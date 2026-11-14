Mª Ángeles de Broto, cosmetóloga: "La crema Nivea de la lata azul ayuda a eliminar las arrugas del cuello y escote"

Si hay una crema que lleva décadas ocupando un lugar fijo en nuestros neceseres y baños, esa es la crema Nivea de la lata azul. Su textura densa y su alta capacidad para hidratar las pieles secas la han convertido en uno de esos productos que pasan de generación en generación.

Pero su eficiencia va más allá que suavizar la piel. Su uso en el cuello y el escote, dos zonas donde las arrugas y la pérdida de firmeza se hacen especialmente visibles con los años, vuelve a ponerla en el centro del debate cosmético.

Mª Ángeles de Broto, cosmetóloga y CEO de Brudy Cosmetics, aclara a la revista Woman todo lo que esta crema puede hacer por el paso del tiempo.

Aunque reconoce que esta crema puede mejorar el aspecto de las arrugas superficiales, advierte de que sus efectos no deben confundirse con los de un tratamiento antiedad específico.

"La crema Nivea del bote azul sí puede ayudar a disimular algunas arrugas en cuello y escote, pero es importante distinguir entre hidratar la piel y actuar sobre los procesos que provocan su envejecimiento", explica.

La diferencia es importante. Una piel deshidratada suele mostrar más marcadas las líneas finas y presenta una textura menos uniforme. Cuando recupera parte de su hidratación, esas pequeñas arrugas pueden parecer menos profundas. Sin embargo, eso no significa que se hayan corregido los cambios estructurales que aparecen con la edad.

Cuidados específicos

El problema es que estas dos zonas no siempre reciben la misma atención que el rostro. Muchas mujeres aplican sérums, cremas hidratantes y tratamientos reafirmantes en la cara, pero interrumpen la rutina al llegar a la mandíbula. Un descuido que termina pasando factura con el paso del tiempo.

"La piel del cuello y el escote es relativamente fina y, con el paso de los años, pierde colágeno, elasticidad y capacidad de regeneración. Además, están expuestas al sol y, curiosamente, son dos de las grandes olvidadas en nuestras rutinas de belleza.

Una buena hidratación mejora su apariencia, pero el envejecimiento cutáneo es un proceso mucho más complejo que la simple pérdida de agua", señala De Broto.

A partir de los 40 años, estos cambios pueden hacerse más evidentes. La disminución progresiva de colágeno y elastina afecta a la firmeza, mientras que la exposición acumulada a la radiación ultravioleta favorece la aparición de arrugas, manchas y alteraciones en la textura.

Por eso, recurrir únicamente a una crema nutritiva no siempre es suficiente. La cosmetóloga insiste en que conviene abordar el cuidado de ambas zonas desde varios frentes.

Cómo prevenir las arrugas

"Con los años, disminuye la producción de colágeno y elastina, la piel pierde firmeza y su capacidad de renovación se ralentiza. Por eso, las arrugas del cuello y el escote no siempre responden únicamente a una falta de hidratación".

La recomendación es extender los cuidados faciales hacia abajo, sin limitarse a aplicar los restos de producto que quedan en las manos. La elección de los cosméticos también debe responder a las necesidades de la piel, que pueden cambiar con la edad.

Si hay un hábito que marca la diferencia en el envejecimiento del cuello y el escote es la fotoprotección. Son zonas que reciben radiación solar durante buena parte del año y que, especialmente en primavera y verano, quedan expuestas incluso cuando protegemos cuidadosamente el rostro.

La cosmetóloga recomienda utilizar a diario un protector solar de amplio espectro, preferiblemente SPF 50, y extenderlo también por estas áreas. Es una medida fundamental para prevenir el fotoenvejecimiento y limitar el daño provocado por los rayos ultravioleta.

La hidratación es el segundo pilar. Mantener la barrera cutánea en buenas condiciones ayuda a evitar la sequedad y mejora la elasticidad y el aspecto de las líneas superficiales.

Aquí es donde una crema como la Nivea de la lata azul puede tener sentido, especialmente en pieles secas que necesitan fórmulas más nutritivas.

No nos podemos olvidar de incorporar antioxidantes a la rutina. Estos ingredientes ayudan a proteger la piel frente al estrés oxidativo, relacionado con el deterioro de sus estructuras. La vitamina C y la vitamina E son algunos de los activos habituales en cosmética con esta finalidad.

Por último, la especialista insiste en que no conviene esperar a que las arrugas sean evidentes para empezar a cuidar estas zonas. "La constancia es fundamental. Las cremas pueden mejorar la hidratación, la textura y el aspecto de las líneas finas, aunque las arrugas profundas y la flacidez más marcada pueden requerir tratamientos dermatológicos específicos", añade.