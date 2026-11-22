Esther Nieto, maquilladora: "A partir de los 50, los tonos de maquillaje claros no cubren las manchas y restan luminosidad al rostro"

Elegir una buena base de maquillaje a partir de los 50 años puede marcar la diferencia entre conseguir una piel fresca y luminosa o un resultado que acentúe las arrugas, los poros y las manchas.

Aunque muchas mujeres recurren a productos de alta cobertura para unificar el rostro, los maquilladores profesionales advierten de que no siempre es la mejor solución.

Con el paso del tiempo, la piel experimenta transformaciones que también influyen en cómo se comporta el maquillaje. La pérdida de hidratación, los cambios en la elasticidad y la aparición de manchas de pigmentación pueden hacer que una base que antes funcionaba perfectamente deje de ofrecer el resultado deseado.

Sin embargo, uno de los errores más habituales no está en la cantidad de producto, sino en el tono elegido. Existe la creencia de que una base ligeramente más clara ayuda a disimular las imperfecciones y aporta un aspecto más rejuvenecido.

La maquilladora Esther Nieto, experta de Shiseido, desmontaba esta idea en una entrevista concedida a Telva, donde explica por qué aclarar artificialmente el rostro puede producir precisamente el efecto contrario.

El error al elegir maquillaje

El principal problema de utilizar una base demasiado clara es que puede alterar la apariencia de las manchas oscuras en lugar de camuflarlas.

"Los tonos demasiado subidos, con intención de broncear, añaden años pero por otro lado, también existe la creencia de que los tonos más claros ayudan a cubrir mejor las manchas, y es todo lo contrario, conseguimos que se vean con una tonalidad grisácea y además con ellos, la piel en general se ve más apagada", explica Esther Nieto.

Este efecto grisáceo puede aparecer cuando los pigmentos de una base demasiado clara contrastan con la coloración de las manchas. El resultado es un acabado poco natural que, lejos de unificar el rostro, hace más evidentes determinadas zonas.

Por eso, la elección del tono debe partir del color real de la piel y de su subtono, ya sea cálido, frío o neutro. Lo recomendable es probar el producto junto a la mandíbula y comprobar cómo se integra con el cuello bajo luz natural.

También conviene distinguir entre cobertura y color. Una base más clara no tiene necesariamente mayor capacidad para ocultar imperfecciones. Esa característica depende principalmente de su formulación y concentración de pigmentos.

Las mejores texturas

Además de acertar con el tono, resulta fundamental prestar atención a la textura. A partir de los 50, muchas pieles presentan una mayor tendencia a la sequedad, especialmente durante la menopausia, cuando los cambios hormonales pueden afectar a la hidratación cutánea.

En estos casos, las fórmulas excesivamente densas pueden resultar incómodas o acumularse en las líneas de expresión. "Lo mejor es utilizar texturas muy fluidas, que funcionen como un híbrido entre maquillaje y tratamiento", aconseja Nieto.

La especialista recomienda apostar por productos ligeros, capaces de proporcionar una cobertura gradual sin crear una capa rígida sobre el rostro. En concreto, considera especialmente interesantes las "fórmulas ligeras con cobertura modulable, que sean elásticas para que acompañen el movimiento de la piel y no marquen ni arrugas ni imperfecciones".

Entre los ingredientes que pueden resultar beneficiosos destacan la glicerina, el ácido hialurónico y las ceramidas, habituales en productos destinados a favorecer la hidratación y el confort de la piel.

No obstante, una textura fluida no garantiza por sí sola un buen acabado, sino que también influyen la preparación previa del rostro y la compatibilidad del producto con cada tipo de piel.

Efecto rejuvenecedor

La técnica de aplicación es tan importante como la fórmula elegida. Acumular maquillaje en las zonas con arrugas puede hacerlas más visibles, especialmente alrededor de los ojos, la boca y los surcos nasogenianos.

Para evitarlo, Esther Nieto recomienda "hacerlo utilizando capas finas de producto desde el centro del rostro hacia afuera, y construyendo la cobertura solo en las zonas donde sea necesario".

La técnica consiste en extender primero una pequeña cantidad y añadir producto únicamente donde se necesite mayor uniformidad. Puede utilizarse una brocha, una esponja ligeramente humedecida o incluso las yemas de los dedos, siempre procurando difuminar correctamente los límites del maquillaje.

Si existen manchas localizadas, una alternativa es trabajar con un corrector adecuado sobre esas zonas, en lugar de aumentar la cobertura de toda la cara.

También es importante recordar que el maquillaje disimula las manchas, pero no las trata. La Academia Americana de Dermatología recomienda utilizar protección solar de amplio espectro con SPF 30 o superior para prevenir el daño solar y evitar el empeoramiento de determinadas alteraciones de pigmentación.