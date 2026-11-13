Kay Montano, maquilladora: "Nunca uses bases de maquillaje en polvo a partir de los 50, te hacen parecer mucho más mayor"

A medida que cumplimos años, nuestra piel cambia y también lo hacen nuestras necesidades a la hora de maquillarnos. Productos que antes utilizábamos a diario empiezan a ofrecernos resultados diferentes, las texturas no se integran igual y algunos acabados que nos encantaban dejan de resultar tan favorecedores.

Adaptar la rutina se convierte entonces en una cuestión de probar, ajustar y, en ocasiones, cambiar determinados productos por otros que respondan mejor a las nuevas características de la piel. No se trata de renunciar, sino de encontrar fórmulas que aporten luminosidad, hidratación y naturalidad sin marcar las pequeñas líneas que van apareciendo con el paso del tiempo.

Sin embargo, no todos los productos que parecen más cómodos o fáciles de utilizar son necesariamente los más adecuados a partir de los 50. Es el caso de las bases de maquillaje en polvo, un formato muy práctico, pero que puede terminar consiguiendo justo el efecto contrario al que buscamos: apagar el rostro, acentuar las arrugas y sumar años visualmente.

Las bases en polvo

Quien advierte de este error es Kay Montano, una de las maquilladoras más reconocidas internacionalmente, que ha trabajado con actrices como Julianne Moore, Anne Hathaway, Salma Hayek y Thandiwe Newton.

En una entrevista con Vogue, la experta ha compartido sus recomendaciones para adaptar el maquillaje a los cambios que experimenta el rostro con la edad.

Y de todos los productos que existen, hay uno cuyo efecto sobre la piel le preocupa especialmente: las bases en polvo, porque pueden alterar la textura del rostro y hacer más visibles los pequeños pliegues que aparecen con la edad.

"Cuanto mayor te haces, menos maquillaje deberías usar, porque hay más líneas y surcos donde se acumula el producto en la piel, y te hace parecer mayor", explica.

Para Montano, uno de los errores más habituales consiste en intentar conseguir una piel completamente uniforme a través de capas de maquillaje, sin tener en cuenta que el exceso de producto puede terminar haciendo más visibles precisamente esas pequeñas imperfecciones que pretendemos disimular.

"Las bases en polvo, concretamente, eclipsan todo lo demás en el rostro y te hacen parecer cinco años mayor al instante. Le quita la vitalidad a tu piel, acentúa las líneas de expresión y hace que la piel se vea completamente apagada", confiesa.

La explicación está en cómo se comportan estas fórmulas sobre la piel y es que, a partir de cierta edad, es habitual que el rostro experimente cambios en su nivel de hidratación, textura y elasticidad.

Las líneas de expresión pueden hacerse más visibles y determinadas zonas, como el contorno de los ojos o los pliegues alrededor de la boca, empiezan a marcarse con mayor facilidad.

Imagen de ilustración. Generada con IA

Cuando aplicamos una base en polvo por toda la cara, sus partículas pueden asentarse en esos pequeños surcos y dejar un acabado demasiado seco o artificial.

En lugar de suavizar visualmente la textura, el producto puede resaltarla y hacer que el rostro pierda esa luminosidad natural que asociamos con una piel descansada.

Esto no significa que a partir de los 50 haya que dejar de utilizar maquillaje ni que todas las pieles maduras tengan las mismas necesidades. La clave está en elegir bien las texturas y reducir la cantidad de producto.

Montano apuesta por bases fluidas, ligeras y con propiedades hidratantes, capaces de unificar el tono sin crear una capa demasiado evidente sobre la piel.

Algunas de estas fórmulas incorporan ingredientes habituales en el cuidado facial que ayudan a mantener la hidratación, junto con pigmentos difuminadores que proporcionan un acabado más uniforme sin acumularse tanto en las líneas de expresión.

El objetivo es que la piel siga pareciendo piel, con sus matices y su textura natural, pero con un tono más equilibrado y luminoso.

Otra posibilidad es prescindir directamente de la base en determinadas zonas y recurrir al corrector únicamente cuando sea necesario.

Es una forma de conseguir un maquillaje más ligero, especialmente interesante para quienes no necesitan cubrir todo el rostro y prefieren concentrar el producto en pequeñas imperfecciones, rojeces u ojeras.

Polvos sí, pero en estas zonas

Que Kay Montano desaconseje las bases de maquillaje en polvo no significa que haya que desterrar completamente este producto del neceser. La diferencia está en el uso que hacemos de él y en la cantidad que aplicamos.

Los polvos pueden seguir siendo útiles para controlar los brillos y fijar determinados puntos del maquillaje, especialmente en aquellas personas que tienen la piel mixta o grasa.

Lo que la experta no recomienda es extender una capa compacta por todo el rostro y utilizarla como sustituto de una base fluida.

Su consejo pasa por escoger polvos muy finos, que resulten menos visibles sobre la piel y permitan matificar sin dejar un acabado excesivamente seco.

La frente, la nariz y la barbilla, conocidas como la zona T, suelen ser los puntos donde más se concentra el exceso de sebo y donde puede tener sentido recurrir a este producto.

En cambio, las mejillas pueden conservar su luminosidad natural. No es necesario matificar cada centímetro del rostro para conseguir un maquillaje duradero y equilibrado.

De hecho, mantener cierta luz en esta zona ayuda a que la piel tenga un aspecto más fresco y saludable.

La técnica también importa. Lo ideal es utilizar una brocha pequeña y aplicar una cantidad mínima de producto, retirando antes el exceso para evitar que los polvos queden demasiado concentrados. Así se consigue controlar los brillos sin perder la naturalidad del acabado.