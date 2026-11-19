Pablo Bogado, peluquero: "Esta nueva técnica de coloración es perfecta para morenas que quieran iluminar su pelo sin tener que decolorarlo"

El cabello moreno se reinventa de cara a 2027. Después de varias temporadas en las que los rubios y las mechas claras han protagonizado buena parte de las tendencias capilares, los castaños oscuros vuelven a reclamar su espacio, esta vez con acabados luminosos, naturales y llenos de matices.

El responsable de esta propuesta es Pablo Bogado, peluquero y estilista especializado en coloración, que acaba de presentar su sexta colección, After Dark, en un escenario tan especial como poco habitual: el Autocine de Madrid.

Entre un increíble Cadillac, una cafetería americana inspirada en los años 50 y una producción nocturna acompañado por su equipo de expertos en cabello, además de Valero Rioja al frente de la fotografía y el estilismo de Hannibal Laguna; Bogado ha dado a conocer los tres colores con los que marcará las tendencias del próximo año.

Pablo Bogado ha apostado por el movimiento y la luz en el cabello, sin abandonar la naturalidad de las que no quieren abandonar su tono natural. Una colección elegante y muy práctica que ha dividido en tres técnicas de coloración: Midnight Brunette, Moonligth Blonde y Afterglow Copper.

Sin embargo, hay uno que destaca especialmente por su versatilidad, el Midnight Brunette, una nueva interpretación de la técnica morena iluminada que permite aportar luz al cabello oscuro sin recurrir a la decoloración.

El moreno iluminado de 2027

El objetivo de esta coloración es conseguir que una melena oscura tenga más dimensión y movimiento sin perder la intensidad que caracteriza al cabello moreno.

"Es una morena iluminada sin decoloración. Sabemos que las morenas no se quieren decolorar el pelo, pero siempre quieren tener ese toque de color para darle vida y movimiento al pelo", nos explica Bogado durante la presentación.

La propuesta parte de una base oscura sobre la que se trabajan reflejos estratégicos para generar contrastes discretos. En lugar de transformar completamente el tono, se busca potenciar sus características naturales.

"Trabajamos sin decoloración, que es muy importante porque potencia el moreno", añade el estilista.

Esta técnica no es nueva en el trabajo del peluquero. De hecho, anteriormente había señalado que la morena iluminada sin decoloración era uno de los servicios más demandados en su salón madrileño (Travesía de Belén, 2), especialmente entre mujeres con el cabello natural que desean introducir pequeños cambios.

Una de sus principales ventajas es que permite conseguir un resultado discreto, sin el contraste marcado que producen determinadas mechas tradicionales.

No obstante, prescindir de la decoloración no significa que el procedimiento esté completamente libre de daño. El resultado depende del color de partida, de los tratamientos previos y del estado de la fibra capilar.

Iluminar el rostro

El atractivo del Midnight Brunette también reside en su capacidad para adaptarse a distintas facciones y estilos personales.

Los reflejos pueden distribuirse alrededor del rostro, en medios o en puntas, dependiendo de las zonas que se quieran destacar. Bien ejecutados, generan una sensación visual de mayor volumen y evitan que el cabello oscuro parezca excesivamente uniforme.

Eso sí, Bogado insiste en que ninguna tendencia debe reproducirse exactamente igual en todas las mujeres. "Muchas veces vemos diseños casi que es imposible ponerse en la calle, pero esto nos inspira a diseñar cada color, porque al final lo que hacemos es entender la personalidad, las facciones de cada mujer para encontrar el tono ideal".

El estilista defiende que un buen diagnóstico profesional debe tener en cuenta también los hábitos diarios y el mantenimiento que cada persona está dispuesta a asumir.

"Para mí es superimportante el asesoramiento, entender la vida de cada mujer que se sientan en mi silla día a día, diseñar un color, porque al final no trabajamos como una fábrica y le ponemos el mismo tono a todas, no".

Tonos siempre iluminados

Para presentar su nueva propuesta, After Dark, Bogado eligió una producción nocturna, para una puesta en escena única, a su altura. "He decidido crear esta colección en plena oscuridad porque un color siempre se ve bonito bajo los focos de un salón, pero lo más importante es siempre cuando lo vemos en plena oscuridad", explica.

La colección incluye otras dos tonalidades: Moonlight Blonde, un rubio cremoso que busca potenciar el brillo, y Afterglow Copper, un cobrizo enriquecido con matices dorados para conseguir un acabado menos plano.

Los tres tonos comparten una misma filosofía: trabajar los reflejos y la profundidad para que el cabello resulte atractivo bajo diferentes condiciones de iluminación.

Aunque los focos, la luz natural y la oscuridad modifican nuestra percepción del color, el verdadero reto profesional consiste en conseguir un acabado equilibrado y favorecedor en la vida cotidiana.

Bogado resume el concepto de su sexta colección con una declaración que sirve también como cierre de esta nueva apuesta por los morenos luminosos: "Hay colores que solo cobran vida al anochecer".