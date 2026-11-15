David Deibis, maquillador: "A partir de los 50 años, si tienes los ojos verdes, evita el eyeliner de color negro"

A partir de los 50 años, hay muchos pasos de maquillaje que dejamos de lado porque creemos que ya no nos favorecen. Los labios demasiado marcados, los coloretes llamativos, los bronceadores que esculpen el rostro... son algunos de esos productos que muchas mujeres empiezan a mirar con cierta distancia al cumplir años.

El error, en realidad, está en pensar que tenemos que renunciar a determinados colores o técnicas por tener una piel madura. Muchas veces basta con adaptar su aplicación y encontrar las tonalidades que mejor encajan con nuestras facciones, teniendo en cuenta el tipo de párpado, la forma del rostro e incluso el color de nuestros ojos.

Precisamente, este último detalle puede cambiar por completo el resultado de un maquillaje. Para las mujeres de ojos verdes, por ejemplo, elegir bien el eyeliner es fundamental si buscamos una mirada más luminosa y joven, explica el maquillador David Deibis.

Los colores y el eyeliner

Cuando hablamos de maquillaje de ojos, el negro suele ser uno de los primeros colores que nos vienen a la cabeza.

Es un clásico, combina prácticamente con cualquier look y permite definir la mirada con un solo trazo. Sin embargo, que sea uno de los tonos más utilizados no significa que sea siempre el más favorecedor, especialmente cuando hablamos de pieles maduras.

Así lo explica David Deibis, maquillador oficial de Perricone MD, en una entrevista para la revista Woman. Su recomendación pasa por dejar atrás la idea de que el eyeliner negro es imprescindible y apostar por colores que aporten luz y profundidad sin marcar demasiado las facciones.

"A partir de los 50 años, los mejores colores de eyeliner para ojos verdes son el borgoña (vino/tinto), el morado/berenjena, el marrón chocolate y los verdes apagados como el tono oliva, el musgo o el caqui", explica el experto.

La explicación está en la teoría del color. Los tonos rojizos, ciruela y morados se encuentran entre los colores complementarios del verde, por lo que generan un contraste que intensifica visualmente el iris.

"Los tonos rojizos, morados y ciruelas son los complementarios directos del verde. Esto crea un contraste que hace que el iris se vea inmediatamente más vibrante, luminoso y 'más verde' sin necesidad de recargar el ojo", apunta Deibis.

Son colores que aportan personalidad, pero que también permiten conseguir un resultado elegante si se aplican cerca de las pestañas y se difuminan ligeramente.

Los marrones chocolate y los verdes apagados, por su parte, ofrecen una alternativa más discreta. Son especialmente interesantes para quienes prefieren un maquillaje natural o utilizan el eyeliner a diario, ya que definen el contorno del ojo sin crear un contraste demasiado marcado.

Imagen de ilustración. iStock

"Los tonos tierra suaves y los verdes oliva aportan una definición elegante, aportando profundidad con un acabado mucho más natural que quita años a la mirada", explica.

La clave, sin embargo, está en elegir el color en función del resultado que buscamos. Si queremos que el verde del iris destaque especialmente, los tonos vino y berenjena son una buena opción.

Si preferimos enmarcar los ojos de una manera más sutil, podemos recurrir al marrón chocolate o al verde oliva.

Los colores a evitar

Tan importante como conocer los tonos que favorecen es saber qué acabados pueden jugar en nuestra contra. A partir de los 50, la piel del contorno de ojos experimenta cambios de textura y elasticidad que también afectan a la forma en la que se asienta el maquillaje.

Esto no significa que tengamos que dejar de utilizar determinados productos, pero sí que conviene prestar atención a su intensidad, su acabado y la manera en la que los aplicamos.

Un delineado que antes funcionaba perfectamente puede resultar demasiado duro cuando buscamos un maquillaje más ligero y natural.

En el caso de los ojos verdes, "se deben evitar a toda costa el negro puro, los verdes muy estridentes o neón, y los acabados metalizados o con purpurina ('glitter')".

