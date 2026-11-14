Alexandra Flavia, maquilladora: "Para maquillar las cejas en pieles maduras, nunca uses un lápiz del mismo color que tu pelo"

Reconozcámoslo: a la mayoría nos cuesta horrores dar con el punto exacto a la hora de maquillar las cejas. Entre el miedo a dejarlas demasiado marcadas, la falta de pulso o las dudas sobre dónde empezar y terminar, es uno de esos pasos de la rutina que muchas veces acabamos saltándonos por pura pereza o inseguridad.

Si hablamos de pieles maduras, el reto es todavía mayor, porque con el paso de los años el vello pierde densidad, aparecen pequeñas zonas despobladas y la mirada tiende a perder definición. Lo que antes nos funcionaba de maravilla puede jugarnos una mala pasada si no adaptamos la técnica y, sobre todo, si no elegimos bien el tono del producto.

Precisamente sobre este último aspecto advierte Alexandra Flavia, maquilladora, que pone el foco en un error bastante habitual: escoger un lápiz de cejas exactamente del mismo color que nuestro cabello. Aunque pueda parecer la opción más lógica, la experta explica que esta elección puede endurecer las facciones y añadir años a la expresión.

El color cambia la expresión

Cuando maquillamos las cejas, solemos prestar mucha atención a su forma, al arco o a la cantidad de producto que aplicamos, pero no siempre damos la misma importancia al color.

Y, según explica Alexandra Flavia, es precisamente ahí donde podemos estar cometiendo uno de los errores que más afectan al resultado final.

"Existe una creencia muy común de que debemos utilizar en las cejas exactamente el mismo tono que la raíz del pelo, pero con eso lo único que vas a conseguir es que tu mirada se vea agresiva y que parezcas mucho más mayor", explica.

Su recomendación es optar por un producto uno o dos tonos más claros que la raíz del cabello. De esta manera, las cejas mantienen su definición, pero el resultado se integra mejor con el resto del rostro.

La diferencia puede parecer pequeña cuando vemos los productos en su envase, pero sobre la piel resulta bastante más evidente. Un lápiz demasiado oscuro puede dibujar unas cejas excesivamente marcadas, especialmente si tenemos poco vello natural y necesitamos rellenar algunos huecos.

En lugar de recuperar la densidad que hemos perdido, corremos el riesgo de crear dos líneas muy definidas que acaparen toda la atención de la mirada.

Esto cobra especial importancia a partir de cierta edad, cuando los rasgos faciales experimentan cambios naturales y el maquillaje necesita adaptarse a ellos.

La piel pierde parte de su elasticidad, pueden aparecer arrugas alrededor de los ojos y el párpado adquiere una apariencia diferente. Por eso, un maquillaje que antes funcionaba bien puede resultar demasiado intenso con el paso del tiempo.

También influye la evolución del propio cabello. Con los años, es habitual que aparezcan canas y que la melena cambie de tonalidad, pero eso no significa que tengamos que reproducir exactamente ese color en las cejas.

De hecho, buscar una coincidencia absoluta puede generar un contraste poco favorecedor, sobre todo cuando el rostro ha perdido parte de su pigmentación natural.

Si tienes el cabello castaño oscuro o negro, lo más recomendable es alejarse de los lápices negros y de los marrones demasiado intensos.

Un marrón medio, un castaño suave o un tono topo pueden aportar la definición necesaria sin crear un efecto excesivamente marcado. La idea es que el producto acompañe al vello natural y no que las cejas parezcan dibujadas sobre la piel.

En el caso de las melenas rubias, la elección requiere un pequeño matiz. Si utilizamos un lápiz demasiado claro, las cejas pueden perder protagonismo y hacer que la mirada parezca menos definida.

Por eso, conviene elegir un rubio ceniza oscuro o un marrón muy claro que aporte algo de profundidad sin endurecer la expresión.

Las mujeres que llevan el cabello completamente blanco o con una cantidad importante de canas también deben prestar atención a este detalle.

En lugar de recurrir a un gris muy oscuro o a un marrón intenso, pueden apostar por tonalidades ceniza suaves que respeten la claridad de la melena. Así se consigue mantener la estructura de las cejas sin introducir un contraste demasiado brusco.

Otro aspecto que conviene tener en cuenta es que el color de las cejas no depende exclusivamente del cabello. El tono de la piel y el subtono natural también influyen en cómo se percibe el producto una vez aplicado.

Un marrón que parece discreto en el envase puede adquirir mucha más intensidad sobre determinadas pieles, por lo que merece la pena probarlo antes de comprarlo y comprobar cómo queda con luz natural.

Cómo maquillar las cejas

Elegir el tono adecuado es un primer paso fundamental, pero la técnica también puede cambiar por completo el acabado.

En las pieles maduras, el objetivo no debería ser dibujar unas cejas perfectas y completamente simétricas, sino recuperar visualmente la densidad perdida y enmarcar los ojos sin sobrecargar la expresión.

Con el paso del tiempo, es habitual que las cejas pierdan pelo, especialmente en la zona de la cola, que es precisamente la parte exterior que ayuda a definir la mirada.

También pueden aparecer pequeños huecos en el cuerpo de la ceja o zonas en las que el vello crece de manera irregular. Por eso, rellenar toda la superficie con un lápiz puede terminar creando un efecto demasiado compacto.

Imagen de ilustración. iStock

Una alternativa mucho más favorecedora consiste en trabajar únicamente sobre las zonas despobladas. Para conseguirlo, es preferible realizar pequeños trazos finos que imiten la dirección y el aspecto del pelo natural.

En lugar de dibujar una línea continua, conviene ir rellenando los huecos poco a poco, sin presionar demasiado el lápiz.

La presión es otro detalle que marca la diferencia. Cuando aplicamos demasiada fuerza, el pigmento se concentra y resulta más difícil difuminarlo, especialmente si hemos elegido un producto de larga duración.

Lo ideal es trabajar con movimientos ligeros y construir el color progresivamente hasta conseguir la intensidad deseada.

También merece la pena prestar atención al inicio de la ceja, la zona más próxima al entrecejo. Es habitual que las cejas naturales tengan menos densidad en esta parte, por lo que conviene evitar que quede demasiado oscura o perfectamente delimitada.

Un acabado más difuminado permite que el maquillaje se integre mejor y evita ese efecto de ceja cuadrada que puede endurecer mucho la expresión.

En cuanto a los productos, los lápices de punta fina son especialmente prácticos para dibujar pequeños pelitos y rellenar zonas concretas.

Las fórmulas demasiado cremosas o los lápices gruesos pueden depositar más cantidad de pigmento de la necesaria, por lo que requieren algo más de cuidado.

Además, las expertas recomiendan las sombras de ojos como una buena alternativa, ya que su textura en polvo permite depositar el color de forma más gradual y difuminada.

Por último, un gel transparente o ligeramente teñido puede ayudar a mantener el vello en su sitio durante todo el día.

Peinar las cejas hacia arriba y en dirección a su crecimiento natural permite aprovechar mejor el pelo que todavía conservamos y conseguir una apariencia más ordenada sin necesidad de añadir demasiado producto.