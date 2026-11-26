Martha Obeo, maquilladora: "En pieles maduras, utilizo muy poco corrector y debajo de la ojera para no marcar arruguitas"

El corrector es uno de los imprescindibles del neceser de maquillaje, aunque utilizarlo correctamente no siempre resulta tan sencillo como parece.

Elegir el tono adecuado, acertar con la cantidad o evitar que se marque en las líneas de expresión son algunas de las dudas más frecuentes a la hora de aplicarlo.

Martha Obeo, maquilladora experta, aborda estas cuestiones en una entrevista concedida a Semana, en la que comparte sus consejos para conseguir una mirada descansada y luminosa, con especial atención a las necesidades de las pieles maduras.

La experta pone el foco en algunos de los errores más habituales y explica cómo integrar este producto en la rutina para conseguir un resultado favorecedor.

Menos es más

Antes de recurrir al maquillaje, Obeo recuerda la importancia de preparar correctamente la piel. La hidratación del contorno de ojos es fundamental para que el corrector se deslice con facilidad, se integre mejor y no termine acumulándose en los pliegues.

Cuando esta zona está seca, resulta más difícil conseguir un acabado uniforme y el producto puede marcar las líneas de expresión.

"Como profesional, siempre hidrato previamente muy bien el contorno de ojos y luego aplico solo dos o tres puntitos de corrector en la zona interna de la ojera", explica la maquilladora.

Para difuminarlo, recomienda utilizar una esponja limpia o el dedo anular, con movimientos suaves y sin ejercer demasiada presión. De esta manera, el producto se distribuye de forma progresiva y se evita desplazarlo hacia otras zonas del rostro que no necesitan tanta cobertura.

La experta subraya que uno de los fallos más repetidos consiste en extender el corrector por toda la ojera, incluso en las zonas donde no existe pigmentación marcada. Esa aplicación excesiva no solo resta naturalidad al maquillaje, sino que aumenta el riesgo de que el producto se deposite en pliegues y arrugas.

También considera esencial construir la cobertura en capas muy finas. En lugar de aplicar una cantidad abundante desde el principio, defiende trabajar poco a poco para que la piel conserve frescura y elasticidad. "La clave está en usar poca cantidad y colocarlo estratégicamente", resumió.

A la hora de prolongar la duración, Obeo pone el foco en tres factores: la preparación previa, la elección del corrector y el sellado. Según explica, una buena crema específica para el contorno mejora la elasticidad de la zona y reduce la migración del producto durante las horas posteriores.

Sobre el sellado, su consejo es optar por un polvo translúcido aplicado con suavidad. "Lo más importante es sellar con polvo translúcido, aplicando mediante presión o toquecitos sobre la zona", señaló. De esta forma, se fija el corrector sin añadir textura de más ni resecar el contorno.

La base primero

Una de las dudas más frecuentes en maquillaje es si el corrector debe ir antes o después de la base. Frente a las rutinas más clásicas, Martha Obeo tiene clara su preferencia:

"En mi caso como profesional yo utilizo el corrector posteriormente a la base de maquillaje, me permite evaluar con mayor precisión las zonas que requieren cobertura adicional y evito el uso innecesario de producto".

Aplicarlo después de la base, según argumenta, permite corregir solo donde realmente sigue haciendo falta. Así se evita sobrecargar el rostro y se consigue un acabado más limpio. Además, la base ya habrá neutralizado parte de la ojera o de las pequeñas imperfecciones, por lo que el corrector pasa a cumplir una función más precisa.

La elección del tono también resulta determinante. No siempre basta con escoger un color similar al de la piel, ya que el subtono de la ojera cambia de una persona a otra.

La maquilladora explica que las ojeras azuladas o violáceas se corrigen mejor con matices melocotón o salmón; las más marrones, con tonos anaranjados; y las rojeces, con subtonos amarillentos o beige claro.

En el maquillaje profesional, además, existen correctores cromáticos pensados para neutralizar discromías concretas. El verde ayuda a rebajar las rojeces, el salmón corrige ojeras azuladas, el naranja funciona sobre hiperpigmentaciones más profundas y el amarillo compensa tonos violáceos. Eso sí, Obeo insiste en que deben usarse siempre en capas muy finas y localizadas.

Pieles maduras

Si hay un tipo de piel en el que el corrector exige más cuidado, ese es el de las pieles maduras. La pérdida de elasticidad y la presencia de líneas finas hacen que la textura y la cantidad del producto sean decisivas. Por eso, Martha Obeo se inclina por fórmulas más ligeras y flexibles.

"En pieles maduras, utilizo el corrector después de la base y siempre recomiendo texturas fluidas o sérum, con fórmulas de alta elasticidad y partículas de pigmento fino", afirmó en la entrevista publicada por SEMANA. A su juicio, este tipo de acabado ayuda a corregir sin endurecer la expresión ni marcar más la zona.

Otro de los errores más comunes menciona el uso de tonos demasiado claros, que pueden enfatizar arrugas y hundimientos; el exceso de producto, que favorece la acumulación en pliegues; y un sellado abusivo con polvos, que termina aportando sequedad y textura no deseada.

Además, siempre es mejor aplicar esa pequeña cantidad de producto justo debajo de la ojera, para extenderlo con precisión a la zona a tratar y evitar marcar las arrugas de expresión al máximo.