El primero de ellos es precisamente uno de los grandes clásicos del neceser. Aunque el eyeliner negro permite definir los ojos y aportar intensidad, su pigmentación puede generar un contraste demasiado fuerte en determinados rostros, especialmente cuando se utiliza en líneas gruesas o muy marcadas.

El maquillador explica que "el negro endurece las facciones drásticamente a partir de los 50, haciendo que los ojos parezcan más pequeños y acentuando las líneas de expresión o la flacidez del párpado".

Esto ocurre porque un trazo negro muy intenso puede hacer que toda la atención se concentre en el contorno del ojo.

Cuando la piel presenta pliegues o el párpado ha perdido parte de su firmeza, una línea rígida puede remarcar visualmente esas irregularidades en lugar de aportar el efecto de apertura que buscamos.

Los verdes demasiado llamativos tampoco son la mejor elección. Aunque pueda parecer que utilizar un eyeliner del mismo color que el iris es una forma sencilla de destacar los ojos, los tonos neón pueden generar un resultado excesivamente artificial.

En lugar de potenciar el verde natural, compiten con él y restan armonía al conjunto del maquillaje.

Algo parecido sucede con los acabados metalizados y las partículas de purpurina. Su brillo puede resultar atractivo, pero, cuando se aplica sobre un párpado con pliegues o textura, puede llamar más la atención sobre esas pequeñas irregularidades.

Deibis advierte de que "los verdes chillones o los acabados brillantes y metalizados se meten en los pliegues de la piel madura, llamando la atención de forma negativa hacia la textura o el descolgamiento del párpado fijo".

Por eso, para conseguir un maquillaje favorecedor, el experto apuesta por pigmentos más suaves y acabados discretos. No se trata de eliminar por completo los colores intensos del maquillaje, sino de encontrar la manera de incorporarlos sin que resten protagonismo a la mirada.

Cómo aplicar el eyeliner

Más allá del color que escojamos, existe otro detalle que puede cambiar por completo el resultado del eyeliner: la técnica de aplicación.

A partir de los 50, los delineados gráficos, las líneas demasiado gruesas y los rabillos muy largos pueden resultar menos favorecedores, sobre todo cuando el párpado ha comenzado a perder firmeza.

Por eso, los maquilladores suelen apostar por técnicas que aportan definición sin dibujar una línea rígida sobre la piel.

Una de las más interesantes es el conocido como soft liner, un delineado difuminado que permite enmarcar los ojos de una forma mucho más natural.

La técnica es bastante sencilla: en lugar de utilizar un eyeliner líquido para dibujar una línea perfectamente definida, el profesional recomienda recurrir a un lápiz cremoso, que resulta más fácil de trabajar sobre el párpado y permite controlar la intensidad del maquillaje.

El primer paso consiste en aplicar el lápiz muy cerca de las pestañas superiores, procurando que no quede demasiado espacio entre el delineado y la raíz.

Después, antes de que el producto se fije, hay que difuminarlo ligeramente hacia arriba y hacia el exterior con ayuda de un pincel biselado corto.

El objetivo es integrar el pigmento en el párpado, sin dejar una línea completamente delimitada. De esta manera, conseguimos dar profundidad al ojo y crear una transición más suave entre el delineado y el resto del maquillaje.

En cuanto al rabillo, Deibis recomienda que sea corto y ligeramente ascendente, evitando prolongarlo demasiado.

Al difuminar el pigmento hacia arriba y hacia fuera, conseguimos que la mirada parezca visualmente más abierta y elevada. También aporta una mayor sensación de densidad en las pestañas, sin necesidad de recurrir a trazos gruesos que puedan endurecer las facciones.

El maquillador añade otro gesto profesional que puede marcar la diferencia: el tightlining, que consiste en maquillar la línea de agua interna superior, justo en la raíz de las pestañas, para rellenar los pequeños espacios que quedan entre ellas.

Así se consigue un efecto de mayor densidad sin que parezca que llevamos un delineado demasiado evidente.