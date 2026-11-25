Durante la Segunda Guerra Mundial, el pintalabios rojo llegó a considerarse un bien indispensable. En Reino Unido, Winston Churchill defendió que la producción de cosméticos debía mantenerse pese a las restricciones impuestas por el conflicto, convencido de que contribuían a levantar la moral de la población.

El rojo se convirtió entonces en mucho más que un gesto de belleza: también simbolizaba resistencia, optimismo y una forma de mantener la normalidad en tiempos difíciles.

Décadas después, Marilyn Monroe hizo de los labios rojos uno de sus rasgos más reconocibles. Su imagen, con la boca perfectamente perfilada y un tono intenso, contribuyó a consolidar el pintalabios como uno de los grandes iconos del maquillaje femenino.

Hoy, el labial rojo sigue ocupando un lugar privilegiado en los neceseres y también en las alfombras rojas. Una apuesta que, según los maquilladores, resulta especialmente favorecedora a partir de los 50, cuando elegir bien el tono y la textura puede marcar la diferencia.

El color que rejuvenece

El pintalabios rojo es uno de esos productos capaces de transformar la expresión del rostro en cuestión de segundos. No necesita acompañarse de un maquillaje elaborado ni de técnicas complejas para conseguir un resultado favorecedor, basta con encontrar el color que armonice con nuestra piel y aplicarlo de la manera adecuada.

"Especialmente, en pieles maduras, los labios rojos rejuvenecen el rostro, aportan luz y frescura", explica Raquel Linde, marketing manager de You Are The Princess, a la revista Telva.

El secreto está en el equilibrio. Una piel hidratada, una base ligera o un poco de corrector únicamente en las zonas que lo necesitan, unas cejas peinadas y una máscara de pestañas pueden ser suficientes para acompañar un labial intenso.

De esta manera, el color aporta protagonismo sin endurecer el conjunto y permite conservar una apariencia natural y descansada.

Roberto Siguero, maquillador profesional de Lancôme, ya defendía en una entrevista con Magas que los labios rojos favorecen especialmente a las mujeres de más de 50 por el contraste que generan con el pelo blanco.

Glamour vintage con guitarra decorada.png Milton Greene Archives Joshua Greene 2020

La aparición de las canas no tiene por qué obligarnos a cambiar nuestra forma de maquillarnos: puede convertirse, precisamente, en una oportunidad para potenciar determinados colores.

El labial también tiene un componente emocional que no conviene pasar por alto."El labio rojo a los 50 es poder, levanta el rostro, el ánimo y hasta el día", explica la maquilladora María Sánchez en un vídeo de sus redes sociales.

Porque maquillarse no consiste únicamente en corregir o disimular, sino también en elegir aquello que nos hace sentir bien y que nos permite reconocernos frente al espejo.

"Con una buena máscara de pestañas y un labial rojo, elevamos el look", confesaba también la maquilladora Lorena Álvarez. A su juicio, en ocasiones, menos maquillaje puede resultar más favorecedor.

Una boca con color, unas pestañas definidas y una piel que conserve su aspecto natural permiten conseguir un resultado sofisticado sin necesidad de dedicar demasiado tiempo.

Cómo encontrar el tono

Aunque el rojo es un clásico, no todos los pintalabios de este color producen el mismo efecto. Dentro de la gama encontramos tonalidades más cálidas, con matices anaranjados o coral, y otras más frías, que se acercan al cereza, la frambuesa, el magenta o el rojo con base azul.

Elegir entre unas y otras puede ayudar a que el color se integre mejor con el tono de piel y aporte luminosidad.

La maquilladora Cristina G. Nuevo, portavoz de Planet Skin, propone fijarse en el subtono de la piel para orientar la elección.

"Si tu piel es cálida, el coral te levanta; si eres más fría, mejor un naranja más rojizo", explica. La recomendación no implica que debamos descartar determinados colores, sino utilizar el subtono como una primera pista para encontrar aquellos que armonizan mejor con nuestro rostro.

Los rojos cálidos, con matices anaranjados, tomate o coral, suelen funcionar especialmente bien en pieles con subtonos dorados, amarillentos o melocotón. Aportan una sensación de calidez y pueden resultar muy favorecedores cuando buscamos un maquillaje luminoso, con un acabado fresco y menos clásico.

Los rojos fríos, en cambio, tienden hacia el cereza, el frambuesa o el magenta y suelen encajar mejor con pieles de subtono rosado.

También pueden resultar una buena elección para quienes buscan un rojo más intenso, elegante y definido. Algunos de estos tonos, especialmente los que tienen una base azulada, ayudan a crear un contraste visual que hace que los dientes parezcan más blancos.

El cabello también influye en el resultado final. Un rubio frío puede armonizar con un rojo cereza, mientras que las melenas blancas, plateadas o platino adquieren protagonismo con tonos limpios, frambuesas y rosas intensos.

En el caso de las canas, el labial puede funcionar como un punto de color que equilibra la falta de pigmentación del cabello y aporta fuerza al conjunto.

La mejor forma de acertar, en cualquier caso, es probar el pintalabios junto al rostro y observarlo con luz natural. Si el color ilumina la piel, hace que los ojos destaquen y no nos obliga a modificar el resto del maquillaje, probablemente sea una buena opción.

No hay que obsesionarse con reglas demasiado estrictas: un tono puede favorecer por su armonía con la piel, pero también por el contraste que crea o simplemente porque nos gusta cómo nos vemos con él.

El rojo perfecto

Y precisamente por esta variedad que existe de rojos, muchas veces nos hemos preguntado cómo podemos elegir el color perfecto. Para ello, Ana Milán tiene una solución y es elegir aquellos que tienen una base azulada.

La base azul no significa que el pintalabios vaya a verse azul, sino que el pigmento rojo tiene un matiz subyacente más frío, próximo a los tonos morados o cereza.

Frente a los rojos cálidos, que tienden hacia el naranja o el cobre, estos colores ofrecen una intensidad más profunda y un acabado clásico.

Una de sus principales ventajas es que pueden ayudar a que los dientes parezcan visualmente más blancos. Al contrastar con los tonos amarillentos, el matiz frío del labial contribuye a crear esa sensación. Por eso, si buscamos un rojo que ilumine la sonrisa y resulte elegante, merece la pena probar las tonalidades con base azul.

Para identificarlo, podemos aplicar una pequeña cantidad del pintalabios sobre una superficie blanca y observar hacia dónde se inclina el color.

Si se aprecia un matiz morado, cereza o ligeramente azulado, estaremos ante un rojo frío. Si, por el contrario, tiende hacia el naranja, el coral o el tomate, su base será más cálida.

No obstante, el tono no es el único aspecto que debemos tener en cuenta. A partir de los 50, la textura y la forma de aplicación adquieren especial importancia para conseguir que el labial se mantenga bonito durante más tiempo y no marque las pequeñas líneas que pueden aparecer alrededor de la boca.