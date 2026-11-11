Tamara Preece, experta en maquillaje: "A partir de los 50, la máscara de pestañas negra envejece. Mejor usa una marrón"

La máscara de pestañas es uno de esos pasos de la rutina de maquillaje que pocas veces nos saltamos. Da igual que un día prescindamos del bronceador, que no nos pintemos los labios o que salgamos de casa sin una pizca de colorete: si conseguimos unas pestañas bonitas, sentimos que el maquillaje está prácticamente hecho.

Es un gesto que, de hecho, no tiene edad. A diferencia de otros productos, como el colorete, cuya colocación y tonalidad podemos adaptar con el paso de los años, o determinados labiales que dejamos de utilizar porque ya no nos favorecen tanto, unas pestañas rizadas, largas y definidas siguen siendo un objetivo a los 20, los 30, los 40 o los 60.

Sin embargo, lo que sí conviene revisar con el paso del tiempo es la elección de los productos que utilizamos para maquillarlas. Y es que, aunque el negro ha sido siempre el favorito por su capacidad para intensificar la mirada, su acabado puede resultar demasiado duro en algunos rostros maduros. Así lo explica Tamara Preece, directora de formación de UKLASH.

El negro da paso al marrón

"Hay pequeños errores que repetimos casi sin darnos cuenta porque llevamos años maquillándonos de la misma forma", explica Cristina G. Nuevo, maquilladora profesional y portavoz de Planet Skin a la revista CLARA.

La experta recuerda que la piel y las facciones evolucionan y que, por tanto, conviene revisar algunos de los gestos que repetimos cada mañana.

Uno de ellos tiene que ver precisamente con la máscara de pestañas. Durante años, el negro ha sido la elección más habitual porque intensifica la mirada, aporta definición y consigue que las pestañas destaquen incluso sin utilizar otros productos.

No obstante, esa intensidad puede jugar en nuestra contra a partir de cierta edad o, simplemente, cuando buscamos un maquillaje más ligero y favorecedor.

"Si a los 60 te maquillas las pestañas con rímel marrón en vez de negro, se suaviza la expresión y el resultado se ve más natural", asegura Tamara Preece a la revista Woman.

La directora de formación de UKLASH, la firma especializada en productos para el cuidado y crecimiento natural del cabello, cejas y pestañas, apuesta por cambiar la tonalidad antes que renunciar a un producto que sigue siendo fundamental para dar protagonismo a los ojos.

La diferencia está en cómo cada color interactúa con el resto del rostro. "El negro marca mucho el contorno de los ojos, mientras que el marrón aporta profundidad de una forma más suave", explica Preece.

Esto no quiere decir que la máscara marrón defina menos las pestañas o que tengamos que conformarnos con un acabado discreto, sino que permite conseguir intensidad sin generar un contraste tan marcado.

"Una de las ventajas del marrón es que permite llevar las pestañas muy definidas sin que parezcan excesivamente maquilladas", añade la experta.

Es precisamente por eso por lo que se ha convertido en una buena alternativa para los maquillajes de diario. La maquilladora María Soláns coincide en que este tono resulta especialmente favorecedor cuando buscamos un efecto de buena cara sin recargar el rostro.

"Es perfecta para quienes buscan definir la mirada de forma suave y natural, especialmente en maquillajes de día o de efecto 'buena cara'", explica a CLARA.

Cómo aplicar la máscara marrón

Cambiar el color de la máscara es un buen punto de partida, pero la técnica de aplicación también influye en el resultado.

Especialmente a partir de los 50 o 60 años, cuando la piel del contorno de ojos puede presentar más pliegues y las pestañas tienden a perder densidad o curvatura, conviene trabajar el producto con cuidado para evitar que se acumule o termine marcando pequeñas imperfecciones.

Uno de los errores más habituales es cargar demasiado el cepillo e intentar conseguir todo el volumen con una única pasada. Lo recomendable es retirar el exceso de producto y aplicarlo poco a poco, insistiendo especialmente en la raíz. De esta manera, las pestañas quedan más separadas y definidas, sin formar grumos ni apelmazarse.

"Para conseguir un acabado uniforme, conviene aplicar la máscara desde la raíz hasta las puntas con un ligero movimiento en zigzag y construir el volumen poco a poco", aconseja Tamara Preece.

Este movimiento permite distribuir el producto de manera más homogénea y llegar a las pestañas más cortas, que suelen quedar olvidadas cuando aplicamos la máscara con demasiada rapidez.

También importa el orden. Patricia Cuesta, Head of Education & Artistry de Too Faced, recomienda comenzar por las pestañas inferiores y utilizar la punta del cepillo para depositar el producto con precisión.

"Para evitar que la máscara manche el párpado, aplicaría la máscara en las pestañas inferiores primero con la punta del cepillo", explica.

En las pestañas superiores, lo ideal es trabajar desde la raíz hacia las puntas, con movimientos suaves y sin insistir demasiado en una misma zona. Si queremos abrir visualmente los ojos, podemos concentrar una pequeña cantidad de producto en las pestañas del extremo exterior, procurando que queden bien separadas.

Otra posibilidad es prescindir directamente de la máscara en las pestañas inferiores. Puede parecer un detalle menor, pero ayuda a mantener el maquillaje limpio durante más horas.

Estas pestañas están en contacto constante con la piel de debajo de los ojos y pueden dejar pequeñas manchas a medida que pasan las horas, especialmente si utilizamos productos que no resisten bien la humedad o el roce.

"En determinados momentos, maquillar únicamente las pestañas superiores permite mantener una mirada definida sin comprometer la duración del maquillaje", señala Preece.

Precisamente, y debido al increíble poder de la máscara marrón, UKLASH ha incorporado esta tonalidad a su catálogo con la Tubing Máscara Mocha, una máscara de pestañas marrón chocolate pensada para quienes buscan una mirada definida sin recurrir a la intensidad del negro.

Su fórmula utiliza tecnología tubing, que envuelve cada pestaña en pequeños tubos de polímeros para alargarla y aportar volumen sin apelmazarla.

También contiene arginina y manteca de karité y se retira con agua tibia, sin necesidad de frotar los ojos. Una vez te lo aplicas el resultado es el de unas pestañas largas y definidas, pero con un acabado menos intenso que el de una máscara negra.

La diferencia es similar a la que encontramos al comparar un cabello teñido de negro con otro en tono chocolate: ambos aportan profundidad, pero el marrón consigue un efecto más cálido, suave y natural.