El negro ha sido durante años el color indiscutible de la máscara de pestañas, pero hay una alternativa que está ganando terreno entre las tendencias de maquillaje de este otoño.

El burdeos aporta profundidad a la mirada, realza el color de los ojos y consigue un acabado menos intenso que el clásico rímel negro.

Los tonos vino, ciruela y granate han dejado de reservarse para los labios. Ahora también protagonizan el maquillaje de ojos, con una propuesta especialmente interesante para quienes buscan dar un aire diferente a su mirada sin recurrir a colores demasiado llamativos.

La maquilladora Elena Gámez lo tiene claro: "La máscara de pestañas burdeos suaviza la mirada sin apagarla y resalta tanto los ojos claros como los marrones". Una alternativa que permite mantener la definición de las pestañas, pero con un resultado más cálido y delicado.

Por qué favorece

Una de las razones por las que este tono está despertando tanto interés es su capacidad para adaptarse a distintos colores de iris. Aunque suele relacionarse especialmente con los ojos verdes, sus posibilidades van mucho más allá.

En los ojos verdes, los pigmentos rojizos y violáceos crean un contraste que intensifica su color. En los marrones, aportan calidez y ayudan a destacar los matices naturales del iris. Si los ojos son avellana, los tonos vino pueden hacer más visibles sus reflejos dorados y verdosos.

Tampoco es un color exclusivo de determinados tonos de piel. La clave está en encontrar el matiz adecuado. Los burdeos más fríos y con base ciruela funcionan especialmente bien en pieles de subtono frío u oliva, mientras que los vinos cálidos y los granates con matices marrones pueden integrarse mejor en pieles cálidas.

Esta versatilidad convierte a la máscara burdeos en una opción interesante para quienes quieren salir de los colores habituales sin introducir un cambio demasiado evidente en su maquillaje.

Una mirada más joven

Con el paso de los años, las preferencias de maquillaje suelen cambiar. Muchas mujeres buscan fórmulas que definan los rasgos sin endurecer la expresión, especialmente en zonas como el contorno de ojos, donde la piel pierde firmeza y aparecen líneas de expresión.

En este contexto, sustituir el negro por un tono vino puede ser una buena alternativa. El contraste que produce una máscara negra muy intensa puede resultar excesivo en determinados maquillajes de día, mientras que el burdeos aporta profundidad con un acabado visualmente más ligero.

No significa que haya que renunciar por completo al negro. Una opción especialmente favorecedora consiste en utilizar una máscara negra desde la raíz hasta las puntas y añadir una pequeña cantidad de burdeos en los extremos. Así se conserva la definición habitual, pero se incorpora un reflejo diferente cuando incide la luz.

También conviene prestar atención al resto del maquillaje. Una sombra marrón topo en la cuenca y un toque berenjena en el extremo exterior del párpado permiten acompañar el color de las pestañas sin recargar el resultado.

Potenciar el color

Uno de los inconvenientes de las máscaras de pestañas de colores es que el pigmento puede pasar desapercibido, especialmente cuando las pestañas son naturalmente oscuras.

Para evitarlo, el truco está en aplicar una prebase blanca antes del producto. Esta capa ayuda a que el pigmento burdeos destaque y se perciba mejor sobre las pestañas.

También es importante elegir una fórmula que tenga suficiente intensidad cromática. Algunos productos que se presentan como granates terminan ofreciendo un acabado prácticamente marrón oscuro, por lo que conviene comprobar el color real antes de comprarlos.

En cuanto a la aplicación, basta con trabajar desde la raíz hasta las puntas, insistiendo ligeramente en estas últimas para que el tono resulte visible. Para un acabado más natural, se puede prescindir de la máscara en las pestañas inferiores, evitando que el pigmento rojizo se concentre cerca de la ojera.