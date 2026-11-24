El secreto para un cuello y escote más jóvenes: la crema de firma española que apuesta por las zonas que más envejecen

Hay una zona del cuerpo que suele quedar relegada a un segundo plano en las rutinas de belleza, pese a que delata el paso del tiempo tanto como el rostro: el cuello y el escote.

La pérdida de firmeza, las arrugas horizontales y las alteraciones en la textura de la piel son algunas de las preocupaciones que aparecen con los años.

Sin embargo, aplicar los tratamientos faciales hasta la línea de la mandíbula no siempre es suficiente para atender las necesidades específicas de estas áreas.

La piel del cuello y el escote tiene unas características particulares. Su estructura es más delicada y está expuesta a factores externos como la radiación ultravioleta, que contribuye al fotoenvejecimiento. Por eso, cada vez más firmas incorporan tratamientos específicos para estas zonas a sus catálogos.

Es el caso de Massada, la firma navarra de alta cosmética que combina ingredientes de origen natural e investigación biotecnológica gracias a su propuesta Plenitude The Neck & Décolleté Cream, una crema formulada para mejorar la apariencia de la firmeza, la elasticidad y la luminosidad del cuello y el escote.

Rejuvenecer cuello y escote

La fórmula de este tratamiento reúne diferentes familias de ingredientes. Uno de sus componentes principales es Massada Décolleté Complex, un complejo que incorpora péptidos de colágeno y elastina, Phytoplacenta, Alula peregrina y vitaminas A, B y C.

Los péptidos se utilizan habitualmente en cosmética por su papel en las formulaciones orientadas a mejorar el aspecto de la piel envejecida. Las vitaminas, por su parte, cumplen distintas funciones: la vitamina C destaca por su actividad antioxidante, mientras que la vitamina A se relaciona con los procesos de renovación cutánea.

La composición incluye también Tenaxyl AF Bioactive y una selección de extractos vegetales como romero, frambuesa, chía, olivo verde, árnica, centella asiática, aloe vera, tepescohuite, ginkgo biloba y tomillo.

Esta combinación responde a una tendencia cada vez más presente en la cosmética avanzada como es la de incorporar ingredientes botánicos a fórmulas que también recurren a activos desarrollados mediante investigación cosmética.

La rutina propia del cuello

La aplicación es otro aspecto que conviene tener en cuenta. La firma recomienda extender la crema sobre la piel limpia y seca, mediante movimientos ascendentes desde la base del cuello hacia la mandíbula. En el escote, el masaje se realiza desde el centro hacia los hombros.

Su uso está planteado tanto para la mañana como para la noche, después del sérum y antes de finalizar la rutina de cuidado facial. Puede combinarse con productos de ácido hialurónico o tratamientos reafirmantes, aunque la elección dependerá de las necesidades de cada piel.

Más allá de un producto concreto, la protección solar sigue siendo una de las medidas fundamentales para prevenir el envejecimiento prematuro de estas zonas.

El cuello y el escote también reciben radiación durante la exposición diaria, por lo que necesitan fotoprotección, incluso cuando el rostro ya está correctamente protegido.

Made in Navarra

Detrás de esta propuesta está una compañía que ha hecho de la unión entre naturaleza y ciencia uno de sus principales argumentos. Massada tiene su sede en Navarra y está dirigida por María Abós, farmacéutica que defiende el valor de los ingredientes locales en el desarrollo cosmético.

La borraja y el cardo, dos cultivos muy vinculados a la agricultura de la zona, forman parte de esa filosofía. Sobre el primero, Abós explica: "El aceite de borraja se ha convertido en un ingrediente estrella de la cosmética natural avanzada por su capacidad para reparar, calmar y fortalecer la barrera cutánea".

La directiva también resume la visión que hay detrás de la compañía: "La belleza auténtica surge del equilibrio entre salud, emoción y eficacia".

Su apuesta consiste en demostrar que los ingredientes naturales pueden convivir con la innovación cosmética, sin convertir su procedencia en una promesa de resultados por sí misma.