La firma californiana, convertida en uno de los fenómenos internacionales del skincare y el maquillaje, nació de la experiencia de dos creadoras de contenido que conocían bien el mercado, pero echaban en falta una manera más sencilla y atractiva de cuidarse la piel.

Detrás de sus productos virales hay una estrategia que sus fundadoras, Marianna Hewitt y Lauren Ireland, repiten desde el principio: menos productos, rutinas sencillas y fórmulas que apetezca utilizar.

Su apuesta fue empezar con un único producto y construir a partir de él. Hoy, casi ocho años después de su lanzamiento, siguen defendiendo que el éxito no se mide únicamente en viralidad.

En una entrevista con MAGAS, sus fundadoras reflexionan sobre cómo transformar una comunidad digital en una empresa de belleza global, qué hay detrás de los productos que triunfan en redes sociales y por qué no todo lo que vende merece formar parte de una marca.

De 'influencers' a empresarias

Marianna Hewitt y Lauren Ireland no partían de cero cuando decidieron crear Summer Fridays. Ambas tenían carreras consolidadas y una relación estrecha con sus seguidores, pero fue precisamente esa experiencia la que les permitió detectar una necesidad que no terminaban de cubrir las firmas de belleza que utilizaban.

"Probábamos tantos productos que nos quedó claro que lo que realmente queríamos era una rutina más selecta, con productos que fueran eficaces, fáciles de usar y lo suficientemente bonitos como para tener ganas de usarlos cada día", explican.

La idea empezó a tomar forma alrededor de 2016. No tenían experiencia en el mundo empresarial tradicional, pero sí una visión muy concreta de lo que querían construir.

Dos años después, en 2018, lanzaron Summer Fridays con la Jet Lag Mask, una mascarilla hidratante que se convirtió en su carta de presentación.

"Probábamos tantos productos que nos quedó claro que lo que realmente queríamos"

El producto respondía a una necesidad cotidiana de ambas. Marianna viajaba constantemente y Lauren acababa de estrenarse como madre. Buscaban una fórmula que devolviera a la piel una sensación de hidratación y frescura sin complicar la rutina.

"Queríamos que nuestro primer producto representara todo lo que Summer Fridays simbolizaba… un cuidado de la piel eficaz, sencillo, versátil y que fuera un placer utilizar", recuerdan.

La emoción del lanzamiento fue tal que, tras presentar el producto en Sephora, ambas se metieron en un ascensor y rompieron a llorar. "No podíamos creer que algo con lo que habíamos soñado se estuviera haciendo realidad".

El camino al éxito

En un mercado en el que cada semana aparece un nuevo producto viral, Summer Fridays defiende una estrategia que va más allá de las redes sociales.

Su filosofía consiste en crear cosméticos que funcionen, pero que también tengan una textura agradable, un diseño cuidado y encajen en la vida real.

El Lip Butter Balm es uno de sus ejemplos más representativos. Lanzado en abril de 2020, en pleno confinamiento, terminó convirtiéndose en uno de sus productos más reconocidos. Su popularidad no estaba prevista.

"No creo que se pueda garantizar nunca que un producto se vaya a hacer viral, y nunca hemos abordado el desarrollo de productos con ese objetivo", aseguran. Para ellas, la clave está en crear algo que la gente quiera utilizar y recomendar por iniciativa propia.

La estética también forma parte de esa experiencia. No se trata únicamente de que un cosmético quede bien en una fotografía, sino de que resulte atractivo desde el primer contacto y consiga que el cuidado personal sea un momento apetecible.

Lip Butter Blam de Summer Friday Cesión

"La innovación no siempre tiene por qué significar introducir una categoría o un ingrediente completamente nuevo. A veces consiste en crear una textura mejor, un formato más intuitivo o encontrar una forma de simplificar algo que la gente ya utiliza".

Esa combinación de eficacia, sensorialidad y diseño es la que, según las fundadoras, permite que un producto siga teniendo relevancia cuando desaparece el fenómeno viral que lo dio a conocer.

Una marca sin edad

Aunque buena parte de sus clientes descubren Summer Fridays a través de las redes sociales, sus fundadoras no quieren limitarse a un público joven. Su aspiración es acompañar a las consumidoras en distintas etapas de la vida, con productos que respondan a necesidades reales y no a una tendencia pasajera.

"Lo que nos encanta es que Summer Fridays se haya convertido en una marca multigeneracional. Puede que alguien descubra el bálsamo labial Lip Butter a través de TikTok, mientras que otro cliente lleva utilizando la mascarilla Jet Lag Mask desde que la lanzamos por primera vez en 2018".

Ese crecimiento también les ha obligado a ser más selectivas. No quieren ampliar el catálogo por inercia ni aprovechar cualquier oportunidad comercial si no encaja con su identidad.

Antes de lanzar un producto, se preguntan si realmente facilita la rutina, si ellas mismas lo utilizarían y si representa los valores de la firma.

"El hecho de que algo esté de moda o de que haya una oportunidad comercial no significa que sea adecuado para Summer Fridays"

Su objetivo es que la marca conserve esa esencia californiana, relajada y optimista, incluso cuando la industria cambie. Y que, dentro de unos años, sus productos sigan formando parte de los neceseres de quienes hoy los descubren por primera vez.

Porque, para Marianna Hewitt y Lauren Ireland, la verdadera prueba de éxito no consiste en conquistar las redes durante unas semanas, sino en conseguir que alguien vuelva a comprar el mismo producto cuando ya nadie habla de él.