado.

Por eso, su propuesta busca precisamente potenciar la base morena, añadiendo matices que aporten movimiento. No hace falta pasar de un castaño oscuro a un rubio para notar un cambio; en ocasiones, trabajar el color sobre la propia base natural permite conseguir una melena más luminosa sin que pierda su personalidad.

El Afterglow Copper, por su parte, es un cobrizo con un toque dorado que busca alejarse de los colores demasiado planos.

Los cobrizos son una opción para quienes quieren darle protagonismo al cabello y salir de los tonos más habituales, aunque también pueden adaptarse a diferentes intensidades para que el resultado no sea demasiado llamativo.

En este caso, el matiz dorado aporta riqueza al color y hace que aparezcan diferentes reflejos según la luz. La idea es conseguir un cobrizo con más profundidad, en lugar de un tono uniforme que se vea exactamente igual en toda la melena.

Como ocurre con este tipo de coloraciones, el resultado dependerá de la base y de la intensidad que se quiera conseguir, por lo que es importante valorar también el mantenimiento.

Porque, como defiende Bogado, la tendencia es solo el punto de partida. Lo importante es encontrar ese color con el que estés cómoda, te mires al espejo y sientas que te queda bien.