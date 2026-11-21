Hay productos de maquillaje que tienen el poder de cambiar por completo el aspecto del rostro con apenas un par de toques. El colorete es, sin duda, uno de ellos. Aporta frescura, devuelve el rubor natural a las mejillas y consigue ese efecto buena cara que buscamos incluso en los días en los que no nos apetece maquillarnos.

Ahora bien, que sea uno de los productos más fáciles de utilizar no significa que siempre lo hagamos correctamente. Hay pequeños errores de aplicación que pueden restar naturalidad al resultado, como elegir un tono poco favorecedor, colocar el producto demasiado abajo o recurrir a determinados gestos que llevamos años repitiendo frente al espejo.

Uno de ellos es sonreír para aplicarlo. Aunque llevamos años imitando este gesto, pensando que aplicar el colorete justo en la manzanita es lo más favorecedor, la maquilladora Beatriz Bernal nos ha confesado que no es precisamente la mejor técnica.

El error al aplicar colorete

Son muchos los gestos de maquillaje que tenemos tan interiorizados que parecen auténticas leyes universales. Poner cara de pez para marcar el contorno, levantar las cejas al aplicar la máscara de pestañas o, el clásico entre los clásicos, sonreír de oreja a oreja frente al espejo para saber dónde colocar el colorete.

En realidad, aplicarlo justo ahí parece bastante obvio: si queremos aportar color a las mejillas, lo lógico es aplicar el colorete justo en la zona que más sobresale cuando sonreímos. Al fin y al cabo, es ahí donde buscamos recrear ese rubor natural que aparece cuando nos sonrojamos. O eso es lo que hemos creído todo este tiempo.

Precisamente, Beatriz Bernal nos ayuda a desmontar este pequeño mito del maquillaje y explica que, cuando sonreímos al aplicar el colorete, el producto termina cayendo cuando relajamos el rostro.

La razón está en el propio movimiento de los músculos faciales. Cuando sonreímos, las mejillas se elevan y cambian temporalmente de posición, por lo que el punto que vemos más prominente no coincide necesariamente con el lugar en el que queremos que quede el producto cuando recuperamos nuestra expresión habitual.

Beatriz Bernal, maquilladora. Cedida

Para conseguir un acabado más favorecedor, Bernal aconseja colocar el colorete en la parte alta del pómulo y difuminarlo hacia la sien. De esta manera, el color acompaña visualmente la estructura del rostro y ayuda a elevar las facciones, en lugar de arrastrarlas hacia abajo.

"El colorete nunca se debe aplicar en el centro de la mejilla ni por debajo de la línea de la nariz, porque arrastra el óvalo hacia abajo"

En cuanto a los tonos, recomienda apostar por colores que reproduzcan el rubor natural de la piel. Los rosas suaves, los melocotones y los malvas rosados son algunas de sus opciones favoritas, especialmente cuando se busca un maquillaje luminoso y favorecedor.

Por el contrario, aconseja tener cuidado con los marrones y los terracotas demasiado apagados, ya que pueden entristecer el rostro.

Sin embargo, y por mucho que el colorete sea indestronable, no es el único producto que puede ayudarnos a conseguir un rostro más fresco y favorecedor.

El bronceador también tiene mucho que decir en el resultado final, aunque su aplicación requiere cierta técnica para evitar que las facciones queden demasiado marcadas.

"El bronceador tiene que aplicarse donde el sol nos daría de forma natural: parte alta de la frente, puente de la nariz y la zona alta de los pómulos hacia las sienes"

Su truco para conseguir una aplicación perfecta consiste en dibujar un tres a cada lado de la cara, empezando por la frente, pasando por la zona del pómulo y terminando en la mandíbula.

Eso sí, recomienda hacerlo con la brocha prácticamente descargada, para que el producto se integre poco a poco y no deje cortes de color.

En cuanto a las fórmulas, la maquilladora no descarta los polvos bronceadores, siempre que sean finos, no tengan partículas de brillo demasiado gruesas y se apliquen sobre una piel bien hidratada.

Aun así, reconoce que sus favoritos son los bronceadores en crema, porque se funden con la piel y proporcionan un acabado más jugoso y natural.

La preparación de la piel

Sin embargo, y por mucho que el colorete y el bronceador sean mágicos, un buen maquillaje no depende únicamente de los productos que elegimos. También importa mucho cómo está la piel antes de aplicarlos.

Es algo que cobra especial importancia a partir de los 50 años, cuando el rostro empieza a experimentar cambios que pueden influir en cómo se asienta la base y en el acabado de los distintos cosméticos.

La propuesta de Bernal consiste en comenzar con un tónico hidratante, continuar con un sérum con vitamina C y terminar con una crema nutritiva de textura ligera. Después, recomienda dejar que cada producto se absorba antes de aplicar la base de maquillaje.

"Un truco para la crema hidratante es masajearla con los nudillos hacia arriba durante un minuto. Desinflama y da un rubor natural que te ahorra producto"

También aconseja elegir bien la prebase. En lugar de recurrir a fórmulas mates o demasiado siliconadas, que pueden resecar y dejar un efecto máscara, prefiere las hidratantes e iluminadoras, con acabado satinado.

Eso sí, no considera necesario extenderlas por todo el rostro: lo ideal es utilizarlas únicamente en aquellas zonas que realmente lo necesitan.

La idea es que la piel tenga buen aspecto antes de empezar a maquillarla. Así, no necesitamos recurrir a capas gruesas de base, corrector o colorete para conseguir un resultado favorecedor.