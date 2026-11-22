Mica Sifuentes, maquilladora: "Dejar la Nivea de lata azul en la cara durante cinco minutos hace que la base de maquillaje quede mucho más bonita"

La preparación de la piel es, para los expertos, incluso más importante que elegir una buena base de maquillaje. Una hidratación adecuada no solo ayuda a mantener la piel en buen estado, sino que también consigue que los productos que aplicamos después luzcan mucho mejor y se mantengan intactos durante más horas.

Es posible que ya conozcas la importancia de este paso, pero que todavía no hayas encontrado la crema hidratante que consiga ese efecto. Algunas dejan una sensación demasiado grasa, otras no aportan suficiente hidratación y hay fórmulas que, lejos de mejorar el resultado, hacen que el maquillaje termine acumulándose en determinadas zonas del rostro.

Sin embargo, nuestras madres y abuelas llevan décadas recurriendo a un producto que podría tener mucho que decir en esta cuestión: la clásica crema Nivea de lata azul. Un básico que ha pasado de generación en generación y que, según la maquilladora Mica Sifuentes, también puede convertirse en una gran aliada a la hora de preparar la piel antes de maquillarnos.

La crema Nivea como prebase

La famosa crema de Nivea lleva tantos años en nuestros hogares que resulta difícil encontrar a alguien que no haya visto alguna vez su característica lata azul.

Su fórmula destaca por una textura espesa y untuosa, con una elevada capacidad para suavizar la piel y reducir la sensación de sequedad.

Precisamente por estas características, puede resultar interesante incorporarla a la rutina de preparación del rostro, aunque conviene saber cómo utilizarla y en qué tipo de pieles puede funcionar mejor.

Según la maquilladora Mica Sifuentes, utilizar la Nivea como prebase es algo que aprendió de otro maquillador y que ha probado durante meses tanto en su propia piel como en la de sus clientas. Su experiencia ha sido positiva, hasta el punto de que lo considera uno de esos recursos sencillos que merece la pena conocer.

La técnica no tiene demasiada complicación. Consiste en aplicar una cantidad generosa de crema Nivea por todo el rostro, utilizando las manos o una brocha para repartirla de manera uniforme.

Después hay que dejarla actuar durante cinco minutos para que la piel se beneficie de su textura emoliente y, transcurrido ese tiempo, retirar el exceso con un paño suave.

A continuación, se puede continuar con la rutina habitual de cuidado facial. Sifuentes explica que se pueden aplicar otros productos, como el tónico o la crema hidratante, aunque no considera necesario añadirlos siempre.

La decisión dependerá de las necesidades de cada piel y de cómo se sienta después de retirar la mascarilla.

Crema Nivea lata azul. E.E.

El objetivo es conseguir que el rostro esté más suave y flexible antes de empezar a maquillarlo. Cuando la piel presenta zonas deshidratadas o pequeñas descamaciones, la base puede agarrarse a ellas y dejar un acabado irregular.

Una buena preparación ayuda a reducir este problema y facilita que el maquillaje se distribuya de manera más homogénea.

Aunque la crema Nivea no está formulada específicamente para prolongar la duración del maquillaje ni para controlar los brillos, su capacidad para hidratar y suavizar la piel puede ayudar a que la base se adhiera mejor, consiga un acabado más uniforme y se mantenga bonita durante más horas.

El resultado dependerá, eso sí, de las características de cada piel y de los productos que se utilicen después.

Otras formas de usar Nivea

La mascarilla exprés no es el único uso que Mica Sifuentes le da a esta crema. La maquilladora también explica que puede incorporarse a la rutina como hidratante facial, aunque hace una advertencia importante: no es una opción adecuada para todo el mundo.

Por su textura densa y su carácter nutritivo, recomienda reservar este uso especialmente para las pieles secas o deshidratadas. En estos casos, puede ayudar a combatir la sensación de tirantez y aportar confort, sobre todo cuando el rostro presenta zonas ásperas o con tendencia a descamarse.

En cambio, quienes tienen la piel grasa deberían tener más cuidado. La propia maquilladora advierte de que la crema puede dejar una sensación demasiado pesada y oleosa.

Esto no significa que esté prohibida para este tipo de pieles, pero sí que conviene valorar cómo responde el rostro y evitar aplicar cantidades excesivas.

Su tercer truco tiene que ver con la exfoliación, aunque en este caso se trata de un recurso muy localizado.

Sifuentes propone utilizar la crema junto a un gupillón limpio para retirar pequeñas pielecitas que pueden aparecer alrededor de la nariz, especialmente después de un resfriado o de sonarse repetidamente.

Para hacerlo, basta con poner un poco de Nivea en el cepillo y realizar movimientos muy suaves sobre las aletas de la nariz, cambiando la dirección del movimiento. La idea es ayudar a desprender las células superficiales que ya están sueltas y suavizar la zona sin recurrir a un exfoliante más agresivo.

La maquilladora asegura que es un método que le ha funcionado y que recomienda cuando aparecen estas pequeñas descamaciones. No obstante, hay que evitar frotar con fuerza, especialmente si la piel está irritada, enrojecida o presenta heridas.

Un gupillón puede resultar demasiado abrasivo si se utiliza de manera insistente, por lo que lo más prudente es limitarse a movimientos delicados y no repetir el proceso si aparece irritación.

¿Qué tiene la crema Nivea?

Parte del interés que despierta este producto está en su composición y, sobre todo, en su textura.

La crema Nivea clásica contiene ingredientes emolientes y oclusivos que ayudan a reducir la pérdida de agua de la superficie cutánea. Entre ellos se encuentran la parafina líquida y la cera microcristalina, que contribuyen a formar una película protectora sobre la piel.

También incorpora ingredientes como la glicerina, conocida por su capacidad humectante, que ayuda a atraer y retener agua en las capas superficiales de la piel.

Esta combinación explica que la crema tenga una textura tan característica y que resulte especialmente interesante para quienes necesitan un extra de nutrición y protección frente a la sequedad.

Al aplicarla, esa película protectora ayuda a que la superficie cutánea se sienta más suave y flexible. Es precisamente esta característica la que puede favorecer que una base de maquillaje se deslice mejor sobre determinadas zonas del rostro, especialmente cuando existen pequeñas áreas secas que dificultan conseguir un acabado uniforme.

Ahora bien, que una crema sea muy nutritiva no significa necesariamente que funcione bien en todas las pieles. Su textura puede resultar excesiva para quienes producen mucho sebo o prefieren acabados mates y ligeros.

También hay que tener en cuenta que aplicar demasiada cantidad antes de maquillarse puede dificultar la adherencia de algunos productos y favorecer que el rostro quede demasiado brillante.

Por eso, lo más recomendable es empezar con la mascarilla de cinco minutos y observar cómo responde la piel, eso sí, siempre comprobando la cantidad que se usa.

La clave está en aprovechar sus propiedades hidratantes y emolientes cuando el rostro necesita un extra de confort.