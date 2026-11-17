Lupita Negrete, maquilladora: "A partir de los 40, aplicar el colorete demasiado alto en la mejilla, puede hacer que parezcas más mayor"

El colorete es uno de esos básicos capaces de cambiar el rostro, por poco que te apliques. Aporta frescura, devuelve un aspecto saludable a las mejillas y ayuda a dar dimensión al maquillaje.

Su aplicación, sin embargo, no siempre resulta favorecedora, especialmente cuando la piel comienza a perder firmeza y los volúmenes del rostro cambian con la edad.

Uno de los errores más habituales consiste en aplicar el colorete demasiado cerca de las sienes o sonreír frente al espejo para localizar la parte más prominente de las mejillas. Una técnica que puede funcionar en rostros jóvenes no necesariamente ofrece el mismo resultado cuando aparecen los primeros signos de flacidez.

La clave está en modificar ligeramente el lugar donde depositamos el producto y combinarlo con otros dos gestos de maquillaje. Una técnica sencilla que permite conseguir un efecto de mayor volumen y luminosidad sin necesidad de recargar la piel.

No subir el colorete

Con el paso de los años, el rostro experimenta cambios en su estructura y distribución de los volúmenes. La pérdida de grasa subcutánea, las modificaciones en los compartimentos grasos y la disminución progresiva de la elasticidad cutánea pueden hacer que las mejillas pierdan parte de su "lozanía".

Por eso, la colocación del colorete adquiere especial importancia. Aplicarlo demasiado arriba puede destacar zonas que han perdido volumen y hacer que el maquillaje no consiga el efecto rejuvenecedor que buscamos.

Hay otro gesto bastante extendido que conviene dejar atrás: sonreír para localizar las manzanas de las mejillas y depositar allí el producto. Cuando relajamos la expresión, esa zona cambia de posición y el colorete puede quedar visualmente más bajo.

La recomendación es evitar ese movimiento y trabajar con el rostro relajado. El objetivo no consiste en esconder los cambios propios de la edad, sino en utilizar la luz y el color para acompañar la estructura natural de la cara.

3 puntos clave

La técnica comienza localizando el punto de aplicación. La indicación es clara: "Todo empieza a dos dedos debajo de los ojos. Ahí ponemos el colorete y un poquito más abajo el contorno".

De esta manera, el color queda concentrado en una zona central de la mejilla, sin acercarse demasiado a la sien. El contorno, por su parte, se coloca ligeramente por debajo para crear una diferencia de tonalidades que ayude a definir el rostro.

El siguiente paso es difuminar. No se trata de arrastrar el producto por toda la mejilla ni de extenderlo hacia la línea del cabello. La maquilladora insiste en hacerlo "hacia arriba con toques cortos, sin irse muy atrás". Así se consigue integrar el colorete y evitar que quede una franja de color demasiado marcada.

El tercer gesto consiste en incorporar luminosidad. Si se utiliza un iluminador en crema, puede aplicarse encima del resto de productos para conseguir un acabado más integrado. La técnica lo resume así: "Si hubiera iluminador en crema, también lo ponemos encima, todo junto. Créeme que la magia viene ahora".

La combinación de colorete, contorno e iluminador permite trabajar distintas dimensiones del rostro sin recurrir a capas excesivas de maquillaje.

Elegir bien los tonos

Tan importante como el lugar donde se aplica cada producto es el color que se escoge. Para conseguir un acabado natural, conviene buscar un colorete que aporte vida a las mejillas sin crear un contraste demasiado intenso con el resto del rostro.

Los tonos rosados, melocotón y rosa tostado son algunas opciones que pueden funcionar especialmente bien en maquillajes de diario, aunque la elección dependerá del tono y subtono de cada piel.

También hay que prestar atención a los productos claros. Un iluminador de textura cremosa puede aportar luz en los puntos adecuados, mientras que los tonos ligeramente más claros ayudan a crear sensación de volumen cuando se colocan estratégicamente.

Como recuerda la experta, "Lo claro aporta volumen y luminosidad, medio tono menos que tu piel. Verte más joven y no recargada".

El resultado que se persigue no es transformar las facciones ni disimular las arrugas a toda costa. Se trata de aprovechar el maquillaje para recuperar visualmente la frescura de las mejillas, respetando la expresión y la textura de la piel.