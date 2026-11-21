Con el paso de los años, la mirada cambia y algunos gestos de maquillaje que antes funcionaban pueden dejar de resultar favorecedores. Elegir bien los colores y las texturas ayuda a conseguir un rostro luminoso sin necesidad de cubrir la piel en exceso.

Muchas mujeres buscan fórmulas que disimulen las pequeñas imperfecciones, aporten luz y destaquen sus facciones sin endurecer la expresión. Sin embargo, para conseguirlo no siempre hace falta recurrir a más productos, sino aprender a utilizarlos de otra manera.

La maquilladora Mara Fervi defiende precisamente esta filosofía tal y como cuenta a la revista Telva. Para ella, el maquillaje debe servir para realzar la belleza de cada rostro, no para ocultar sus particularidades.

Una idea que cobra especial importancia cuando aparecen arrugas, líneas de expresión o cambios en la firmeza del párpado. Entre sus recomendaciones hay un producto que merece recuperar protagonismo en el neceser: el lápiz de ojos gris.

Un tono que, frente al clásico negro, permite definir la mirada con un resultado más suave, especialmente en las pieles claras.

La alternativa al lápiz negro

El negro es uno de los colores más habituales a la hora de delinear los ojos. Sin embargo, no siempre es la opción más favorecedora para quienes buscan un maquillaje natural y poco marcado.

Mara Fervi explica que la elección depende fundamentalmente del color de los ojos, el resultado que se quiera conseguir y la ocasión. "Los tonos ciruela resaltan los ojos de color verde, el negro es ideal para la noche y el marrón para el día a día. El gris es menos agresivo que el negro y funciona muy bien en pieles muy claras".

Resulta una alternativa perfecta para cuando se quiere aportar definición sin crear un contraste demasiado intenso. El gris permite enmarcar los ojos de una manera más discreta y conseguir una mirada maquillada, pero sin endurecer tanto las facciones.

Eso no significa que haya que renunciar al eyeliner negro a partir de cierta edad. La experta recuerda que lo verdaderamente importante es dominar la técnica y adaptarla a la forma del ojo.

"Tienes que tener una gran técnica para que un eyeliner quede bien en este tipo de ojos, si no lo sabes hacer bien mejor no lo hagas o recurre a él cuando puedas ponerte en manos de un profesional", aconseja.

Mirada luminosa

Otro de los errores frecuentes al maquillar los ojos maduros es pensar que las sombras con brillo deben desaparecer del neceser. Para Fervi, esta creencia responde a uno de esos mitos relacionados con la edad que conviene dejar atrás.

Una sombra con acabado perlado puede resultar muy favorecedora si se aplica estratégicamente. La maquilladora recomienda utilizarla en el centro del párpado móvil y en el lagrimal para aportar puntos de luz y dar sensación de una mirada más despierta.

También explica que el juego de luces y sombras permite modificar visualmente los volúmenes del ojo. "Donde pongamos una sombra de ojos más oscura que la piel hundiremos, donde pongamos una sombra de ojos más clara o brillante daremos volumen".

Por eso, cuando existe un párpado caído o con pliegues, utilizar sombras oscuras y mates en determinadas zonas puede ayudar a crear profundidad y disimular visualmente esos pliegues.

En cuanto al delineado, no existe una única manera correcta de hacerlo. Aunque Fervi prefiere marcar únicamente el tercio final del ojo, reconoce que cada mujer debe encontrar el acabado con el que se sienta más cómoda.

Para completar el maquillaje, también conviene prestar atención a las ojeras. Los correctores con pigmentos melocotón son una buena opción para neutralizar las tonalidades oscuras y conseguir un contorno de ojos más uniforme.

Base de maquillaje y colorete

La mirada no es el único elemento que cambia con los años. La piel puede perder luminosidad y presentar diferencias de tonalidad, por lo que elegir una base adecuada resulta fundamental.

La recomendación de Fervi es apostar por fórmulas ligeras que permitan unificar el rostro sin crear una capa demasiado visible. El exceso de producto, especialmente cuando se combina con bases muy cubrientes y abundantes polvos, puede terminar acumulándose en las líneas de expresión.

El colorete también tiene un papel importante. Más que aplicar el producto siguiendo una regla asociada a la edad, la maquilladora aconseja tener en cuenta la estructura del rostro.

En cuanto a la orientación, recomienda colocarlo en una posición más alta y con una dirección horizontal, evitando extenderlo en diagonal desde la sien hasta las manzanas de las mejillas.

Su filosofía, no obstante, va más allá de cualquier truco para parecer más joven. "En maquillaje no se trata de rejuvenecer si no de potenciar aquello que más te gusta de ti, jugar a embellecer tus puntos fuertes".