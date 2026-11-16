Alberto Sanguino, peluquero: "El 'grey blending' son las mechas perfectas para dejar de teñirse y lucir las canas de forma natural"

Dejar de teñirse el pelo no significa tener que renunciar a una melena cuidada, luminosa y favorecedora. El grey blending es una técnica de coloración que permite integrar las canas con el resto del cabello, suavizar el contraste de las raíces y conseguir una transición mucho más natural hacia el pelo gris o blanco.

Durante años, las canas se han considerado un signo de envejecimiento que había que disimular. Ahora, cada vez más mujeres deciden lucirlas sin complejos y prescindir de los tintes permanentes.

Una decisión que, aunque puede resultar liberadora, plantea una dificultad bastante habitual: cómo gestionar los meses que transcurren hasta que desaparece por completo el color artificial.

En este proceso, las mechas se han convertido en una buena alternativa. No se trata de cubrir las canas, sino de jugar con los diferentes tonos del cabello para que se mezclen visualmente y el crecimiento de la raíz no resulte tan evidente.

Dejar de teñirse

Según explica Alberto Sanguino, estilista de los salones Llongueras, el grey blending está especialmente indicado para las mujeres que quieren abandonar los tintes, pero no desean pasar por una transición marcada entre el color artificial y las raíces blancas.

"El grey blending es la técnica de mechas perfecta para dejar de teñirse y lucir las canas de forma natural". Para conseguirlo, el profesional adapta el trabajo de coloración a las características de cada melena y utiliza diferentes técnicas, como el balayage, las babylights o las mechas tricotadas.

El objetivo es difuminar la línea que separa el cabello teñido del crecimiento natural. Para ello, se aclaran determinados mechones hasta conseguir un tono lo más parecido posible al de las canas.

"Como el cabello decolorado no siempre alcanza ese tono tan claro, posteriormente se matiza con un gris que permite simularlas e integrarlas con el resto de la melena", explica el experto.

El resultado es una melena con diferentes matices en la que las raíces dejan de destacar tanto. De esta forma, el cabello puede crecer sin que el contraste entre el color anterior y las canas resulte tan evidente.

Es una opción interesante para quienes llevan años utilizando tintes para cubrir las raíces y quieren recuperar progresivamente su tono natural sin tener que esperar a que toda la melena crezca.

Si tienes muchas canas

El grey blending no está reservado exclusivamente a quienes están empezando a dejar de teñirse. También puede funcionar en mujeres que ya tienen una cantidad importante de cabello blanco, pero no terminan de sentirse cómodas con el resultado completamente gris.

En estos casos, el trabajo del peluquero cambia. En lugar de buscar una transición entre el tinte y la raíz natural, se pretende aportar dimensión, luminosidad y matices al conjunto de la melena.

Sanguino explica que "se realizan mechas sobre el cabello que todavía conserva su pigmentación natural para aclararlo hacia tonos rubios. Así, las canas se entremezclan con reflejos dorados, consiguiendo que el conjunto de la melena tenga una apariencia más luminosa y menos grisácea".

Esta alternativa permite jugar con el color sin necesidad de volver a cubrir toda la cabeza con un tinte. Las canas dejan de ser algo que hay que esconder y pasan a formar parte del propio diseño de la melena.

Según el tono de piel

Una de las ventajas de esta técnica es que no existe una única manera de llevarla. El resultado debe adaptarse tanto al color natural del cabello como a las características del rostro y las preferencias personales.

Aunque los tonos plateados y ceniza suelen asociarse con las canas, no siempre son los que mejor armonizan con todas las pieles. La elección de los reflejos puede cambiar por completo el resultado.

En este sentido, el estilista de Llongueras señala que "en determinadas mujeres de piel clara o rosada, los grises pueden no ser tan favorecedores. En estos casos, el grey blending se trabaja con reflejos dorados para aportar calidez y luminosidad al conjunto".

Por eso, antes de realizar las mechas conviene valorar el porcentaje de canas, el tono de base y el color que se desea conseguir. Una melena oscura que empieza a encanecer no necesita el mismo trabajo que otra prácticamente blanca.