Ana Rosa Quintana, 70 años: "Me levanto a las 5:30 y desayuno 3 galletas con un café. A esa hora no me voy a comer un aguacate"

Cuando todavía muchos de nosotros no ha amanecido, a las cinco y media de la mañana, Ana Rosa Quintana ya está en marcha. La periodista comienza el día leyendo los periódicos, escuchando la radio y repasando la actualidad antes de ponerse delante de las cámaras.

A sus 70 años, mantiene una rutina muy ligada a su profesión, con madrugones, largas jornadas y una disciplina que también se refleja en sus hábitos cotidianos. Aunque no todo lo que hace al comenzar el día responde precisamente a las recomendaciones nutricionales.

Uno de los detalles que más puede llamar la atención de toda una reputada profesional es su desayuno. "Me tomo tres galletas con un café con leche", confesó recientemente en Dos y Medio, el programa que presenta Juan y Medio en Canal Sur.

"Habría que desayunar cosas sanas, pero yo a esa hora no me voy a tomar un aguacate", bromeó. Una costumbre forma parte de una rutina que la presentadora lleva años manteniendo.

En distintas ocasiones ha contado que necesita madrugar para estar al tanto de las noticias antes de llegar a la redacción. Prefiere comenzar la jornada en casa, con la prensa y la radio como primeras fuentes de información, antes de afrontar las exigencias del directo.

Ya en 2015 hablaba de jornadas que arrancaban en torno a las 5:30 de la mañana y se prolongaban hasta primera hora de la noche. Un ritmo de trabajo que explica buena parte de sus hábitos y de la importancia que concede a tenerlo todo preparado antes de empezar el programa.

Dieta sencilla

Su desayuno está lejos de las tendencias de tostadas con aguacate, semillas o boles de fruta que dominan las redes sociales. Ana Rosa opta por algo mucho más sencillo y rápido.

Algunos especialistas apuntan que café con leche y tres galletas puede resultar poco equilibrado si se toma de forma habitual, ya que puede quedarse corto en proteína, fibra y grasas saludables.

El resto de su alimentación, según ha contado ella misma, es bastante diferente. La presentadora se define como "poco comilona" y asegura que suele comer sano porque es el tipo de comida que le gusta.

Ha explicado que evita habitualmente los alimentos procesados, que no siente especial interés por los dulces y que mantiene una dieta variada en la que aparecen pescado, pollo y, ocasionalmente, carne roja.

No sigue, al menos según sus declaraciones públicas, una dieta especialmente restrictiva. Su planteamiento consiste en comer de manera variada y sin excesos.

Entrenamiento de fuerza

El deporte ocupa otro lugar importante en su rutina. Quintana ha contado que entrena dos veces por semana y que la fuerza forma parte de esas sesiones. "Soy una persona muy activa, tengo mucha energía y eso lo sigo teniendo. Me cuido, hago mucho deporte", aseguró en una entrevista reciente.

La Organización Mundial de la Salud recomienda que las personas mayores de 65 años incorporen ejercicios de fortalecimiento muscular al menos dos días por semana y combinen esta actividad con ejercicio aeróbico y trabajo de equilibrio.

La periodista también ha practicado yoga durante años, una disciplina que combina movilidad, control corporal y equilibrio, además de caminar siempre que puede.

No se trata únicamente de una cuestión estética. Conservar fuerza muscular facilita acciones tan cotidianas como levantarse, caminar, cargar objetos o mantener la estabilidad, algo especialmente relevante a medida que pasan los años.

Rutina estricta de descanso

El otro pilar de su rutina está en el horario. Si el despertador suena a las 5:30, acostarse tarde no parece una opción. Quintana ha explicado que alrededor de las diez de la noche ya está en la cama.

Antes suele ver los informativos y reconoce que incluso se duerme con la radio puesta, prolongando hasta el último momento una costumbre que define buena parte de su vida profesional: estar informada.

También admite que su horario tiene poco de glamuroso. "Hago vida cisterciense", llegó a bromear cuando habló de sus madrugones y de su costumbre de acostarse entre las 22-22:30 horas.

Y también hay tres galletas con café con leche a primera hora. Una costumbre que ella misma reconoce que no es precisamente modélica, pero que encaja con una filosofía mucho menos perfecta y bastante más realista como es la de cuidarse sin convertir cada gesto cotidiano en una obligación.