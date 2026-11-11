Hannibal Laguna lanza la firma de belleza que consigue una piel más joven en 7 días: "Un tratamiento de cabina en casa"

No hace falta llenar nuestro baño de cosméticos para cuidar bien la piel. De hecho, una de las tendencias que gana protagonismo en el mundo de la belleza consiste precisamente en simplificar las rutinas y apostar por productos que respondan a necesidades concretas.

Con esta filosofía llega Luminhaz, la nueva firma de cosmética creada por el diseñador Hannibal Laguna junto a Némesis Laboratorios, una compañía madrileña con más de cuatro décadas de experiencia en el desarrollo de tratamientos profesionales.

Su propuesta es sencilla y, lo mejor de todo, muy efectiva. Se trata de tres productos que se aplican consecutivamente que permiten conseguir una piel más luminosa, lisa y firme en apenas siete días, con resultados visibles desde las primeras aplicaciones.

Una piel siempre lista

La marca fue presentada oficialmente el 15 de septiembre de 2026, durante la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, coincidía con el desfile de Laguna y la presentación de su colección homónima.

El nacimiento de Luminhaz supone un nuevo capítulo profesional para Hannibal Laguna, cuya trayectoria en la moda ha estado especialmente vinculada a los vestidos de fiesta, la costura y las grandes ocasiones.

Ahora, el diseñador traslada esa atención por la estética al cuidado del rostro, con una línea concebida para preparar la piel antes de una boda, una celebración o cualquier acontecimiento importante.

El nombre de la firma tampoco es casual. Durante la presentación de su última colección, Laguna explicó que Luminhaz representaba "un tránsito hacia la luz", una idea que también inspira su incursión en la cosmética. "Queremos demostrar que somos capaces de emanar también esa luz de catedral con tonos naturales y oro", declaró.

La otra mitad del proyecto corresponde a Némesis Laboratorios, que aporta sus más de 40 años de experiencia en formulación y tratamientos de cabina para desarrollar productos destinados al uso doméstico.

Patricia Carballedo, directora de Retail de Luminhaz; Marta Ferrer, presidenta de NÉMESIS Laboratorios e Isa Anciones, Directora de Marca y Marketing de Luminhaz son parte esencial de esta nueva y revolucionaria línea cosmética cuyos resultados se notan al instante.

Mejorar el aspecto de la piel

La firma debuta con un estuche que reúne tres fórmulas complementarias, pensadas para utilizarse mañana y noche sobre el rostro, el cuello y el escote. Los resultados sorprenden desde la primera aplicación.

Un 90% de quienes lo prueban confirman el efecto lifting a los 5 minutos de la aplicación y un 15% más de colágeno en la piel a los 6 de estar utilizando el tratamiento.

El primer paso es el Tónico Reparador Matificante-Oxigenante, de 50 mililitros. Su fórmula acuosa, con notas de bergamota, busca equilibrar la piel, aportar hidratación y reducir la apariencia de los brillos.

Después se aplica la Fórmula DMAE Alisadora, un concentrado de 20 mililitros que contiene dimetilaminoetanol, un ingrediente utilizado en cosmética para mejorar temporalmente la apariencia de firmeza. Según la firma, este segundo tratamiento proporciona un efecto tensor inmediato y contribuye a suavizar visualmente las líneas de expresión.

Por último, el Sérum Flash Reafirmante, también de 20 mililitros, completa el ritual con activos orientados a mejorar la textura, la hidratación y la luminosidad cutánea.

Entre los ingredientes destacados en la línea figuran la niacinamida y el colágeno hidrolizado, presentes en fórmulas de cuidado facial por sus propiedades cosméticas. Componentes que garantizan un cambio en la piel instantáneo y una significativa mejora a la semana de haber comenzado el tratamiento.

Piel nueva en 7 días

¿Se puede transformar la piel en una semana? Esa es precisamente la principal promesa de Luminhaz, conseguir buena cara desde el primer día y una mejoría visible tras siete jornadas de aplicación continuada.

La marca explica que el tratamiento busca ofrecer "una apariencia más luminosa y revitalizada desde las primeras aplicaciones" y resultados progresivos durante la semana.

No obstante, conviene distinguir los efectos estéticos inmediatos de los cambios estructurales de la piel. La hidratación puede mejorar rápidamente su aspecto, mientras que las arrugas profundas y la pérdida de firmeza requieren estrategias más prolongadas.

El ritual completo tiene un precio de 149 euros y se comercializa a través de la página oficial de la firma. Su distribución también se ha anunciado en los Beauty Studios de El Corte Inglés.