Los españoles que están revolucionando la salud y la belleza: "Garantizamos la dosis que el cuerpo realmente necesita"

La belleza ya no se entiende únicamente como una cuestión de cosmética. Cada vez cobran más protagonismo los hábitos relacionados con la alimentación, el ejercicio y el descanso, así como el interés por los complementos alimenticios destinados al cuidado personal.

En este contexto nace MISSENCE, una nueva marca española de suplementación que busca hacerse un hueco en el sector con una propuesta centrada en la composición de sus productos, la selección de ingredientes y la transparencia en su fabricación.

Detrás del proyecto se encuentran Pablo Larrey y Francisco Ros, dos emprendedores que cuentan con el respaldo de una estructura empresarial con más de diez años de experiencia en el sector farmacéutico.

Su filosofía, denominada Beauty in Progress, parte de la clara idea de que el bienestar requiere constancia y no puede depender de soluciones inmediatas.

Por qué es diferente

Uno de los principales compromisos de la marca es ofrecer información detallada sobre las sustancias que incorpora a sus fórmulas y las cantidades utilizadas. De ahí que sus fundadores cuestionan que algunas marcas destaquen largas listas de ingredientes sin explicar si sus concentraciones son suficientes para producir los efectos que anuncian.

"Frente a una tendencia de mercado donde muchas fórmulas presumen de decenas de ingredientes sin alcanzar las dosis mínimas efectivas, nuestro compromiso es la transparencia radical", explican.

La firma española de suplementación Missence MISSENCE

También defienden que la composición debe responder a criterios científicos y no limitarse a incorporar sustancias de moda para resultar más atractiva comercialmente.

"Nosotros formulamos exclusivamente con concentraciones reales respaldadas por la ciencia, garantizando las dosis diarias que el cuerpo realmente necesita para obtener resultados", aseguran los empresarios.

Además, sus productos se fabrican en España siguiendo estándares GMP y utilizando materias primas seleccionadas por criterios de pureza y trazabilidad.

Otra de sus particularidades es la posibilidad de consultar los análisis asociados a cada lote, realizados, según la compañía, por el laboratorio Eurofins. Para acceder a ellos, el consumidor debe introducir el número correspondiente a su producto.

Dos fórmulas diferentes

MISSENCE ha elegido dos productos como protagonistas de su lanzamiento: Collagen+ y Longeva, desarrollados con composiciones diferentes y orientados al cuidado personal.

El primero contiene 12 gramos de péptidos de colágeno bovino por dosis, además de colágeno aviar tipo II, vitamina C liposomada, ácido hialurónico y biotina. Una propuesta destinada al cuidado de la piel, las articulaciones y el tejido conectivo.

Por su parte, Longeva reúne vitaminas, minerales, aminoácidos, prebióticos y extractos vegetales. Su composición incluye magnesio, coenzima Q10 y vitaminas C y D3, entre otros ingredientes. Está concebido como un complemento de uso diario.

La llegada de MISSENCE es un claro reflejo del interés por integrar la nutrición y el cuidado de la piel en una misma rutina. Pero hay que tener muy claro que los complementos alimenticios no sustituyen una dieta equilibrada ni están destinados a prevenir o tratar enfermedades, tal como recuerda la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).