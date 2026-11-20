Mery Turiel, sobre su rutina de belleza: "Cortar el pelo a menudo y secarlo siempre es clave para tenerlo sano y bonito"

Más de una década compartiendo su imagen, sus rutinas y sus descubrimientos de belleza en redes sociales ha cambiado la manera en la que Mery Turiel entiende el cuidado personal.

La creadora de contenido, que comenzó su trayectoria cuando todavía era muy joven, ha aprendido que sentirse bien con una misma no depende únicamente del maquillaje o de llevar el pelo perfectamente peinado.

También tiene que ver con encontrar tiempo para cuidarse y, sobre todo, con saber desconectar de la imagen que proyectamos hacia los demás.

MAGAS conversa con ella durante la tradicional fiesta de Navidad que organiza cada año ghd, la firma de herramientas de peinado que en esta ocasión celebra el lanzamiento de ghd Cashmere, su nueva colección de edición limitada, con María Pombo como embajadora. Una marca con la que Mery lleva muchos años trabajando y por la que reconoce sentir un cariño especial.

Entre conversaciones sobre belleza, cabello y rutinas, Turiel nos descubre cuáles son sus imprescindibles, cómo ha cambiado su relación con el espejo desde que es madre y por qué considera que una buena melena puede transformar por completo un look.

"Yo también he ido creciendo y haciéndome mayor, y eso hace que tu manera de entender la belleza inevitablemente cambie", explica. Una evolución personal y profesional que también se refleja en sus hábitos: ahora apuesta por rutinas breves, productos que funcionan y pequeños gestos que ha convertido en imprescindibles.

Rutina breve pero constante

La maternidad ha modificado sus horarios y prioridades, aunque no ha supuesto renunciar a sus cuidados. Su hijo tiene ya dos años y, aunque reconoce que durante los primeros meses el tiempo disponible era mucho más limitado, ha conseguido mantener sus propios rituales.

"No siento que dedique mucho tiempo, pero el tiempo que uso es sagrado. Tengo una rutina por la mañana y por la noche bastante corta, pero que para mí es efectiva", cuenta.

Si tuviera que reducir su neceser a tres productos, lo tendría bastante claro: vitamina C, un buen corrector y una herramienta para el cabello. A esta selección añade un gesto que considera imprescindible independientemente de la época del año: "Ponerme protector solar todos los días, haga sol, nieve o truene".

Su relación con la belleza también ha ganado en practicidad. Para Turiel, cuidarse no significa pasar horas frente al espejo, sino identificar qué funciona y mantener cierta constancia.

El secreto de su melena

Si hay algo que ha ganado protagonismo en su imagen durante estos años es el cabello. De hecho, reconoce que cuando era más joven no le prestaba demasiada atención, porque pensaba que la melena que tenía era simplemente la que le había tocado.

Con el tiempo descubrió que los cuidados del pelo podían cambiar mucho su aspecto. "Ahora siento que es un complemento más"

"¿Quién no se ha sentido más guapa por tener un día de pelazo?"

Para mantenerlo brillante, sano y con movimiento, combina buenos productos de lavado con mascarillas semanales, que intenta dejar actuar durante un par de horas. También utiliza protector térmico antes de recurrir a cualquier herramienta de calor y completa su rutina con suplementación.

Su frecuencia de lavado depende bastante de su agenda. En semanas tranquilas intenta espaciarlo cada dos o tres días, mientras que los compromisos profesionales y los eventos pueden obligarla a lavarlo con más frecuencia.

Mery Turiel en el evento de ghd Carlos de Lucas x ghd

Hay, además, un error que considera especialmente habitual que es no cortar el cabello. "Paradójicamente, creo que es lo que ayuda a tenerlo sano y que te crezca más y más fuerte", señala.

Cuando tiene poco tiempo para arreglarse, su solución es sencilla: utiliza la plancha para dibujar unas ondas deshechas en los mechones más visibles. Entre sus herramientas favoritas está la ghd Chronos, que utiliza tanto para alisar como para conseguir sus características "ondas de confianza".

"Cuando pruebas un secador de ghd ya no hay vuelta atrás"

"Si empezase a adentrarme en el mundo ghd la primera cosa que compraría", asegura. También destaca los resultados que consigue con el secador de la firma, especialmente para controlar el encrespamiento y aportar brillo.

Lo que tiene claro, es que jamás se salta el paso de secarse el pelo. "En invierno secaba con secador y en verano lo dejaba más veces al aire pero hace unos meses, Sandro, uno de los buques insignia de ghd me dijo: 'amor, eso es malísimo hay que secar siempre' y así lo hago".

Estar 'siempre perfecta'

Detrás de las fotografías y los vídeos también existe una relación con la propia imagen que no siempre resulta sencilla. Después de tantos años exponiéndose públicamente, Turiel reconoce que ha tenido que aprender a gestionar sus inseguridades.

"Fui creciendo en redes a la vez que crecía yo y ahora tengo más seguridad de la que tenía con 21 años, cuando empecé"

No obstante, admite que grabarse constantemente y hacerse fotografías puede generar momentos de vulnerabilidad. Su manera de afrontarlos consiste en no alimentar esos pensamientos y recordar que muchas veces están relacionados con su profesión, no con cómo se percibe en su vida cotidiana.

En ese aprendizaje también ha influido la maternidad. "Con un bebé ha sido más fácil aprender a desconectar", reconoce. El tiempo con su hijo, especialmente durante los fines de semana, le ha permitido dar espacio a otras facetas de su vida.

A quienes quieran empezar a cuidar mejor su melena, les deja tres recomendaciones muy claras: "Constancia, buenos productos y poner una ghd en su vida". Una filosofía con la que resume su manera actual de entender la belleza, con menos complicaciones, más cuidado y tiempo para una misma.